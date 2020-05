D’éminentes femmes démocrates se tiennent aux côtés de Joe Biden dans le cadre de la plainte pour agression sexuelle de Tara Reade

WASHINGTON – La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, est la dernière de plusieurs femmes démocrates éminentes à exprimer son soutien à l’ancien vice-président Joe Biden alors qu’il fait face à une allégation d’agression sexuelle par son ancienne employée du Sénat, Tara Reade.

Reade dit que Biden l’a agressée alors qu’elle travaillait pour lui en 1993. La campagne Biden a nié que l’agression ait eu lieu, et le candidat devrait s’adresser directement pour la première fois sur “Morning Joe” de MSNBC vendredi.

Alors que certains ont appelé le candidat démocrate présumé à se retirer de la course à la présidence, il a vu le soutien de nombreuses voix de premier plan, y compris certaines des femmes dont les noms ont circulé en tant que candidates potentielles.

L'ancien vice-président démocrate à la présidentielle, Joe Biden, prend la parole lors d'un rassemblement électoral au Renaissance High School de Détroit, le lundi 9 mars 2020.

L’allégation de Reade intervient lors de la première course présidentielle depuis la montée du mouvement #MeToo, qui défend l’importance d’écouter les histoires des femmes. Biden et plusieurs de ses alliés se sont prononcés en faveur des femmes qui présentent des allégations crédibles contre des personnalités puissantes. Ces derniers jours, les démocrates soutenant Biden ont répété qu’il était important que les femmes aient la possibilité de raconter leurs histoires.

“Il croit fermement que les femmes ont le droit d’être entendues – et entendues respectueusement. De telles allégations devraient également être examinées avec diligence par une presse indépendante. Ce qui est clair à propos de cette affirmation: c’est faux. Cela ne s’est absolument pas produit”, a déclaré le député de Biden. la directrice de campagne et directrice des communications, Kate Bedingfield, dans une déclaration aux médias.

Voici comment certains grands noms du Parti démocrate ont répondu à l’allégation:

Nancy Pelosi

Pelosi a réitéré son soutien à Biden lorsqu’elle a été pressée au sujet de la plainte pour agression lors d’une conférence de presse jeudi et a déclaré qu’elle était “satisfaite” de la façon dont il avait répondu. Elle avait officiellement annoncé son approbation plus tôt dans la semaine.

“Le jour le plus heureux pour moi cette semaine a été de soutenir Joe Biden au poste de président des États-Unis”, a-t-elle déclaré. “C’est une personne d’une grande intégrité, très préoccupée par le peuple américain.”

Président de la Chambre Nancy Pelosi.

Elle a déclaré qu ‘”il n’y avait jamais de trace” de l’allégation. Reade dit qu’elle a évoqué le harcèlement sexuel, plutôt que l’agression, lors de conversations avec des superviseurs dans le bureau de Biden et dans un bureau du personnel du Sénat. Les enquêtes sur les informations n’ont trouvé aucun dossier de plainte et les anciens employés de Biden à l’époque disent qu’ils ne se souviennent pas d’une telle conversation, a rapporté le New York Times.

“Donc, je veux lever tout doute dans l’esprit de quiconque, je suis très à l’aise avec la situation telle que je la vois avec tout le respect du monde pour toute femme qui se présente, avec le plus grand respect pour Joe Biden”, a déclaré Pelosi. .

Kirsten Gillibrand

La sénatrice Kirsten Gillibrand, DN.Y., qui a été l’une des premières candidates à la nomination démocrate, a déclaré qu’elle soutenait Biden et ne voyait pas de contradiction dans la façon dont son parti a réagi à Reade et comment il a réagi aux allégations contre le président de l’époque. Le candidat à la Cour Brett Kavanaugh en 2018, a rapporté ..

“Donc, quand nous disons croire les femmes, c’est pour cette intention explicite de s’assurer qu’il y a de la place pour que toutes les femmes se présentent pour dire leur vérité, pour être entendues. Et dans cette allégation, c’est ce que Tara Reade a fait”, a déclaré Gillibrand.

Gillibrand a également souligné l’histoire de Biden de “soutien aux femmes” et a déclaré qu’elle le soutenait.

“Elle s’est manifestée, elle a parlé et ils ont fait une enquête dans plusieurs médias. Ces enquêtes, le vice-président Biden l’a appelé pour lui-même. Le vice-président Biden a nié avec véhémence ces allégations et je soutiens le vice-président Biden.”

Gillibrand a été le premier sénateur à demander la démission de l’ancien sénateur Al Franken en 2017 après avoir été accusé d’inconduite sexuelle.

Kamala Harris

La sénatrice Kamala Harris, D-Calif., Une autre ancienne candidate de 2020 et candidate à la vice-présidence présumée du billet Biden, a déclaré dans une interview au podcast du San Francisco Chronicle qu’elle ne pouvait “parler qu’à Joe Biden que je connais”.

“Le Joe Biden que je connais est quelqu’un qui s’est vraiment battu pour les femmes et l’autonomisation des femmes ainsi que pour l’égalité et les droits des femmes”, a-t-elle déclaré.

Harris a également déclaré qu’elle serait «honorée» d’être la colistière de Biden. Les deux se sont battus lors des débats sur le record de course de Biden, mais elle a depuis apporté son soutien à l’ancien vice-président. Elle a également critiqué Kavanaugh en tant que membre du comité judiciaire du Sénat lors de sa procédure de confirmation en raison des allégations d’agression contre lui.

Elle a déclaré au Chronicle que l’affaire en cours soulève “un problème structurel plus important, franchement, à savoir que les femmes doivent pouvoir parler sans crainte de représailles”.

Stacey Abrams

L’ancienne candidate au poste de gouverneur de Géorgie, Stacey Abrams, a déclaré à Don Lemon de . qu’elle croyait Biden lorsqu’on lui avait posé des questions sur l’accusation de Reade. Elle a exprimé son intérêt à devenir le choix VP de Biden.

Abrams a nié un double standard dans son traitement des allégations de Biden et de Kavanaugh lorsque Lemon a souligné un tweet de 2018 disant qu’il était “honteux” que la nomination de la justice soit précipitée, et “je crois les femmes, et je crois que les survivantes de la violence méritent toujours d’être soutenues” et de faire entendre leur voix. “

Stacey Abrams, ancienne candidate au poste de gouverneur de Géorgie

“Je croyais à l’époque et je crois maintenant que les femmes méritent d’être entendues parce que trop souvent elles ne le sont pas”, a déclaré Abrams sur .. “Et Tara Reade méritait que son histoire soit écoutée et étudiée.”

Abrams a souligné que le reportage fait par le New York Times sur le cas de Reade soutenait la position de la campagne Biden.

“Ils ont trouvé que l’accusation n’était pas crédible”, a déclaré Abrams. “Je crois que Joe Biden.”

Le Times a publié une déclaration en réponse à un rapport de BuzzFeed News sur les points de discussion de la campagne Biden pour réfuter l’affirmation selon laquelle le média a conclu que l’agression n’avait pas eu lieu. Le Times a déclaré que son enquête “n’avait abouti à aucune conclusion”.

“Je connais Joe Biden et je pense qu’il dit la vérité et que cela ne s’est pas produit”, a déclaré Abrams.

Amy Klobuchar

La sénatrice Amy Klobuchar, D-Minn., Un candidat potentiel pour le vice-président et ancien candidat à la présidence, a déclaré à NPR Biden qu’il était un “champion des abus de pouvoir contre les femmes”.

Elle a également souligné le rapport du Times, disant: “Je suis d’accord avec le vice-président Biden à ce sujet, que toutes les femmes dans ces cas ont le droit d’être entendues et de voir leurs revendications examinées de manière approfondie. Et dans ce cas … revue par le New York Times. Et je pense que c’est très important d’avoir, en particulier impliquant des personnalités publiques. “

La sénatrice Amy Klobuchar, D-Minn.

Interrogé pour savoir si les démocrates devraient se concentrer davantage sur la réponse aux allégations, Klobuchar a déclaré que le parti se concentre sur la responsabilisation des personnes au pouvoir.

“Je pense que ce sur quoi nous devrions tous nous concentrer est de mettre un terme aux abus de pouvoir, de découvrir la vérité. Et le vice-président Biden a soutenu ce travail que j’ai fait et que d’autres ont fait au Sénat pour changer les règles”, a-t-elle déclaré.

Gretchen Whitmer

Le gouverneur du Michigan, Gretchen Whitmer, qui a survécu à une agression sexuelle, n’a pas hésité à dire dans une interview à la NPR comment les allégations affecteraient son soutien à Biden. Mais dans une partie distincte de la conversation, elle a dit qu’il était «flatteur» de faire partie des conversations sur les possibilités de partenaire.

Le gouverneur du Michigan, Gretchen Whitmer.

Interrogée un peu plus tôt en avril sur les accusations de Reade, Whitmer a déclaré qu’il était “difficile” de lui donner un aperçu sans en savoir plus sur la situation.

“Eh bien, je pense que les femmes devraient pouvoir raconter leurs histoires. Je pense qu’il est important que ces allégations soient vérifiées, des médias à d’autres”, a déclaré Whitmer. “Et je pense que, vous savez, c’est quelque chose que personne ne prend à la légère. Mais c’est aussi quelque chose qui est, vous savez, personnel.”

Alexandria Ocasio-Cortez

La première recrue Alexandria Ocasio-Cortez, D-N.Y., Qui a soutenu le sénateur Bernie Sanders à la présidence jusqu’à sa suspension de la campagne, puis a déclaré qu’elle voterait pour Biden en tant que candidat, a également pesé sur l’allégation à la mi-avril.

Dans une conversation en ligne avec The Wing rapportée par CBS News, Ocasio-Cortez a déclaré qu’il était valide de parler de ces problèmes. Elle a souligné la «longue histoire de Biden à être effrayante envers les femmes», un clin d’œil aux plaintes précédentes selon lesquelles l’ancien vice-président s’était engagé dans des manifestations trop physiques d’affection envers les femmes.

“Je pense qu’il est légitime de parler de ces choses. Et si nous voulons, si nous voulons à nouveau avoir l’intégrité, vous ne pouvez pas dire, vous savez – les deux croient les femmes, soutiennent tout cela, jusqu’à ce que cela vous dérange, jusqu’à ce que cela vous dérange nous, “at-elle dit.

Reade a déclaré à CBS à l’époque qu’elle était reconnaissante pour les déclarations d’Ocasio-Cortez parce que d’autres politiciens ne lui avaient pas exprimé son soutien. Mais depuis lors, Reade a souligné que Ocasio-Cortez a déclaré qu’elle voterait pour Biden au Daily Caller et a ajouté: “Elle devait encore faire attention.”

