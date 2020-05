Des capteurs de pas identifient les personnes par démarche

De nombreuses machines peuvent reconnaître les humains par leurs empreintes digitales ou leurs traits faciaux. Ces traits biométriques ne sont cependant pas les seuls à distinguer les individus. La marche de chaque personne est unique – et elle peut servir non seulement d’identifiant mais aussi d’indicateur d’humeur et de santé. Une équipe de chercheurs a développé des capteurs à distance qui analysent les pas en mesurant les vibrations infimes du sol. Ils ont utilisé ces vibrations pour identifier des individus spécifiques marchant dans un bâtiment et pour tester une nouvelle méthode de surveillance de la santé sans intervention.

La façon dont quelqu’un marche est «comme une empreinte digitale – c’est comme une signature unique de vous-même», explique Hae Young Noh, qui a initialement effectué la recherche en tant qu’ingénieur civil et environnemental à l’Université Carnegie Mellon et a depuis déménagé à l’Université de Stanford. Il peut révéler “qui vous êtes, où vous êtes, quels types d’activités vous faites ou même votre état cognitif”. Si les capteurs matériels détectent un motif de pas, le logiciel peut les analyser pour vérifier l’identité d’un individu. Des systèmes similaires l’ont fait avec une précision de 95%, explique Vir Phoha, professeur de génie électrique et d’informatique à l’Université de Syracuse, qui n’était pas impliqué dans les nouveaux travaux.

Et les modèles de marche peuvent être plus qu’une simple pièce d’identité. «Il y a beaucoup d’informations que vous pouvez apprendre de la démarche d’une personne, en particulier des informations liées à la santé», explique Phoha. Si quelqu’un commence à placer plus de poids d’un côté ou de l’autre, par exemple, le changement d’équilibre pourrait indiquer un problème neurologique. Ces informations pourraient aider les médecins à surveiller les personnes âgées et les autres patients à risque qui souhaitent vivre de manière indépendante: suivre la démarche des sujets pourrait garder un œil sur leur santé sans empiéter directement sur leur espace.

Pour mesurer cette signature riche en données, les chercheurs devaient auparavant équiper les sujets d’appareils portables ou les faire marcher sur des tapis spéciaux ou des sols modifiés. Mais Noh, l’ingénieur électricien et informaticien Pei Zhang de Carnegie Mellon et leurs collègues ont décidé de développer des capteurs de pas qui fonctionneraient à distance. Les scientifiques ont profité du fait que les murs et les sols typiques captent même les faibles vibrations de l’activité dans l’espace qu’ils contiennent. «Nous appelons cela des« structures en tant que capteurs », où nous utilisons ces grandes structures physiques comme des bâtiments et des ponts comme système de détection pour surveiller indirectement les humains et les environnements environnants», explique Noh.

La détection des vibrations d’un simple pas nécessite des détecteurs extrêmement pointus. “Pour vous donner une idée de la sensibilité de nos capteurs: lorsque vous vous asseyez dans le fauteuil à un mètre de distance, nous posons le capteur sur le sol”, explique Zhang, et “nous pouvons sentir votre rythme cardiaque.” Chaque capteur – un appareil cylindrique d’une hauteur de quelques centimètres – repose sur le sol et peut prendre un déambulateur à une distance pouvant atteindre 20 mètres, explique Noh. Les chercheurs distribuent ces capteurs sous forme de réseau dans toute la zone où ils souhaitent détecter les bruits de pas. Mais dans un immeuble achalandé, de tels détecteurs aigus captaient beaucoup plus. Ainsi, l’équipe a également dû «apprendre» au nouveau système à distinguer ces signaux de tout bruit de fond.

«Lutter contre le bruit est le plus grand défi que nous ayons à relever», explique Noh. Côté matériel, chaque capteur possède un amplificateur qui peut automatiquement changer la quantité de vibration de pas qu’il amplifie. Quand on semble venir de plus loin, l’amplificateur le monte. À mesure que le signal devient plus fort et menace de submerger le capteur, l’amplificateur diminue sa sensibilité. Noh compare ce processus au contrôle à distance du volume d’un haut-parleur: les auditeurs le rendent plus fort lorsqu’ils sont plus éloignés afin de mieux entendre, mais à mesure qu’ils se rapprochent et que le son devient trop intense, ils le réduisent.

Une fois que les capteurs ont fait un pas, le logiciel prend le relais. «Nous faisons divers traitements du signal et apprentissage automatique [techniques] pour savoir quel est le signal d’origine humaine par rapport aux autres bruits qui ne nous intéressent pas », explique Noh. Comme les données d’autres méthodes de détection de pas (comme les vêtements portables ou les tapis de pression), les modèles de marche mesurés avec ces capteurs peuvent être utilisés pour déterminer l’identité d’une personne et certains types de problèmes de santé potentiels. L’équipe a présenté ses travaux lors de plusieurs conférences et séminaires, plus récemment lors de la conférence de la Society for Experimental Mechanics «It Not Not Modal Anymore» en février.

La façon dont le système affiche le comportement des marcheurs en direct sur un écran d’ordinateur a fait penser à un chercheur à un appareil plus fantastique. Eve Schooler, ingénieure principale et directrice des réseaux émergents d’Internet des Objets chez Intel, dit qu’elle était intéressée à créer une version technologique de la «Carte du Maraudeur» – un plan d’étage magique dans la série de livres et de films Harry Potter qui «utilise des traces visuellement dépeindre où les gens sont. ” Dans le monde réel, un tel appareil peut suivre les occupants d’un bâtiment et d’autres objets en temps réel. Inspirée par la suggestion de Schooler, l’équipe de Carnegie Mellon a fait sa propre itération, créant un affichage numérique qui montre les empreintes apparaissant sur un plan d’étage avec l’apparence de la carte papier magique.

La carte fictive du Maraudeur ne représente qu’un seul emplacement, mais les capteurs de pas portables des chercheurs peuvent être utilisés dans n’importe quel bâtiment, note Schooler. “Certains des algorithmes qu’ils ont développés rendent le résultat transférable, ce qui est si intéressant”, dit-elle. “Vous n’avez pas besoin de faire tout ce calibrage pour comprendre la signature des gens à travers les bâtiments – ils ont les techniques pour le faire pour vous.” Une fois que le système expérimental a «appris» la démarche caractéristique d’une personne, le réseau de capteurs pourrait reconnaître cette personne au bureau ou à la maison. Compte tenu de l’abordabilité des appareils – Noh estime que chacun coûterait environ 10 à 20 $ à produire – et du fait qu’ils peuvent être placés tous les 20 mètres pour créer une image d’un étage entier – le large éventail d’applications que Schooler suggère en effet semble possible.

La capacité d’effectuer ce type de surveillance soulève des problèmes évidents de confidentialité, et les chercheurs suggèrent seulement que leur technologie devrait être utilisée pour des applications de soins de santé consensuelles. Ces systèmes de surveillance, notent-ils, peuvent aider les soignants qui ont besoin de savoir quand les patients âgés risquent de tomber – ou les hôpitaux pour enfants qui souhaitent détecter les signes révélateurs de maladies chroniques, telles que la dystrophie musculaire, dès que possible. Pour ces exemples, les développeurs affirment que les capteurs de pas préserveraient mieux la confidentialité que, par exemple, une caméra qui capture également des informations visuelles. «Cela est en fait créé en raison des problèmes de confidentialité des autres types de mécanismes de surveillance», explique Zhang. Et dans les scénarios liés à la santé, ajoute-t-il, “je suis prêt à échanger un peu de mes informations pour prévenir les chutes et détecter les maladies.”