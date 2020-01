Des bébés édités par CRISPR sont arrivés et les régulateurs sont toujours en course pour rattraper leur retard

En novembre dernier, un scientifique chinois a provoqué un tollé mondial en annonçant qu’il avait aidé à créer les premiers bébés édités par génome au monde. Les scientifiques ont rapidement et sévèrement condamné He Jiankui de la Southern University of Science and Technology pour avoir contourné certains contrôles de sécurité et d’éthique. La révélation a également suscité une discussion intense sur ce qui devrait être fait pour bloquer le prochain voyou d’édition de gènes. Depuis lors, divers groupes, dont deux grandes organisations internationales, ont commencé à développer de nouveaux cadres réglementaires pour régir l’édition du génome humain. Pendant ce temps, le débat a également tourné autour de la question de savoir s’il fallait immédiatement interdire l’édition des gènes dans la recherche clinique.

Quand Il a utilisé l’outil CRISPR-Cas9 populaire pour essayer de désactiver la voie moléculaire que le VIH utilise pour infecter les cellules des jumelles quand elles étaient embryons, il n’y avait aucun moratoire international contre la création de bébés CRISPR, ni aucune sanction en Chine pour le faire. Des avertissements avaient émergé des conférences d’édition de gènes, mais apparemment ils n’étaient pas assez clairs ou emphatiques. Il a, par exemple, soutenu qu’il avait suivi les meilleures pratiques énoncées en 2017 par un groupe de scientifiques et d’éthiciens américains de premier plan, en cochant toutes les cases liées à la sécurité et à la surveillance. Son travail a représenté un saut significatif dans l’édition des gènes de la lignée germinale, qui introduit des changements héréditaires et a donc le potentiel d’éradiquer les maladies génétiques rares et dévastatrices telles que la fibrose kystique et la dystrophie musculaire. Pourtant, de graves préoccupations abondent quant aux effets hors cible.

«La science n’est pas prête; ce n’est même pas un problème », explique Victor Dzau, directeur de la US National Academy of Medicine. À l’heure actuelle, dit-il, il serait irresponsable d’aller de l’avant avec l’édition clinique de la lignée germinale. «La doublure argentée est que le monde a été réveillé par la conduite du Dr He, et nous travaillons tous très, très dur avec toutes les bonnes intentions pour nous assurer que cela ne se reproduise pas – pas de la façon dont Il l’a fait. . Et qu’un jour, si et quand la technologie sera prête – et je pense que nous sommes tous très optimistes à propos de cette technologie – elle aidera l’humanité de la bonne manière, en connaissant les risques et en connaissant les avantages. »

À cette fin, les National Academies of Medicine and Science des États-Unis et la Royal Society du Royaume-Uni se sont réunies pour rassembler des représentants de dix pays afin d’élaborer un cadre qui identifie les exigences scientifiques, médicales et éthiques pour l’utilisation clinique de l’édition du génome de la lignée germinale humaine. «Nous n’allons pas dire au public s’ils doivent utiliser la technologie», dit Dzau, «mais plutôt si elle est sûre, les risques encourus et comment elle pourrait être utilisée.» En août 2019, lors de la première réunion du comité deux réunions prévues, les membres ont reçu des rapports sur l’état actuel de la science lors d’une séance publique d’une journée. Le rapport final sera publié au printemps prochain.

Un comité consultatif convoqué par l’Organisation mondiale de la santé, quant à lui, adopte une vision plus large dans l’élaboration de normes mondiales de gouvernance et de surveillance. Son panel de 18 scientifiques interdisciplinaires, bioéthiciens et experts en droit, géopolitique et futurisme technologique se penche sur toutes les modifications génétiques – à la fois les changements germinaux, qui sont transmis aux générations futures, et les changements somatiques, qui ne le sont pas. Jusqu’à présent, le groupe a recommandé que l’OMS crée un registre ouvert de toutes les études des applications cliniques de l’édition du génome. Un groupe de travail élabore les détails, y compris les recherches à soumettre – précliniques et cliniques, par exemple – et comment garantir que les éditeurs et les bailleurs de fonds de recherche exigent la participation des scientifiques. Son rapport final, qui tiendra compte des conclusions des National Academies et de la Royal Society, sortira après la dernière réunion de l’été prochain.

«Cela progresse lentement», explique Alta Charo, membre du panel et bioéthicien à l’Université du Wisconsin – Madison, des progrès des groupes, en partie attribuables à la bureaucratie à l’OMS et au défi des académies de créer un nouveau type de collaboration. «Je ne peux qu’espérer que ces comités vont plus vite.»

Lorsque l’OMS fait ses recommandations sur les critères requis pour une édition génétique sûre et éthique, les nations individuelles décideront si et comment adopter le cadre réglementaire et appliquer les lois créées à la suite de celles-ci. Dans les pays dotés de systèmes de réglementation sophistiqués, comme les États-Unis et le Japon, ou les pays pauvres sans les ressources nécessaires pour soutenir de telles recherches, cela ne sera probablement pas un problème, dit Charo; la «question à un million de dollars» est de savoir si les pays à ressources moyennes avec une application traditionnellement laxiste contrôleront l’édition des gènes. Ce n’était pas le cas, souligne-t-elle, avec des recherches cliniques non éprouvées sur les cellules souches qui ont décollé au Mexique, à Singapour, en Ukraine et ailleurs. L’OMS pourrait être en mesure, dit-elle, d’aider à stimuler plus d’enthousiasme pour l’application de la loi dans de tels endroits.

Bien qu’une application plus stricte puisse dissuader les non-conformistes dans les années à venir, le manque de règles claires dans l’intervalle n’empêchera pas le prochain scientifique d’utiliser CRISPR pour modifier la lignée germinale chez les bébés. En juin, le scientifique russe Denis Rebrikov a annoncé son intention de créer plus de bébés CRISPR, et il est largement admis qu’il est peu probable qu’il soit le seul à envisager de le faire.

Cadrer ce qui est interdit

Au moment où Il a fait sa réclamation controversée, la Chine avait des lois qui interdisaient la création de bébés CRISPR, et la pratique est soit directement ou indirectement interdite dans environ 30 autres pays. Plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, le Japon, le Canada et la Chine, interdisent expressément l’édition de gènes dans des embryons humains qui seront utilisés pour la reproduction. La Chine a resserré sa réglementation en mars, imposant des sanctions pour avoir enfreint les règles. Maintenant, les scientifiques encourent jusqu’à 15 000 $ d’amendes et une interdiction de recherche de cinq ans; les institutions qui enfreignent la réglementation s’exposent à des amendes, à la mise sur liste noire des demandes de subvention et à la perte de leurs licences médicales.

Les États-Unis n’ont pas d’interdiction explicite, mais les réglementations fédérales restreignent l’édition de la lignée germinale. Le National Institutes of Health des États-Unis ne peut financer aucune recherche dans laquelle le génome d’un embryon est édité, et la Food and Drug Administration (FDA), qui réglemente toutes les thérapies géniques utilisées chez les patients, ne peut pas considérer les applications d’essais cliniques pour toute modification du génome de la lignée germinale humaine. . Dans certains États, la recherche non clinique est légale, mais elle doit être financée par des sources non fédérales.

Les règles sont troubles dans de nombreux pays. La Russie, par exemple, a une loi qui interdit le génie génétique dans la plupart des circonstances, mais on ne sait pas comment les règles seraient appliquées en ce qui concerne les embryons ou les bébés modifiés par gènes. Rebrikov, un biologiste moléculaire à Moscou qui a l’intention de demander l’approbation de trois agences gouvernementales pour ses expériences pour créer des bébés protégés contre le VIH, a déclaré à Nature en juin qu’il avait été tenté de poursuivre les travaux pendant que le gouvernement rédigeait les réglementations, mais a depuis fait marche arrière. .

Le mois suivant, l’OMS a publié une déclaration largement considérée comme une réprimande. «L’édition du génome de la lignée germinale humaine pose des défis éthiques et techniques uniques et sans précédent», a déclaré le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Les autorités réglementaires de tous les pays ne devraient pas autoriser de nouveaux travaux dans ce domaine tant que leurs implications n’auront pas été dûment prises en compte.»

Le comité consultatif d’experts de l’édition de gènes de l’OMS a fait cette recommandation provisoire, qui ne s’arrête pas avant d’appeler à un moratoire – ce que de nombreux scientifiques ont préconisé. «Lorsque vous demandez un moratoire, cela soulève immédiatement une autre série de questions auxquelles il est plus difficile de répondre: qui a le pouvoir de mettre en place un moratoire? Comment l’appliquez-vous? Comment déterminez-vous la fin du moratoire? », Explique Margaret Hamburg, coprésidente du comité et ancienne directrice de la FDA. «Il a un certain attrait, car il transmet un message fort. Mais il n’a pas non plus de chemin clair quant à ce que cela signifie et comment vous le mettez en œuvre. “

Un moratoire est, par définition, une interdiction temporaire d’une activité. L’approche a été utilisée précédemment pour prendre un temps où la science puissante et de pointe risquait de dépasser les directives éthiques, l’acceptation du public ou la loi.

Dans certains cas, un gouvernement impose le gel. En 1988, par exemple, lorsque les chercheurs ont commencé à transplanter des cellules fœtales dans le cerveau d’adultes atteints de la maladie de Parkinson, le public a reculé et l’administration Reagan a décrété un moratoire temporaire sur le financement fédéral américain pour de telles expériences; il est resté en place jusqu’en 1993, lorsque l’administration Clinton l’a levé. Et en 2014, à la suite de mésaventures dans des laboratoires fédéraux – l’un traitant l’anthrax et l’autre la grippe aviaire – le gouvernement américain a interrompu, pour une durée alors indéterminée, le financement d’expériences de gain de fonction, dans lesquelles les virus sont génétiquement modifiés de manière cela pourrait les rendre plus contagieux, plus mortels ou les deux. Trois ans plus tard, le moratoire a été levé lorsqu’un processus officiel pour évaluer si les expériences devraient recevoir un financement fédéral a été mis en place. Aucun chercheur n’est connu pour avoir enfreint ces moratoires, qui avaient la force significative du gouvernement fédéral derrière eux.

D’autres fois, les scientifiques eux-mêmes ont poussé la pause. En 2012, des chercheurs éminents des Pays-Bas, du Royaume-Uni, des États-Unis et d’autres pays ont volontairement interrompu certains types d’expériences impliquant le virus de la grippe aviaire H5N1 afin que les scientifiques, les responsables gouvernementaux et le public puissent débattre de la nécessité de la recherche et imposer de nouvelles mesures de sécurité. Ils s’attendaient initialement à un hiatus de 60 jours, mais l’ont prolongé indéfiniment alors que les discussions sur la façon de procéder s’intensifiaient. Après un an, et après une réunion internationale de deux jours pour discuter de leurs progrès, 40 chercheurs ont déclaré dans une lettre publiée dans Nature et Science que les études devraient reprendre dans les pays qui avaient défini les critères de recherche sur la transmission du virus H5N1.

Les bases du moratoire sur la recherche sur le H5N1 ont été établies des décennies plus tôt, lorsque les progrès rapides de la recherche sur l’ADN recombinant ont fait craindre qu’un nouveau pathogène dangereux ne soit créé. Plus d’une centaine de biologistes moléculaires de premier plan du monde entier ont volontairement interrompu de nombreux types d’expériences utilisant la technologie de l’ADN recombinant pendant environ un an à partir de juillet 1974. Puis, avec quelques journalistes et décideurs, ils se sont réunis à Asilomar, en Californie, pour rédiger règlements de sécurité régissant le génie génétique. Ces recommandations sont rapidement devenues la base des règles adoptées à travers le monde et «Asilomar» est devenu un raccourci pour les scientifiques agissant de manière socialement responsable.

Asilomar a été invoqué comme pierre de touche par de nombreux scientifiques qui soutiennent un moratoire sur l’édition des gènes. Pourtant, certains chercheurs craignent de prendre les devants. «Je prétends que les scientifiques et les technologues qui dirigent le développement de ces technologies devraient également décider de la façon dont elles devraient ou ne devraient pas être utilisées, je pense que c’est très problématique», explique Benjamin Hurlbut, historien biomédical en Arizona. Université d’État. “L’expertise technique ne signifie pas que vous avez une expertise sur ce qui est bon et mauvais pour l’humanité.”

C’est déjà une question compliquée pour une administration ou un groupe de scientifiques de décider quand lever un moratoire. Toutes les personnes interrogées pour cet article ont déclaré qu’il était important d’obtenir des commentaires de la société sur l’opportunité, le moment et la manière de mener les recherches. Comment faire exactement cela et évaluer si un consensus public soutiendrait la fin d’un moratoire, n’est pas clair.

Faire une pause

Bien qu’il existe un large soutien en faveur d’un moratoire sur la lignée germinale, il existe également un large désaccord sur les détails – s’il devrait être volontaire ou obligatoire, par exemple, et qui devrait l’instituer. «Je crois que beaucoup de gens qui demandent un moratoire le font avec des idées différentes en pensant à ce que c’est», dit Charo.

Le plan le plus détaillé à ce jour a été publié dans un commentaire dans Nature en mars. Les scientifiques et les éthiciens de sept pays ont demandé une période fixe, peut-être cinq ans, pendant laquelle aucune utilisation clinique de la lignée germinale ne serait autorisée. Les auteurs envisagent la conformité volontaire des nations individuelles, qui conserveraient la souveraineté sur les entreprises scientifiques à l’intérieur de leurs frontières. “En plus de permettre des discussions sur les questions techniques, scientifiques, médicales, sociétales, éthiques et morales qui doivent être prises en compte avant que la germination ne soit autorisée, cette période donnerait le temps d’établir un cadre international”, ont-ils écrit.

Après cela, les pays devraient entreprendre davantage d’étapes avant de commencer toute expérience, y compris une période de commentaires de peut-être deux ans pour discuter des avantages et des inconvénients, et déterminer s’il existe un large consensus de la société dans le pays concerné. Quant à la façon dont ce consensus pourrait être atteint, les auteurs indiquent l’Observatoire mondial d’édition du génome proposé par Hurlbut et d’autres. Ce serait un réseau international d’universitaires et d’organisations, similaires à ceux établis pour le changement climatique et les droits de l’homme, qui faciliteraient les diverses conversations publiques.

Le NIH a soutenu l’appel. La Société européenne de reproduction et d’embryologie humaines et la Société européenne de génétique humaine l’ont également fait, explique Guido de Wert, professeur d’éthique biomédicale à l’Université de Maastricht aux Pays-Bas et auteur principal de la position commune des deux groupes sur la modification du génome de la lignée germinale. (Ils soutiennent la recherche fondamentale et préclinique dans ce domaine, et notent que si les expériences cliniques pourraient être une intervention importante à l’avenir, elles seraient actuellement “totalement prématurées”.) L’OMS, l’organisme susceptible de faciliter le moratoire proposé, ainsi loin a au contraire appelé chaque pays à contrôler ses scientifiques.

En avril, un autre groupe de scientifiques et de représentants de l’industrie a exhorté le gouvernement américain à prendre l’initiative d’instituer un moratoire mondial contraignant sur l’édition du génome de la lignée germinale. Dans une lettre adressée au secrétaire du Département américain de la Santé et des Services sociaux, Alex Azar, orchestrée par l’American Society of Gene & Cell Therapy (ASGCT), les 62 signataires de cinq pays ont appelé à une interdiction de la recherche clinique «à moins que et jusqu’à ce que diverses parties prenantes aient le l’occasion de discuter largement et en profondeur et de parvenir à un consensus de la société sur ces défis. »Azar n’a pas répondu.

L’ASGCT, quant à lui, va de l’avant avec les efforts visant à faire avancer cette discussion. Le 6 novembre, le groupe organise un atelier public au cours duquel les participants discuteront des questions éthiques, sociétales et politiques liées à l’édition des gènes germinatifs. Les conférenciers confirmés incluent Hambourg et Francis Collins du NIH. «Quelles devraient être les limites?» Est l’une des grandes questions, a déclaré le directeur exécutif de l’ASGCT, David Barrett. «C’est quelque chose qui devrait inclure les bioéthiciens, les chercheurs, les cliniciens, mais nous pensons également qu’il est nécessaire d’inclure les patients et leurs défenseurs dans la discussion, et d’autres individus qui peuvent représenter des opinions diverses dans la société, pour s’assurer qu’il est inclusif d’un discussion que possible. “

Une telle conversation ouverte pour comprendre différents points de vue est essentielle, explique Jennifer Doudna, biologiste moléculaire à l’Université de Californie à Berkeley, qui a lancé le système d’édition du génome CRISPR-Cas9. Et c’est pourquoi elle n’appuie pas un moratoire. “Je pense que même le mot” moratoire “implique que vous n’allez pas discuter du sujet. Et je pense que ce serait une grosse erreur », dit-elle. “Plutôt que d’étouffer la discussion sur ce sujet, nous devrions l’encourager activement.”

De plus, un moratoire mondial pourrait ne pas avoir beaucoup de poids dans certains pays. «En Russie, il est peu probable que tous les scientifiques écoutent ce que les scientifiques américains ou soutenus par les États-Unis ont à dire», explique le biologiste Konstantin Severinov, qui travaille à la fois à l’Institut des sciences et technologies de Skolkovo à Moscou et à l’Université Rutgers à New Jersey. «Les gens le feront malgré les efforts réglementaires internationaux.»

Quant à Rebrikov, il a déclaré à Nature en octobre qu’il avait repoussé son plan d’implanter des embryons génétiquement modifiés jusqu’à ce qu’il obtienne l’approbation du ministère de la Santé de la Fédération de Russie.

Cet article est reproduit avec permission et a été publié pour la première fois le 24 octobre 2019.