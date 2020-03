Des artistes andalous demandent aux citoyens de rester chez eux | personnes

Certains des visages les plus connus d’Andalousie ont demandé aux citoyens ce lundi à travers une vidéo sur les réseaux sociaux de tenir compte des recommandations des autorités sanitaires et des gouvernements et de rester chez eux afin de ne pas contribuer à la propagation du coronavirus.

Dans cette vidéo, qui a été publiée sur Twitter par le président du conseil d’administration, Juanma Moreno, l’acteur Antonio Banderas, le footballeur Betis Joaquín Sánchez, la chanteuse Vanessa Martín, la bailaora et la chorégraphe Sara Baras et le présentateur Roberto Leal apparaissent dans leurs maisons .