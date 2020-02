Des années anormalement chaudes ont provoqué un changement radical dans les écosystèmes côtiers de l’Alaska

Le réchauffement rapide de l’Alaska est déjà un enfant phare du changement climatique, de sa glace de mer disparue à son pergélisol dégel. Mais au cours des trois dernières années, la côte nord-ouest de l’État a connu une série de changements climatiques inhabituels, remarquables même pour l’Arctique du Pacifique, qui a été modifié de longue date.

À partir de 2017, une combinaison de températures anormalement élevées et de vents du sud inhabituellement forts a balayé les mers de Béring et des Tchouktches. Une cascade alarmante de conséquences écologiques s’ensuivit: des glaces de mer record, des proliférations d’algues en mouvement, des populations de poissons migrateurs et des morts subites d’oiseaux de mer n’étaient que quelques-uns.

“La plupart de mes propres recherches portent sur des personnes vivant dans les communautés côtières, donc je leur parle et j’entends ce qu’elles voient”, a déclaré Henry Huntington, chercheur et consultant indépendant en Alaska. «Et ils ont vu des choses très inhabituelles et des choses qui les ont frappés.»

Les températures «ridicules» de l’eau et la glace de mer instable étaient parmi les plaintes les plus fréquemment soulevées lors des entretiens avec les habitants des côtes, a noté Huntington.

“Pour ajouter à cela, ce que nous entendons des gens sur les croisières de recherche, il est devenu évident que les choses étaient vraiment très différentes de ce que chacun d’entre nous attendait”, a-t-il déclaré.

Les conditions semblent revenir à un état plus typique pour l’instant. Mais certains scientifiques affirment que cet épisode pourrait offrir un aperçu précieux de l’avenir de la région face au changement climatique.

Dans un article publié cette semaine dans la revue Nature Climate Change, près de deux douzaines d’experts de l’Arctique – dirigés par Huntington – décrivent les changements spectaculaires en cours au large des côtes de l’Alaska. Et ils mettent en garde contre le potentiel d’une transformation éventuellement permanente de l’écosystème si les températures continuent à grimper.

À partir de 2017, les températures ont grimpé dans et autour des mers de Béring et des Tchouktches. Et des vents forts du sud ont commencé à se lever, poussant la couverture de glace de mer plus au nord.

La couverture de glace de mer était faible au début en janvier 2017 et est restée inférieure à la moyenne pendant le reste de l’hiver. En mai, alors que la fonte printanière commençait à s’installer, les rapports suggèrent qu’il y avait déjà une quantité sans précédent d’eau libre au large des côtes de l’Alaska. En novembre 2017, la couverture de glace de mer de la région avait atteint un niveau record pour cette période de l’année.

Les conditions inhabituelles se sont étendues dans les années suivantes. En février 2018 – une époque où la glace de mer arctique atteint généralement son étendue maximale – aucune glace n’a été observée dans le détroit de Béring. Les températures de l’eau dans la mer de Béring ont de nouveau grimpé à l’été 2018. Il y avait de nouveau un minimum de glace de mer en février 2019.

Pendant ce temps, l’écosystème local subissait un changement radical – littéralement.

Avec moins de glace sur le chemin, plus d’eau a pu s’écouler vers le nord à travers le détroit de Béring, emportant avec elle de la chaleur et des nutriments supplémentaires. Dans la partie nord de la mer de Béring, des explosions de plancton se sont produites tôt et largement au printemps.

En revanche, dans le sud de la mer de Béring, la floraison printanière des algues a été retardée. Cela est probablement dû en partie à la faible couverture de glace de mer et au manque d’apport d’eau douce pour alimenter la floraison – généralement, la fonte de la glace de mer aiderait à alimenter cet afflux frais.

En même temps, les poissons se redistribuaient autour de l’océan. Les espèces qui préfèrent les eaux plus chaudes, comme le saumon, ont augmenté de manière significative. Et les espèces qui aiment le froid comme le goberge, la morue du Pacifique et la sole nordique ont commencé à se déplacer dans les eaux nordiques où elles ne sont pas habituellement trouvées, probablement à la recherche d’eaux plus fraîches.

Les populations d’oiseaux de mer ont également commencé à se déplacer, probablement en réponse en partie à l’évolution de la distribution du plancton et des poissons.

Les macarons mangeurs de plancton, par exemple, ont augmenté dans le nord de la mer de Béring en 2017 et 2018, mais ont diminué dans la mer des Tchouktches. Les scientifiques ont enregistré plusieurs morts d’oiseaux de mer, impliquant plusieurs espèces, dans la mer de Béring au cours de cette période. Les guillemots piscivores et les mouettes tridactyles, en revanche, ont augmenté dans la mer des Tchouktches.

Et certains des résidents les plus remarquables de la région sont devenus plus visibles.

Les morses passent une grande partie de leur temps sur la glace de mer, mais se retireront sur le rivage si la glace fond. Ces dernières années, la communauté de Point Lay, dans le nord-ouest de l’Alaska, a fait la une des journaux alors que des dizaines de milliers de morses traînaient sur la plage, entraînés par des conditions de glace de mer inhabituellement basses dans la mer des Tchouktches. Au début du mois d’août 2017, Point Lay a connu son premier événement d’échouer à ce jour.

Certains de ces résultats peuvent s’être produits après une seule saison anormale. Mais le type de cascade écologique à grande échelle qui s’est produite entre 2017 et 2019 était en grande partie le produit d’années consécutives de glace de basse mer, a déclaré la scientifique de la NOAA, Janet Duffy-Anderson, dans une interview accordée à E&E News.

“Ce n’est pas la façon dont l’écosystème réagit à un an, c’est la façon dont il réagit cumulativement à plusieurs années consécutives”, a-t-elle déclaré. “C’est à ce moment-là que vous obtenez ces multiples effets en cascade au niveau trophique — plancton, zooplancton, poissons, oiseaux, mammifères. Cela prend quelques cycles continus. »

“Cligne des yeux et tu le manques”

Pour l’instant, les décalages observés entre 2017 et 2019 ne semblent pas forcément permanents.

L’étendue de la glace de mer semble avoir retrouvé des conditions plus typiques au début de 2020, a déclaré Elizabeth Siddon, scientifique au Alaska Fisheries Science Center de la NOAA. Cela prépare la région à une sorte de «sursis», a-t-elle noté, ce qui pourrait permettre à l’écosystème de revenir à son état antérieur.

Mais les événements de ces dernières années pourraient fournir des indices sur la manière dont l’Arctique Pacifique pourrait réagir aux futurs changements climatiques. Les températures devraient continuer à augmenter dans la région, et certains modèles suggèrent que les types de vents anormaux observés de 2017 à 2019 – qui ont contribué à propulser la glace de mer plus au nord – pourraient se renforcer à mesure que le climat se réchauffe, a noté Siddon.

Si tel est le cas, les conditions observées au cours des dernières années pourraient se produire plus fréquemment, durer plus longtemps ou même devenir permanentes dans l’Arctique Pacifique. Les récentes années anormales consécutives pourraient donner un aperçu de la façon dont les écosystèmes des mers de Béring et des Tchouktches répondent – au moins au début – à de longues périodes d’eaux chaudes et de glace de mer basse.

“Ces changements qui sont documentés sur deux ans, c’est le genre de choses auxquelles nous pouvons potentiellement nous attendre alors que ces périodes d’eau libre en hiver deviennent de plus en plus fréquentes”, a déclaré Duffy-Anderson.

Pourtant, ce n’est pas nécessairement une analogie parfaite pour l’avenir. La question de savoir si ces types de changements dureront à long terme ou comment les écosystèmes pourraient évoluer sous des changements climatiques plus intenses est un sujet de débat.

Par exemple, les observations récentes suggèrent que certaines espèces de poissons réagissent au réchauffement des eaux en migrant vers le nord. Cela peut durer à court terme, mais il n’est pas certain qu’ils soient capables de survivre à long terme. Ces espèces peuvent être adaptées à la hausse des températures qui rampent dans les latitudes plus élevées, a souligné Duffy-Anderson, mais pas nécessairement aux conditions de faible luminosité qui accompagnent l’hiver arctique sombre.

«Comment ces espèces d’affinité plus au sud s’adapteront-elles à un écosystème où certaines parties sont similaires et certaines parties sont différentes? C’est une inconnue », a-t-elle déclaré.

En général, la plupart des chercheurs s’attendent à ce que l’Arctique en mutation inclue à la fois «des gagnants et des perdants», a suggéré Siddon. Certaines espèces peuvent prospérer dans un Arctique en réchauffement. Certains pourraient disparaître complètement.

“Nous ne savons pas que tout va être perdant”, a-t-elle déclaré. «Nous ne savons tout simplement pas encore, avec deux ans de glace de basse mer, ce que cela signifie. L’une des choses les plus importantes que j’essaie de garder à l’esprit est que nous ne pouvons pas assumer la stationnarité dans ces relations – que les espèces, elles-mêmes, peuvent s’adapter lorsque les conditions changent. »

Pour l’instant, la plus grande certitude au sujet de l’Arctique est peut-être simplement qu’elle sera différente de ce qu’elle est aujourd’hui – tout comme elle a déjà l’air différente maintenant de ce qu’elle était il y a plusieurs décennies. Et dans les écosystèmes en évolution rapide, comme ceux de l’Arctique Pacifique, les scientifiques ont la possibilité d’étudier la progression du changement climatique en temps réel.

“Si nous manquons la chance de surveiller et de faire attention maintenant, nous ne pouvons pas remonter le temps et comprendre ce qui s’est passé”, a déclaré Huntington. “La vitesse à laquelle les choses changent est maintenant si élevée que nous entrons dans le genre de territoire” cligner des yeux et ça vous manque “. Nous ne pouvons pas monter et faire une enquête tous les cinq ans; ce n’est pas assez. Les choses changent tellement en l’espace d’un an ou deux, comme nous l’avons vu, que nous devons y porter une attention particulière. “

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.