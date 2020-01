Des assistants galiciens reprendront temporairement l’équipe de Panama | Réseaux sociaux sportifs

Les Argentins Gustavo Raggio et Rubén Olivera prendront en charge la sélection du Panama en l’absence du compatriote Américo Rubén Gallego, qui n’a pas pu reprendre le travail de l’équipe en raison d’une urgence médicale, a fait savoir lundi la Fédération panaméenne de football (Fepaut).

“Nous sommes attentifs à l’évolution du DT de notre Sélection et de la partie médicale officielle, nous lui souhaitons un prompt rétablissement et nous restons à votre entière disposition pour ce dont vous avez besoin. Nous vous informerons de l’évolution de M. Gallego”, a indiqué un communiqué de la Fédération, Sans donner plus de détails.