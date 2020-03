demander un plan à ICE

Les défenseurs de l’immigration ont exhorté l’ICE à créer un plan efficace pour la prévention et la gestion des coronavirus dans les centres de détention. “Une épidémie à l’intérieur d’un centre de détention aurait des conséquences dévastatrices”, a averti un avocat de l’ACLU en Californie du Sud. la recommandation est de réduire la population de détenus grâce à la libération sous caution ou à l’épreuve

Coronavirus dans les prisons pour migrants. L’American Civil Liberties Union (ACLU) et Human Rights Watch ont exhorté le Service de l’immigration et des douanes (ICE) à élaborer un plan efficace pour la prévention et la gestion du coronavirus COVID-19 dans ses centres de détention, a-t-il indiqué. l’agence Efe.

Dans plusieurs lettres envoyées à différents centres de détention en Californie, des organisations de défense des droits de l’homme ont souligné que les immigrants détenus sont très vulnérables aux épidémies de maladies contagieuses car ils vivent à l’intérieur et ont souvent des problèmes de santé.

“Une épidémie à l’intérieur d’un centre de détention aurait des conséquences dévastatrices”, a déclaré Eva Bitran, avocate de l’ACLU dans le sud de la Californie, dans un communiqué.

Les groupes de défense des droits des immigrants s'inquiètent de la santé des détenus du centre de détention du Nord-Ouest pendant l'épidémie de coronavirus.



Il a ajouté que “ICE a une fenêtre étroite pour mettre en œuvre un plan d’urgence complet qui protège les personnes sous leur garde contre COVID-19.”

L’ACLU a averti que les soins médicaux dans les centres de détention comme Adelanto, en Californie, étaient gravement insuffisants.

“Nous sommes particulièrement préoccupés par la santé et la sécurité des personnes détenues à Adelanto, étant donné que l’établissement n’a pas fourni de soins médicaux adéquats dans le passé”, indique la lettre envoyée, qui demande également aux autorités fédérales de coordonner une réunion avec les autorités sanitaires. du comté de San Bernardino, où se trouve la prison qui abrite plus de 1 500 immigrants.

L’organisation a rappelé que la protection de la santé des détenus est également une étape nécessaire pour protéger une communauté plus large, car “le personnel du centre de détention et les agents de l’ICE rentrent chez eux tous les soirs”.

Parmi les recommandations figure la réduction de la population carcérale par la mise en liberté sous caution ou la libération conditionnelle.

«L’ICE devrait reconnaître que l’une des mesures les plus importantes que vous puissiez prendre pour protéger la santé publique est de réduire le nombre de personnes sous votre garde», a déclaré Grace Meng, chercheuse à Human Rights Watch.

Ce ne serait pas le seul effort pour mettre en évidence le risque de migrants détenus par l’épidémie de COVID-19.

Dans l’État de Washington, où le nombre de morts est passé à 29 ce mercredi, la coalition Shutdown NWDC, qui représente plus de 200 organisations communautaires dans cet État, met en garde contre le risque encouru par les détenus du Northwest Detention Center , à Tacoma.

Plusieurs immigrants sont détenus dans un quartier spécial du centre de détention du comté de Glades et n'ont pas été autorisés à recevoir des visiteurs et à manger avec d'autres détenus.



Marú Mora Villalpando, fondateur de La Resistencia, a déclaré à Efe que le danger encouru par les immigrants est “réel”. Le militant a souligné que dans ce centre de détention, ils manquaient de soins médicaux même pour «les besoins de santé les plus élémentaires».

Au moins 19 grèves de la faim de détenus entre 2014 et 2019 ont inclus des demandes pour de meilleurs soins médicaux.

Les porte-parole du groupe GEO et de CoreCivic, les plus grands exploitants de centres de détention et de prisons, ont déclaré mercredi à Efe qu’aucun cas de nouveau coronavirus n’avait été enregistré dans leurs locaux.

“Nous avons mis à jour nos politiques et procédures pour inclure la prévention, l’évaluation et la gestion des coronavirus”, a déclaré un porte-parole du groupe GEO à Efe, tandis que de CoreCivic, ils ont noté que chaque établissement “dispose d’un plan d’intervention d’urgence complet”.

