DERNIÈRE MINUTE: les marchés boursiers américains arrêtent leurs activités

Wall Street a ouvert la session jeudi avec ses trois indicateurs en baisse de 7%, les opérations ont donc dû s’arrêter pendant 15 minutes, dans une réaction de panique en raison de l’interdiction de voyager de l’Europe aux États-Unis pendant un mois.

Cette mesure a été ordonnée par le président Donald Trump après la décision de l’Organisation mondiale de la santé de déclarer la pandémie d’épidémie de coronavirus.

Quelques minutes après son ouverture à la Bourse de New York, le S&P 500 a chuté de 7% et a activé un mécanisme de protection contre la volatilité par lequel les négociations seront suspendues pendant 15 minutes. Le Dow Jones a chuté de 7,20% et le Nasdaq de 7,03%.

