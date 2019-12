Des accidents répétés ont ravivé le débat: les microphones à deux étages sont-ils sûrs?

«Ce sont des véhicules qui ne peuvent pas rouler à plus de 90 km / h car ils ont moins de stabilité. L'erreur humaine existera toujours, à la fois la tragédie de Lezama et ce qui s'est passé aujourd'hui sur la Route 2, l'inattendu était de ce type. C'est pourquoi, dans le monde entier, on cherche à ce que les routes et les micros pardonnent ces erreurs humaines », a-t-il déclaré. Infobae Fabián Pons, chef de l'Observatoire routier d'Amérique latine. Et il a expliqué: «Dans l'accident d'aujourd'hui, à la responsabilité du conducteur, il faut ajouter l'état de l'itinéraire. Le banc est étroit avec beaucoup de pente et la zone entre le banc et le câblage a une profondeur de deux mètres. La même chose serait arrivée à une voiture parce que la trace n'est pas sûre. »

En Argentine, ces bus à impériale ils représentent plus de 66% du parking public à passagers, ce qui montre la large acceptation des entrepreneurs du transport malgré les recommandations des experts en sécurité routière.

De la Chambre des affaires des bus longue distance (CELADI), ils ont souligné qu'il y a plus de 20 décès par jour dans les accidents de la circulation et que les bus participent à moins de 1% des accidents de transport en Argentine. "C'est le véhicule avec le plus faible nombre d'accidents. Il est plus susceptible d'avoir un accident en vélo qu'en bus, mais lorsque cela se produit, nous sortons dans toutes les nouvelles. Comme cela, cela n'ôte aucune responsabilité plus ou moins grande. La sécurité est une construction collective qui concerne la capacité technique du véhicule, la formation des conducteurs et l'état de la route », ils m'ont fait remarquernfobae Sources CELADI.

Un rapport de l'Université nationale de Cuyo (UNCuyo), quant à lui, remet en question sa sécurité et affirme que sa construction est découragée car elle considère qu'ils ne sont pas sûrs lors de manœuvres brusques ou de résister aux effets de vents latéraux à grande échelle.

"Cela donne l'impression que les passagers sont enclins à des véhicules monumentaux et impressionnants, voyons pourquoi la raison est étrange", a déclaré le directeur de la recherche Roberto Tomassiello, ergonome, consultant en conception de corps et enseignant à UNCuyo.

L'étude recommande de réduire sa hauteur et d'intégrer des portes de secours latérales pour améliorer sa sécurité. En outre, il fait valoir que l'instabilité de ces unités est un risque pour les passagers et ceux qui empruntent les itinéraires.

Malgré ces critiques, du CELADI, ils maintiennent la conception des corps des micros à deux étages "est approuvée par les plus hautes agences de sécurité publique du domaine". En outre, ils ont précisé que "ces derniers temps, les nouvelles unités incorporaient, par exemple, des freins ABS, des systèmes de contrôle de la stabilité et des pneus à deux voies super larges pour une plus grande stabilité et une meilleure assistance à la conduite".

Cependant, Pons a regretté qu'en 2011 la résolution de la Commission nationale des transports (CNRT) qui exigeait un châssis à double essieu avant ait été abrogée. «Aujourd'hui, on leur demande uniquement de passer un contrôle statique, où ils sont inclinés de 28 degrés et n'ont pas à basculer. Mais d'autres choses sont des commandes dynamiques, comme un volant ou un vent intense, qui peuvent déstabiliser le micro. Le problème est que prendre plus de précautions techniques coûte plus cher que les entrepreneurs ne veulent pas payer », a-t-il déclaré.

Contrairement à ce qui se passe dans notre pays, où ces bus parcourent de longues distances, aux États-Unis, ils sont interdits, en Europe, ils sont destinés aux services touristiques sur des itinéraires courts (pas plus de 300 ou 400 km), et en Amérique latine, ils n'ont pas une présence exceptionnelle.

Selon un rapport publié par CESVI Argentine, face à un impact, ces véhicules sont plus susceptibles de basculer, car ils ont un centre de gravité élevé, soit en raison de la grande zone de stockage ou du double plancher.

"Les renversements ont tendance à décapiter les corps à la hauteur du seuil, c'est-à-dire dans la partie inférieure des vitres latérales", explique le spécialiste à InfoUniversidades. Dans le cas des unités à double étage, cet effet se produit à l'étage supérieur, disparaissant pratiquement tout ce qui est au-dessus du niveau mentionné », a déclaré Tomassiello.

Cela se produit pour une raison structurelle très simple, a déclaré Tomassiello: «Les carrosseries d'autobus ont une forte résistance entre les niveaux du seuil et le plancher, en raison de la solide grille spatiale d'acier qui se trouve dans cette bande latérale. Cependant, dans le domaine des fenêtres, la résistance diminue de manière significative en raison des grandes ouvertures qui manquent d'éléments capables de résister aux contraintes en évitant la déformation. Il existe deux zones voisines de résistance inégale, avec pratiquement aucune transition entre elles. »

En outre, il a averti que la hauteur entraînait la construction d'escaliers raides avec très peu d'espace pour se déplacer, souffrant principalement de femmes enceintes, âgées et handicapées.

Pendant ce temps, une enquête menée par l'Université technologique nationale (UTN) a conclu que l'indice de danger des autobus à impériale est de 0,30 mort pour 100 millions de passagers-km, un indicateur qui est presque le double du obtenu dans les bus conventionnels (0,16),

L'acceptation définitive de ces bus a été consolidée à partir de 1992, après l'arrêt du transport ferroviaire dans presque tout le pays, et en réponse à la nécessité de transporter plus de passagers dans la même unité. Il faut ajouter à cela que pour que le service soit rentable, les hommes d'affaires du transport ont décidé de transporter de plus en plus de passagers dans la même unité.

Pour tenter de réduire les risques possibles, une série de recommandations ont été lancées, telles que voyager sur le côté droit du véhicule, choisir l'étage inférieur dans le cas de micros à deux étages, ou voyager de jour, étant donné que les statistiques indiquent que la fréquence la plus élevée d'accidents se produit sur le côté gauche du véhicule ou la nuit.

Il est également conseillé Vérifiez que deux conducteurs traversent chaque unité et observez les issues de secours et les éléments de sécurité du micro. Bien que ces problèmes ne représentent pas une solution au problème sous-jacent, ce sont au moins des précautions à prendre pour passer un bon long week-end.