Des agents de l’ICE ont arrêté deux immigrants sans papiers à Chambliss

Dans la communauté de Chambliss, «La Migra» menace une mère de casser la porte de sa maison pour effectuer une procédure.Des agents de l’ICE ont effectué l’opération surprise à Chambliss.Un groupe de travailleurs hispaniques est presque tombé dans les griffes des agents d’immigrations.

Les agents de l’ICE, sans pitié, ont menacé une mère américaine de défoncer la porte de sa maison pour prendre de force son mari, un hispanique mexicain apparemment sans papiers.

Cet événement s’est récemment produit dans la communauté de Chambliss en Géorgie aux États-Unis à 5 heures du matin, lorsque la famille a dormi.

Photo / Capture MH

Plus de 20 agents de l’ICE, apparemment sans identification ni uniforme, étaient déjà prêts à intervenir dans la maison marquée de la lettre D du complexe résidentiel Chambliss, où Fabio Rodríguez était avec sa femme et son fils de seulement deux ans. années.

“Il était cinq heures du matin lorsque des agents de l’ICE ont crié pour que la porte soit ouverte s’ils ne devaient pas la casser”, explique Jamie Rivas, épouse de Fabio Rodríguez, qui a répudié l’intervention surprise des agents de “La Migra”.

Jamie Rivas, qui est un citoyen américain, a déclaré qu’en raison de la pression des agents de l’ICE, elle a décidé d’ouvrir la porte, tandis que Fabio Rodríguez a affirmé qu’il n’avait rien fait de mal en dehors de la loi.

Photo / Capture MH Jamie Rivas, qui est un citoyen américain

Mais les arguments exprimés par Fabio Rodríguez ont glissé les agents de l’ICE qui, en présence d’un mineur, ont mis des menottes à l’intérieur du domicile familial pour l’emmener en prison afin de faire face à une éventuelle expulsion.

Pendant cette opération, quelque chose d’inattendu alerte les agents de l’ICE, dont ils ont tenté de profiter pour faire comprendre qu’ils respectent les mesures “La Migra”.

Un camion de travailleurs centrafricains sans papiers arrive au parking de Chambliss, ignorant que les agents de l’ICE étaient pleinement opérationnels.

Voyant comment Fabio Rodríguez a été arrêté de force, les travailleurs d’Amérique centrale ont entrepris un vol rapide pour éviter de devenir la proie des agents de l’ICE.

Ceux de «La Migra» et des travailleurs d’Amérique centrale ont mis en scène une persécution qui a abouti à l’arrestation de l’un d’eux, veulent le chauffeur du van.

Le reste des travailleurs d’Amérique centrale a réussi à échapper à l’emprise de l’ICE.

Cette opération surprise de “La Migra” a laissé deux Hispaniques en garde à vue.

À propos de MundoHispanico.com – site de nouvelles et d’informations en espagnol.

Mundo Hispánico est la première entreprise de médias numériques en espagnol aux États-Unis qui opère de manière indépendante.

Depuis sa création à Atlanta, en Géorgie. En 1979, MundoHispanico.com, détenue par Mundo Hispano Digital Network, a connu une croissance rapide. Il est devenu l’hebdomadaire espagnol le plus lu dans le sud-est du pays; et sur l’un des plus grands sites d’actualités et d’informations espagnols aux États-Unis.

En plus de devenir un leader des dernières nouvelles pour le public hispanophone aux États-Unis, MundoHispanico.com dispose de plusieurs plateformes optimisées pour le marketing, telles que Mundo Dinero, Mundo Motor, Mundo Latina et Mundo Fan, qui fournissent à notre public Contenu exclusif et pertinent sur ces sujets qui les passionnent.

Mundo Hispánico compte 8 millions de followers sur Facebook qui interagissent avec toutes ses plateformes, avec des informations de dernière minute et une couverture vidéo en direct des principaux événements d’importance nationale. Retrouvez-nous sur Instagram, YouTube et Twitter.

Mundo Hispánico est la première entreprise de médias numériques de langue espagnole indépendante en Amérique.

Depuis ses débuts à Atlanta, en Géorgie. en 1979, MundoHispánico.com du réseau numérique Mundo Hispano est rapidement passé de l’hebdomadaire en langue espagnole le plus lu du sud-est à l’un des plus grands sites d’actualités et d’informations en espagnol aux États-Unis. En plus des dernières nouvelles, les verticales de style de vie de MundoHispanico.com proposent un contenu exclusif sur des sujets passionnants, tels que le divertissement, la nourriture, l’automobile et les sports.

Mundo Hispánico recrute 8 millions de followers sur Facebook dans ce portefeuille avec des informations actualisées et une couverture vidéo en direct des événements majeurs.