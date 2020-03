Des barrières contre les ondes de tempête coûteuses en valent la peine

L’eau de l’océan se dilate en absorbant la chaleur d’une atmosphère qui se réchauffe. Ajoutez de l’eau provenant de la fonte des glaciers et des calottes glaciaires, et le niveau moyen mondial de la mer augmentera très probablement de 1,4 à 2,8 pieds (43 à 84 centimètres) d’ici 2100, selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

Ce gonflement progressif mettra à rude épreuve les villes côtières, qui connaissent déjà davantage de «crues intempestives» par temps ensoleillé à marée haute. Mais la plus grande menace provient des vagues et des ondes de tempête, qui sont amplifiées par des niveaux de mer plus élevés. Si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas contrôlées, d’ici 2100, cette combinaison produira des niveaux de mer de pointe qui sont, en moyenne, de 1,9 à 5,6 pieds plus élevés que le niveau moyen actuel de la mer. Dès 2050, le type d’inondation côtière extrême auquel nous nous attendons actuellement tous les 100 ans se produira chaque année aux latitudes tropicales et tous les 10 ans dans de nombreuses villes côtières américaines. D’ici 2100, les inondations annuelles pourraient représenter 9,3% du produit intérieur brut mondial, soit des dizaines de milliards de dollars par an.

La plupart des pays ne respectent pas leurs engagements dans le cadre de l’Accord de Paris de réduire les gaz à effet de serre, mais même s’ils l’étaient, une certaine élévation du niveau de la mer serait inévitable. Il n’y a donc vraiment pas d’autre choix que d’essayer de défendre nos côtes.

La question est: comment? Serait-il plus intelligent de construire de grandes barrières contre les surtensions coûteuses qui protègent des ports entiers ou de mettre en œuvre des changements à plus petite échelle le long du littoral?

Sans surprise, de nombreux urbanistes sont attirés par la deuxième option, moins coûteuse. Dans ma ville natale de Boston, qui a un rivage de 47 milles, le plan du «maire résilient de Boston» du maire Marty Walsh envisage une ville tamponnée par des marais restaurés et par des parcs, des allées et des routes surélevés. Des chercheurs de l’Université du Massachusetts à Boston ont approuvé cette approche dans une étude préliminaire de 2018, concluant que de telles mesures de résilience terrestres seraient plus rentables qu’une barrière traversant l’embouchure du port.

Mais la réalité, je suppose, est que nous devrons faire les deux. Disons que Boston a élevé ses quartiers de Long Wharf et Seaport fréquemment inondés de trois pieds environ. Cela repousserait les marées royales extra-hautes, qui se produisent lorsque la Terre, la lune et le soleil s’alignent. Mais cela n’aiderait pas beaucoup contre les ondes de tempête.

«Même si l’élévation du niveau de la mer et les ondes de tempête sont liées, ce sont des phénomènes séparés et distincts, et il est important de les aborder avec des réponses techniques et technologiques distinctes», explique William Golden, qui a déposé le procès de 1982 qui a conduit au nettoyage de Boston. Harbor et qui a ensuite fondé le National Institute for Coastal and Harbor Infrastructure, un organisme sans but lucratif basé à Boston. «Ce que nous pensons est souvent possible et justifiable dans les zones urbanisées, c’est de se concentrer sur le concept d’une défense en couches: un système terrestre sur le périmètre pour faire face à l’élévation du niveau de la mer intégré à un système régional de portes maritimes conçu pour empêcher les inondations de onde de tempête.”

Les chercheurs de l’UMass ont estimé le coût de l’Outer Harbor Barrier proposé par Boston à 8 à 12 milliards de dollars. Deux énormes «portes flottantes du secteur», calquées sur la gigantesque barrière contre les ondes de tempête de Maeslantkering aux Pays-Bas, représentaient les deux tiers de ce prix. Mais il existe des options moins chères pour les portes maritimes, telles que la barge flottante de 550 millions de dollars qui fermerait le «Ike Dike» proposé pour le port de Galveston au Texas. Et même à 12 milliards de dollars, une barrière pourrait être un bon investissement. Selon le Tyndall Center for Climate Change Research du Royaume-Uni, une tempête de 100 ans s’ajoutant à une élévation hypothétique de 1,6 pied du niveau de la mer menacerait 460 milliards de dollars d’actifs dans la seule région de Boston.

À son but non lucratif, Golden travaille à rassembler les leaders de la communauté de Boston dans le but d’une étude plus approfondie de la barrière extérieure du port qui pourrait aider à qualifier le projet pour un financement fédéral. “Ce dont nous avons besoin maintenant, c’est d’avoir une analyse coûts-avantages supplémentaire approfondie, afin de nous assurer que notre politique publique n’est pas basée sur une étude préliminaire”, a déclaré Golden. “Cela va affecter la ville pour toujours.”