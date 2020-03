Des boxeurs meurent dans un accident de bus à Sonora

Les boxeurs se déplaçaient à Puerto Peñasco, Sonora. Le chauffeur du bus et l’entraîneur de l’équipe sont également décédés sur les lieux. L’accident s’est produit dimanche à l’aube.

Les boxeurs mexicains meurent. A l’aube de ce dimanche, un bus qui a transféré un groupe de jeunes boxeurs a subi un accident sur la route, près de la municipalité de Benjamín Hill, dans l’état de Sonora, un accident qui a causé la mort de cinq boxeurs, ainsi que de l’entraîneur, Jonathan Oros et le chauffeur de l’unité.

Selon les informations d’El Sol de Hermosillo, le groupe était composé d’athlètes âgés de 13 à 17 ans, qui ont fini de participer à un événement dans la municipalité de Cajeme et ont déménagé à Puerto Peñasco, à Sonora.

Sept boxeurs mexicains meurent dans un accident de bus https://t.co/qcox7qCnLX

– Beto Puma (@betopazuzu) 8 mars 2020

Le camion, qui appartenait à l’Institut municipal des sports de Puerto Peñasco, s’est renversé sur la route vers 2 h 20, faisant plusieurs blessés qui ont été conduits dans les hôpitaux voisins.

Il convient de noter qu’à ce jour, il n’y a pas de version officielle des événements (avec des informations de Publimetro).

Accident malheureux

Dans une vidéo qui circule sur YouTube, vous pouvez voir l’état de l’autobus dans lequel les athlètes voyageaient et dans lequel 5 boxeurs, l’entraîneur et le conducteur sont morts.

Apparemment, le bus a pris quelques tours. Après l’accident, il y avait déjà des gens qui essayaient de déplacer l’autobus pour l’empêcher d’entraver la circulation de la route Hermosillo-Santana.

Certaines personnes ont réagi à la mort des jeunes boxeurs. “Force et résignation pour les familles des défunts pour de si tristes nouvelles.”

D’un autre côté, une autre personne a commenté: «Démission non, la route a l’air humide et se sent légèrement brumeuse, il est possible que les conditions aient été pires lorsque l’accident s’est produit et que tout ait été causé par la négligence du conducteur, courir plus vite des prudents et qui a causé «l’accident» ».

Accident de camion mortel de l’Institut municipal des sports de Puerto Peñasco

Jusqu’à présent, ils signalent 7 morts sur les 31 occupants, dont l’entraîneur Jonathan Oros Gómez, environ 2 heures du matin aujourd’hui en carrt. Hillo-Santa Ana à 5 km de Benjamin Hill. pic.twitter.com/5OO29eZj8M

– NotiPeñascoTV (@NotiPenasco) 8 mars 2020

Cette même personne recommande qu ‘«il y ait une enquête pour que la personne responsable indemnise les débiteurs».

Quelqu’un d’autre a demandé que «quand ce malheur s’est-il produit» qui a mis fin à la vie des jeunes boxeurs, de l’entraîneur et du chauffeur, obtenant comme réponse: «C’est censé être arrivé aujourd’hui, il y a une date qu’ils ont mise aujourd’hui !!! Quel malheur, pauvres garçons. »

En revanche, un autre utilisateur a répondu au même utilisateur: «C’était ce matin le 8 mars 2020. Ils revenaient d’Obregón, Sonora, hier, ils ont participé à un tournoi de boxe. Les détails de l’accident sont inconnus. » Les boxeurs mexicains meurent.

Grande consternation face au décès de l’entraîneur Jonathan Oros et de ses cinq boxeurs https://t.co/ov9Ea2cBE1 pic.twitter.com/A76ifiJmLy

– 4tmx (@ 4tmx3) 8 mars 2020

“L’accident pleure toute la ville”: des boxeurs mexicains meurent.

Le tragique accident où cinq jeunes boxeurs sont morts sur la route Hermosillo – Nogales est un événement malheureux, a déclaré Ernesto Munro, maire de Puerto Peñasco, Sonora.

Le maire de Puerto Peñasco a déclaré que l’accident a frappé toute la ville et a adressé ses condoléances aux proches des athlètes et a promis de fournir tout le soutien nécessaire.

“J’ai donné des instructions aux membres du gouvernement pour accorder une attention immédiate aux personnes endeuillées et aux proches, ainsi qu’aux athlètes blessés”, a-t-il déclaré (avec des informations d’El Imparcial).

“Ils voulaient juste réaliser leurs rêves”

A Pto. Peñasco, nous pleurons et vivons l’une des pires tragédies de l’histoire: le terrible accident dans lequel 5 jeunes boxeurs ont apparemment perdu la vie et celui de notre entraîneur Jonnathan Oroz, notre solidarité! pic.twitter.com/0cu16jmsRY

– Ernesto Munro (@netomunro) 8 mars 2020

Les boxeurs mexicains meurent.