“Delibes à vélo”, un semblant littéraire fait de pédales de vie | Culture et divertissement

Tourner la vie de Miguel Delibes pédalant avec lui est ce que le journaliste et écrivain Jesús Marchamalo et l’illustrateur Antonio Santos proposent dans “Delibes en vélo”, un semblant littéraire dans lequel ils montrent la manière “très retardée” dont il a fait face À la vie et au monde.

Et en seulement 45 pages, les deux ont réussi à condenser la vie de l’un des plus importants écrivains de la littérature mondiale grâce à une manière différente de voir le genre biographique: de la passion de Delibes pour le vélo, une métaphore de la façon dont il a vu ce que tout au long de ses 89 ans dans le monde.