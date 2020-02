Des applications anti-gaspillage pour aider la planète et dépenser moins

Jack Convery est déterminé à se rendre au Coco di Mama, un restaurant italien à Londres. Cet employé d’une entreprise technologique recherchera les aliments que vous avez commandés en quelques clics grâce à une application qui vend les articles restants de centaines d’établissements.

Karma, Olio, Too Good To Go ou Food Cowboy. Les applications pour lutter contre le gaspillage alimentaire, l’une des principales causes des émissions de CO2, créent une tendance au Royaume-Uni.

“Si je peux faire quelque chose pour l’environnement et ma poche en même temps, c’est une situation dans laquelle nous gagnons tous”, explique Convery, 27 ans, avant de ramasser son assiette au comptoir, l’attendant emballé dans du papier.

Aussi pour les restaurateurs, c’est une bonne opération.

“Lorsque vous donnez de la nourriture qui n’est pas vendue à des œuvres caritatives, c’est formidable, mais avec Karma, vous récupérez de l’argent. Cela ne couvre pas entièrement le coût des repas, mais c’est quelque chose”, explique Sarah McCraight, l’une des directeurs de Coco di Mama.

Alors que la prise de conscience de l’urgence climatique se développe, des applications telles que Karma, une start-up suédoise créée en 2016, deviennent de plus en plus populaires.

Karma prétend avoir un million d’utilisateurs en Suède, au Royaume-Uni et en France. Olio, une société britannique fondée en 2015, compte 1,7 million de clients dans 49 pays.

“Un tiers des aliments produits chaque année est jeté, environ 10% des émissions de gaz à effet de serre proviennent uniquement des déchets alimentaires”, trois fois plus que les émissions de CO2 générées par l’aviation, explique Tessa Clarke, co-fondateur d’Olio.

Le gaspillage alimentaire se produit tout au long de la chaîne de production: dans les exploitations agricoles, les transports, les supermarchés. Mais dans les pays développés, c’est surtout dans les restaurants et surtout dans les foyers où plus de nourriture est jetée.

Olio s’adresse particulièrement à ceux qui ont de la nourriture qu’ils ne mangeront pas: les épices avant un déménagement, les légumes en voyage, un gâteau qui ne va pas finir.

Selon Clarke, même le plus petit morceau de brocoli ou un paquet de nouilles – parfois déjà ouvert – trouvera celui qui le veut. L’application est particulièrement populaire auprès des personnes âgées de 18 à 44 ans et des femmes comme Amanda Connolly, 43 ans.

Ce fan d’Olio, très engagé dans la réduction des déchets, est actuellement sans travail donc l’application “est vraiment utile pour ramasser du pain, des canettes ou des trucs comme ça”.

“Et cela vous fait aussi rencontrer des gens près de chez vous”, ajoute-t-il.

Olio, gratuit pour les particuliers, travaille également avec des supermarchés ou des restaurants, qui sont facturés des frais de collecte.

Vos bénévoles redistribuent ensuite les produits sur la plateforme.

Pour un environnementaliste comme le WWF, ces applications d’échange alimentaire jouent un rôle important dans la lutte contre le changement climatique.

«La plupart des gens ont des appareils mobiles, les applications sont donc un moyen évident et simple de sensibiliser et de faciliter l’action», explique Joao Campari du WWF.

Cependant, ils peuvent être compliqués à utiliser pour ceux qui n’ont pas de flexibilité: les offres de Karma, par exemple, apparaissent principalement en dehors des heures de repas normales.

Avec Olio, il est également nécessaire d’avoir le temps de voyager et de collecter parfois de petites sommes, ou d’être fréquemment connecté au téléphone pour regarder les “bonnes affaires” en ligne avant que quelqu’un d’autre ne les prenne.

Son utilité dans la réduction des gaz à effet de serre a aussi ses limites: “Ces applications sont bonnes pour la sensibilisation, mais ce ne sont pas des solutions en soi”, explique Martin Caraher, professeur au centre de politique alimentaire de la City University of London.

La racine du problème est que «trop de nourriture est produite» et «vous devez comprendre pourquoi», souligne-t-il.

La solution nécessite une série d’initiatives, explique Caraher, qui encourage les restaurants à réduire leurs menus, “parce que beaucoup de déchets proviennent de ce qui n’a pas été commandé” et de la quantité dans leurs plats.