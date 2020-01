Demi Lovato chantera l’hymne américain dans le Super Bowl

16 janvier (.) – La pop star américaine Demi Lovato chantera l’hymne national avant le Super Bowl du mois prochain à Miami, a annoncé la NFL jeudi.

La représentation du 2 février marquera la première apparition de la chanteuse sur la scène du Super Bowl, où ces dernières années des artistes tels que Gladys Knight, Pink, Luke Bryan et Lady Gaga se sont produits.

L’artiste de 27 ans est devenu célèbre sur les émissions de Disney Channel “Camp Rock” et “Sonny with a Chance” avant de se forger une carrière pop avec des succès comme “Skyscraper” et “Sorry Not Sorry”.

Dans un documentaire de 2017, Lovato a parlé d’années de toxicomanie, de troubles de l’alimentation et de consommation d’alcool, et a déclaré qu’il avait commencé à consommer de la cocaïne à l’âge de 17 ans. Elle est entrée en réadaptation à l’âge de 18 ans et a reçu un diagnostic de trouble bipolaire.

Les interprétations de l’hymne national avant les matchs de la NFL ont été un problème important ces dernières saisons, certains joueurs en profitant pour protester contre les inégalités raciales et la brutalité policière aux États-Unis.

La NFL avait précédemment annoncé que les superstars de la pop Jennifer Lopez et Shakira dirigeront l’émission de mi-temps du Super Bowl, l’événement le plus regardé à la télévision américaine qui attire environ 100 millions de téléspectateurs par an.

(Rapport de Frank Pingue à Toronto. Édité en espagnol par Javier Leira)