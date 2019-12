Denzel Washington fête ses 65 ans: dix faits de sa vie moins connus

1. Il est né le 28 décembre 1954. Denzel, Son père était pasteur pentecôtiste, alors son fils a grandi dans une église de Mount Vernon, près du Bronx de New York. Lynne, sa mère était de Harlem et en plus de chanter dans la chorale de l'église, il travaillait dans un salon de coiffure. En tant que garçon, l'acteur a reçu une éducation très religieuse, ses parents ne l'ont jamais emmené au cinéma, mais ils s'inquiétaient de son éducation. Quand le père lui a trouvé un emploi dans la compagnie des eaux où il travaillait, la mère l'a secoué: "Denzel ira à l'université". Il a réussi à entrer dans Fordham, une institution privée et catholique administrée par l'ordre des Jésuites, le même où ils ont étudié le chanteur. Lana Del Rey, l'actrice Amanda Seyfried et le président Donald Trump.

2. À 14 ans, ses parents se sont séparés et Denzel a vécu une période de confusion. Il a commis des délits et essayé des drogues, dont de l'héroïne. Craignant pour son fils, sa mère a décidé de lui envoyer un élève à l'académie militaire d'Oakland. «Cette décision a changé ma vie, car je n'aurais pas survécu dans ma direction. Les garçons avec qui je sortais à l'époque, mes partenaires de carrière, ont eu 40 ans et beaucoup se sont retrouvés en prison. Ils étaient bons, mais les rues et leurs dangers les ont pris. "

3. Chez le coiffeur de sa mère, deux événements ont marqué sa vie. Après un de ses premiers succès, il est allé lui rendre visite avec une attitude un peu vaniteuse et elle a dit: "Hé super star, attrape le seau et va nettoyer mes fenêtres." Ce jour-là, il a réalisé que sa mère ne laisserait jamais le succès monter à sa tête. En mars 1975, un client, qui leur a donné une diseuse de bonne aventure, lui a assuré qu'à l'avenir "vous voyagerez à travers le monde et prêcherez à des millions de personnes". À son avis, cette femme excentrique ne s'est pas trompée car bien qu'elle ne prêche pas, elle parle à des millions de ses gens à travers ses films.

4. Il a refusé de jouer au détective David Mill dans le film Seven réalisé par David Fincher car il semblait "trop ​​sombre". Le protagoniste l'a gardé Brad Pitt. Lorsque Denzel a vu le film, il a regretté de ne pas l'avoir accepté. "C'était une erreur. Je ne dis pas que je l'ai rejeté à cause de mes convictions religieuses, mais je l'ai trouvé trop à mon goût. Puis, quand j'ai vu le film, je me suis dit que ce n'était pas grand-chose non plus. J'aurais dû m'asseoir avec le réalisateur avant de dire non », a-t-il déploré. Il regrette également de ne pas avoir participé à Michael Clayton de Tony Gilroy. "Le script de ce dernier est l'un des meilleurs que j'ai jamais lu, mais cela me rendait nerveux d'être dirigé par un débutant … et j'avais tort."

5. Enfant, il était très intéressé par le sport. J'ai pratiqué le baseball et le football. Son rêve était de jouer dans la NFL "Je voulais être comme Jim Brown ou Gale Sayers (joueurs professionnels), pas comme Sidney Poitier, admets. Bien qu'il n'ait pas joué professionnellement, l'un de ses enfants l'a fait. Jean son premier-né faisait partie des Rams de St Louis, mais il a dû quitter la compétition lorsque son talon d'Achille s'est cassé. Aujourd'hui, John suit les traces de son père. Il a joué dans le film BlacKkKlansman de Spike lee et dans la série de la série Ballers de HBO. Ses autres enfants se consacrent également à l'art. Le plus gros Katia Il travaille dans la production cinématographique et ses jumeaux, le mâle, Malcolm est diplômé du programme des réalisateurs de l'American Film Institute et Olivia est actrice.

6. Pendant qu'il était à l'université, il a suivi quelques cours sur Shakespeare, car on lui avait assuré que c'était un sujet facile et qu'il passerait sans problème et cela s'est très bien passé. Il s'est excité et s'est inscrit à un autre cours de théâtre et ses professeurs lui ont dit qu'il était très talentueux. C'est alors qu'il a décidé d'être acteur. Il a participé à différentes pièces. En 1977, il a fait son premier rôle pour la télévision dans la série Wilma. Ses débuts au cinéma remontent à 1981 dans le film Call Me Charly, une comédie interraciale sur un doux entrepreneur, qui découvre qu'il a un fils noir.

7. Il était toujours attaché aux droits des Afro-Américains. Ses premiers rôles montrent sa responsabilité dans ce combat. Il a joué un soldat qui a combattu pour la liberté des esclaves dans Times of Glory jusqu'à ce qu'il incarne Steve Biko, un activiste sud-africain à Grito de Libertad et a fait une interprétation inoubliable de Malcolm X. Ce film n'a pas seulement été un succès commercial, il a également brisé les histoires connues jusqu'à ce moment où toujours un «sauveur blanc» était responsable de donner des droits ou de se battre pour le Afro-américains

8. Il y a 36 ans, il est en couple avec Pauletta Pearson. Ils se sont rencontrés en 1997 dans un studio de télévision mais à cette époque il n'y avait pas de romance. Mais l'année suivante, ils se sont rencontrés lors d'une fête, puis sont allés voir une pièce de théâtre et ont commencé leur relation. Au bout d'un moment, Denzel lui a proposé deux fois, mais elle a refusé jusqu'à ce qu'il accepte finalement. Ils se sont mariés le 25 juin 1983.

En 1995, ils ont décidé de renouveler leurs vœux de mariage. Ils l'ont fait en Afrique du Sud et lors d'une célébration avec l'archevêque Desmond Tutu, lauréat du prix Nobel de la paix en 1984 pour sa lutte contre l'apartheid. Lorsqu'on lui a demandé dans le magazine People quel était le secret de leur mariage durable, il a répondu en riant: "Je fais ce qu'ils me disent. Je garde la bouche fermée!" Mais plus sérieusement, il avait de beaux mots pour sa femme: "La différence entre une maison et une maison est une grande différence. Vous pouvez acheter une maison, mais cela n'en fait pas une maison, et cela ne signifie pas qu'un homme ne peut pas faire une maison une maison, mais ma femme a élevé ces beaux enfants et les a protégés et sacrifiés. Elle a fait le gros du travail.

9. Lors de ce voyage en Afrique du Sud, le mariage n'a pas seulement eu sa cérémonie avec Desmond Tutu; Nelson Mandela Il les a invités à déjeuner. De cette réunion, ils sont devenus très amis avec le leader sud-africain. Quelque temps plus tard, Mandela est allé aux États-Unis et a appelé l'acteur et lui a dit qu'il lui rendrait visite. Denzel a accepté avec plaisir, le jour de la réunion, Mandela est apparu avec 50 gardes de sécurité et plusieurs hélicoptères survolant la maison. Au milieu de la réunion qui a tenté d'être intime est apparue Oprah Winfrey qui s'est invitée comme elle voulait rencontrer le Sud-Africain. Mais ce n'était pas tout, à un moment donné, un garde du corps s'approche et dit à l'acteur: "M. Washington, Rocky est à la porte et veut passer." Sylvester Stallone Il était son voisin et quand il a entendu parler de l'illustre visite, il s'est approché de la porte pour être invité à la réunion! Mandela était heureux parce que comme il aimait la boxe, il admirait Rocky Balboa, alors ils ont tous les deux bavardé longtemps.

10. Denzel Washington se considère comme un homme heureux parce que "j'ai un travail merveilleux pour lequel je suis très bien payé et j'aime vraiment la vie." C'est un homme religieux, il a dit qu'il avait lu la Bible entière trois fois et chaque jour au réveil, il lisait un passage de ce livre sacré pour "commencer le voyage avec quelque chose de positif". Il consacre également quelques minutes à prier et à méditer et chaque dimanche, il assiste à une célébration religieuse. Il n'a jamais joué dans un scandale et le remercie pour les conseils qu'il a reçus de son idole, Sidney Poitier: "Si les gens vous voient gratuitement toute la semaine dans les pages des magazines, ils ne paieront pas pour aller vous voir au cinéma le week-end." Il dit qu'en suivant ce conseil, il sait comment être acteur, mais il n'a aucune idée de comment être une célébrité.