Des agents des services de renseignements vénézuéliens arrêtent deux dirigeants de PDVSA: sources

28 février (.) – Des agents des services de renseignement ont arrêté vendredi deux dirigeants de la division Pétrole du commerce et des approvisionnements (PDVSA), ont indiqué trois sources de l’entreprise, une semaine après que le président Nicolás Maduro a nommé une commission de restructuration La société d’État.

Sous une pression croissante en raison des sanctions américaines contre PDVSA et son principal partenaire commercial, Rosneft Trading, Maduro a ordonné la semaine dernière au vice-président de l’économie du pays, Tareck El Aissami, sanctionné et recherché par la justice américaine, de diriger un comité de réorganisation l’entreprise. [nL1N2AJ22T]

Maduro a déclaré qu’il n’accepterait plus d’excuses des travailleurs de PDVSA, y compris celles liées aux sanctions, pour justifier leur performance et a déclaré une “urgence énergétique” dans le pays.

Dans l’une de ses premières décisions, la commission a nommé un lieutenant-colonel sans expérience dans l’industrie, Antonio Pérez Suárez, en tant que vice-président du commerce et de l’approvisionnement de PDVSA. On ne sait toujours pas si les autres vice-présidents auxquels il a été demandé de mettre de l’ordre dans leurs fonctions restent en fonction.

Les dirigeants détenus, Aryenis Torrealba et Alfredo Chirinos des opérations de commerce et d’approvisionnement, ont été menottés à la société. Torrealba appartient également au conseil d’administration de Nynas AB, une unité de raffinage PDVSA en Europe.

PDVSA et le ministère du Pétrole n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Il n’était pas clair quel corps de la police des renseignements a agi lors des arrestations.

L’action de la police s’est produite après que la commission a demandé la semaine dernière au personnel de la division du commerce et de l’approvisionnement de fermer les livres comptables. Dans une action similaire, le vice-président des finances, Fernando de Quintal, a été appelé à témoigner auprès du département des affaires internes de PDVSA, selon des sources.

Depuis que Manuel Quevedo, un grand général de la Garde nationale, a pris les rênes du PDVSA en 2017, les arrestations et les enquêtes contre des employés accusés de corruption ou d’irrégularités administratives sont devenues habituelles. Mais à ce jour, les autorités n’ont pas montré de preuves solides de mauvaises pratiques.

Les cas les plus emblématiques se sont produits fin 2017 lorsque Nelson Martínez et Eulogio Del Pino, anciens ministres du pétrole et anciens présidents du PDVSA, ont été arrêtés pour corruption. Martinez est décédé alors qu’il était détenu par l’État en 2018. Del Pino et six autres anciens directeurs de la filiale américaine de PDVSA, Citgo Petroleum, sont toujours incarcérés.

(Rapport de Marianna Parraga à Mexico et Deisy Buitrago à Caracas. Édité par Rodrigo Charme)