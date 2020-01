Déprimé, l’Iran dit qu’il a abattu un avion ukrainien par erreur

Téhéran, Iran (AP) – Les Gardiens de la révolution iraniens ont reconnu samedi qu’ils avaient accidentellement abattu un avion de passagers ukrainien qui s’était écrasé plus tôt cette semaine avec 176 personnes à bord, après que le gouvernement eut rejeté à plusieurs reprises les accusations occidentales selon lesquelles il était responsable de la Sinistre qui n’a laissé aucun survivant.

L’avion a été abattu dans les premières heures de mercredi, quelques heures après que l’Iran a lancé une offensive avec des missiles balistiques contre deux bases irakiennes qui abritaient des soldats américains en représailles pour l’assassinat du général iranien Qassem Soleimani lors d’une attaque de Washington à Bagdad. Personne n’a été blessé lors de l’attaque des bases.

Le général Amir Ali Hajizadeh, chef de la division aérospatiale de la Garde, a déclaré plus tard que son unité assumait “l’entière responsabilité” de ce qui s’était passé. Dans un discours prononcé par la télévision d’Etat, le général a reconnu que lorsqu’il a appris que l’avion avait été abattu, “je voulais être mort”.

Les forces de la Garde entourant la capitale iranienne ont renforcé leurs défenses aériennes et sont à leur “plus haut niveau de préparation” par crainte de représailles de la part des Etats-Unis, a expliqué le général. Son bureau a pris la “mauvaise décision” d’ouvrir le feu sur l’avion après l’avoir confondu avec un missile de croisière.

Le chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, a exprimé sa “profonde sympathie” pour les familles des victimes et a appelé les forces armées à “poursuivre les éventuels échecs et les coupables dans l’incident douloureux”.

L’enquête sur l’incident devrait se poursuivre et les «auteurs» devraient être traduits en justice, a déclaré le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelenskiy, dans un communiqué ajoutant que Téhéran devrait indemniser les familles des victimes. Le leader a également demandé des “excuses officielles par la voie diplomatique”.

La reconnaissance de l’Iran pourrait confronter la population aux autorités, après que les Iraniens ont soutenu la direction de la République islamique après la mort de Soleimani. Le général, qui était le chef de la Force Quds – un groupe d’élite de la Garde – et l’architecte des interventions militaires de Téhéran dans la région, était considéré comme une icône nationale et des centaines de milliers de personnes ont participé à des funérailles dans son Honneur dans tout le pays.

La plupart des passagers du vol étaient iraniens ou irano-canadiens. Les responsables de Téhéran ont à plusieurs reprises exclu la possibilité d’une attaque au missile, qualifiant les accusations de propagande occidentale qui, selon les autorités, offensaient les victimes.

L’accident d’avion s’est produit quelques semaines seulement après que les autorités ont étouffé les manifestations à l’échelle nationale motivées par la hausse des prix de l’essence. L’Iran traverse une grave crise économique depuis que le président des États-Unis, Donald Trump, a décidé unilatéralement de retirer son pays de l’accord sur le nucléaire de 2015 et d’imposer des sanctions paralysantes.

Le président iranien, Hasan Ruhani, a imputé la tragédie des “menaces et harcèlement” des États-Unis à la suite du meurtre de Soleimani. En outre, il a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a demandé une «enquête complète» et que les responsabilités soient dégagées.

“Un jour triste”, a tweeté le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif. “Une erreur humaine en temps de crise causée par l’insouciance des États-Unis a conduit au désastre. Nos regrets les plus profonds, nos excuses et nos condoléances à notre peuple, à les familles de toutes les victimes et des autres pays touchés ».

L’avion, un Boeing 737 exploité par Ukrainian International Airlines, s’est écrasé à l’extérieur de Téhéran peu de temps après le décollage de l’aéroport international Imam Khomeini.

Pendant plusieurs jours, l’Iran a nié que la cause de l’incident était un missile. Mais les États-Unis et le Canada ont déclaré, citant des informations de renseignement, qu’ils pensaient que Téhéran avait abattu l’avion avec un missile sol-air, une conclusion appuyée par des vidéos de l’accident.

À bord de l’avion, qui se dirigeait vers la capitale de l’Ukraine, Kiev, il y avait 167 passagers et neuf membres d’équipage de divers pays, dont 82 Iraniens, 57 Canadiens et 11 Ukrainiens, selon les autorités. Quelques heures plus tôt, le gouvernement canadien a réduit le nombre officiel de Canadiens décédés, qui était initialement de 63.

L’Iran avait invité l’Ukraine, le Canada, les États-Unis et la France à participer à l’enquête sur l’incident, conformément aux normes internationales. Le Boeing 737 a été construit aux États-Unis et le moteur a été construit par un consortium franco-américain.

Krauss a rapporté de Dubaï, Emirats Arabes Unis. Les journalistes d’Associated Press Jon Gambrell à Dubaï et Rob Gillies à Toronto ont contribué à ce rapport.