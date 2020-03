Delcy Rodríguez montre “tout son soutien” à la table de dialogue entre le gouvernement et l’opposition minoritaire au Venezuela

MADRID, 3 mars (EUROPA PRESS) –

Le vice-président du Venezuela, Delcy Rodríguez, a montré mardi “tout son soutien” à la table de dialogue national établie entre le gouvernement de Nicolás Maduro et l’opposition minoritaire, selon des informations du journal local “El Universal”.

Comme indiqué, les conversations sont l ‘”option” qui mènera les parties à conclure des accords. “C’est le bon choix pour garantir un avenir à notre pays”, a-t-il déclaré avant de souligner que les Vénézuéliens doivent décider.

Dans un message diffusé sur son compte Twitter, Rodriguez a rejeté “un interventionnisme grossier des États-Unis”.

La table de dialogue a été créée en septembre 2019 et est formée par le gouvernement par les vice-présidents de la communication, de la culture et du tourisme, Jorge Rodríguez, et du socialisme territorial, Aristóbulo Istúriz, ainsi que le gouverneur de l’État de Miranda, Héctor Rodríguez.

Henri Falcón et Luis Romero (Advanced Progressive), Javier Bertucci (Hope for Change), Claudio Fermín et Rafael Marín (Solutions for Venezuela), Felipe Mujica et Segundo Menéndez (Movement to Socialism) et Timoteo Zambrano (Change) Mouvement citoyen).

Les partis se sont mis d’accord sur les dix représentants de la société civile qui feront partie de la Commission de nomination électorale, l’organe chargé d’évaluer, de sélectionner et de présenter à l’Assemblée nationale les listes de candidats pour former un nouveau pouvoir électoral qui sera opérationnel lors des prochaines élections.