Dernières nouvelles du coronavirus: Trump exclut la quarantaine obligatoire, la Californie paniquée et l’aéroport de Miami désolé

Le président Trump a exclu la mise en quarantaine obligatoire aux États-Unis,

mais a approuvé des actions en Californie et à New York. Les perspectives en Espagne et en Italie sont préoccupantes. L’aéroport international de Miami aux États-Unis demeure

complètement désolé.

Les dernières nouvelles du coronavirus reflètent que les États

United continue d’être la cible de la propagation de cette pandémie.

Le président des États-Unis, Donald Trump, dans son

vendredi dernier, il a exclu l’activation d’un

quarantaine générale et obligatoire dans la nation américaine.

Cependant, il a appuyé la proposition de New York et de la Californie de décréter la quarantaine pour empêcher le nombre de personnes infectées de continuer d’augmenter.

Photo / Capture MH

Dernières-nouvelles-du-coronavirus-Californie-Miami. Les dernières nouvelles du coronavirus en Californie, précisent que la situation est alarmante et inquiétante après le début de la quarantaine, que ses habitants ont pliée à cet appel, comme le rapporte le journaliste Yamys Urbano, Lors d’un contact avec les journalistes de Mundo Hispánico Elie Dib Caiazzo et Alfredo Suárez.

Le journaliste Yamys Urbano a révélé que le gouverneur de

La Californie a envoyé une déclaration à Donald Trump, l’avertissant que dans le

8 semaines suivantes, la moitié de la population pourrait contracter un coronavirus,

il était donc essentiel de procéder à cette mesure.

L’environnement qui respire en Californie, situé dans le

région ouest du pays, il y a de la panique et de la peur parmi ses habitants,

les rues restent désolées.

D’autre part, il a indiqué que les entreprises de service public

en Californie, ils appliqueront une subvention pour le paiement de l’électricité, de l’eau,

collecte des gaz et des ordures avant la mesure d’isolation et de cette manière

soutenir les communautés.

Le panorama en Espagne et en Italie est inquiétant

Parmi les dernières nouvelles du coronavirus en Europe, le

panorama est extrêmement inquiétant faisant état de 10 mille décès, chiffres mis à jour

et révélé par l’Université Johns Hopkins à Baltimore, qui suit

cas signalés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

En Espagne, l’un des pays les plus touchés par l’expansion du coronavirus, a compté plus de 244 000 personnes infectées.

Photo / Capture MH

Pendant ce temps, l’Italie continue

dans l’œil de l’ouragan en raison de la présence de la pandémie.

Et est-ce que le chiffre de

décédé est passé le vendredi 20 mars à 4 032, après avoir signalé

627 morts au cours des dernières 24 heures, battant la Chine.

La fille de Donald Trump a donné

négatif pour le coronavirus

La contagion possible d’Ivanka Trump, fille du président

Donald Trump, avec le virus, jouait également dans les dernières nouvelles du

coronavirus.

Le conseiller également du gouvernement de Donald Trump, a donné un résultat négatif à la pandémie après avoir subi les tests pertinents.

Rappelons que le responsable américain et deux sénateurs qui étaient avec Jair Messias Bolsonaro, président du Brésil, à Mar-a-Lago avec le président du Brésil, lui aussi exclu de la maladie. Ivanka Trump a repris ses fonctions officielles.

Désolez l’aéroport de Miami

États-Unis Miami International Airport

(USA) reste complètement désolé, selon un rapport annoncé par le

journaliste Hanoi Martínez, publiant les dernières nouvelles du coronavirus en

cette région.

Photo / Capture MH

Le communicateur social

a déclaré que l’état de Floride a déclaré l’état d’urgence pour la

propagation de la pandémie.

Il a indiqué que le dernier rapport

il précise que jusqu’à présent, il y a 432 personnes infectées par le

maladie respiratoire et environ 9 morts.

Le journaliste Eloy Martínez a déclaré que très peu de vols en provenance d’Europe arrivent à l’aéroport international de Miami en dehors de leur annulation, respectant ainsi les protocoles de prévention et de sécurité.

