Des amendes infligées à Washington pour les délinquants «rester à la maison»

Les villes Edmonds et Everett ont émis des ordonnances de “rester à la maison”, notant qu’il y aura des amendes pouvant aller jusqu’à 500 dollars pour ceux qui enfreignent la règle. L’ordonnance est entrée en vigueur lundi comme mesure drastique pour arrêter la propagation du virus. L’ordre ne s’applique pas aux travailleurs. santé, personnel des services alimentaires, pharmacies et autres services essentiels

Au cours du week-end, le maire d’Edmonds, Mike Nelson, a ordonné aux propriétaires d’entreprises et à presque tous les autres habitants de la ville de “se réfugier chez eux”, afin de freiner la propagation du coronavirus ( COVID-19), a rapporté KING5 News.

L’ordre de “rester à la maison” est entré en vigueur lundi comme “une sorte d’option de dernier recours”, a déclaré Nelson.

Dans cette ville de l’État de Washington, la situation est particulièrement grave puisque 25% de la population a plus de 60 ans, ce qui en fait un groupe sensible aux cas graves de COVID-19, la maladie respiratoire causée par le nouveau coronavirus. .

Pour cette raison, la ville a pris la mesure supplémentaire d’autoriser la police locale à infliger des amendes pouvant aller jusqu’à 500 $ ou 90 jours de pression à tous ceux qui enfreignent l’ordre de “rester chez eux”.

Les parcs de la ville d’Edmonds et les toilettes publiques ont été fermés lundi après un week-end ensoleillé au cours duquel d’innombrables personnes ont afflué vers les plages et ont ignoré les conseils de santé pour garder une distance de sécurité avec les autres.

La mesure drastique d’Edmonds est similaire à celle appliquée dans la ville d’Everett qui a également pris effet lundi.

Les deux villes ont fait leur annonce avant que le gouverneur Jay Inslee n’annonce l’ordre de «rester chez lui» pour cette ville de l’État.

Les autorités ont indiqué qu’il existe certaines exceptions à la règle du “séjour à la maison”. Les gens peuvent toujours aller au supermarché ou à la pharmacie, aller travailler ou s’occuper des membres de la famille qui en ont besoin.

L’ordonnance ne s’applique pas non plus aux travailleurs de la construction, aux agents de santé, aux travailleurs des services alimentaires, aux pharmacies, aux stations-service, aux banques, aux blanchisseries et aux autres services essentiels.

“Nous ne recherchons en aucune manière activement des individus pour voir s’ils se conforment à l’ordonnance afin de les inculper d’un crime”, a déclaré le chef de la police par intérim d’Edmonds, Jim Lawless. “Il s’agit de l’éducation et de l’information du public autant que possible”, a-t-il déclaré.

“C’est quelque chose que je pense que la plupart des citoyens feront volontairement”, a déclaré Nelson. “Mais nous n’avions besoin de cette étape supplémentaire que pour ceux qui ne veulent pas le faire”, a-t-il ajouté.

Nelson a également indiqué que les gens sont encouragés à sortir de la maison, à marcher et à faire de l’exercice, tant qu’ils évitent les groupes et respectent les règles de la distanciation sociale.

Indignation des autorités pour violation de l’ordre de rester à la maison

Les autorités locales à travers le pays rencontrent des problèmes pour garantir que les ordres de rester à la maison soient exécutées et ont attiré l’attention sur les images de personnes sur les plages ou dans les parcs, et les entreprises qui ont ouvert malgré l’urgence sanitaire par COVID-19, a rapporté l’agence Efe.

«Ce week-end, nous avons vu trop d’images de personnes bondant sur des plages ou des canyons au-delà de leur capacité. Trop de gens, trop proches les uns des autres, trop souvent », a alerté le maire de Los Angeles, Eric Garcetti.

“Plus nous le faisons, plus les gens tomberont malades et plus les gens mourront”, a ajouté Garcetti lors d’une conférence de presse dimanche soir.

