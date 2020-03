Des caméras de sécurité capturent un vol presque parfait dans un magasin de téléphones portables

Trois Hispaniques, une femme et deux hommes, ont volé un magasin de téléphones portables sans être découverts au début. Les caméras de sécurité ont enregistré la stratégie des voleurs hispaniques.Les voleurs ont pris un téléphone portable et de l’argent.

Le caméras de sécurité ils ont enregistré comment trois voleurs hispaniques ils ont joué dans un vol presque parfait quand ils prétendaient être des clients dans un magasin de téléphones et d’accessoires téléphones portables aux Etats Unis.

Le magasin renommé, situé dans un centre commercial luxueux, était la cible idéale pour trois voleurs hispaniques ils commettraient ce vol sans que la personne en charge ne remarque la stratégie criminelle.

Mais le caméras de sécurité ils ont enregistré chacune des étapes des voleurs hispaniques, qui, en seulement cinq minutes, ont volé de l’argent et l’un des téléphones portables affichés dans la vitrine.

Le caméras de sécurité Ils ont enregistré le moment exact où un couple afro-descendant entre dans le magasin pour poser des questions sur certains modèles de téléphones portables.

Le jeune responsable, accomplissant son travail, s’occupe du couple afro-descendant, sans remarquer le plan criminel qui le traquait.

Pendant que l’homme parlait au gérant du magasin, la femme se sent nerveuse et agitée, attendant une troisième personne, qui serait chargée de voler la marchandise.

Captura / Hispanic World

Le caméras de sécurité Ils ont capturé l’entrée du troisième voleur, qui avait l’air bien habillé sans paraître être une personne suspecte pour le directeur du magasin, qui était seul dans la zone de vente.

Tout indique que le plan criminel fonctionne bien

Après avoir examiné le caméras de sécurité, Les trois voleurs étaient prêts à commencer le vol.

Le couple afro-descendant demande au gérant du magasin de lui montrer les types de téléphones portables, il accède et laisse le comptoir tranquille.

Pendant ce temps, le troisième voleur hispanique se tient derrière le directeur du magasin pour attraper un téléphone portable avec ses longues mains, puis procède à voler l’argent du magasin d’une manière facile et sans problème qui était près du comptoir.

Le caméras de sécurité Ils ont également attrapé lorsque le gérant du magasin a presque surpris le troisième voleur, mais il a prétendu qu’il parlait toujours au téléphone.

Le troisième voleur a répété le vol à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’il quitte le magasin sans moyens.

Bien qu’il ne soit pas «cachados» à ce moment, le caméras de sécurité Ils ont enregistré leurs actes répréhensibles. Les autorités de police sont allées après leur recherche pour être expulsées.

Les voleurs ont pris un téléphone portable et de l’argent.

