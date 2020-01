Des centaines de bénévoles s’inclinent pour retrouver la normalité | La société

Des centaines de volontaires de toute la Catalogne se sont rassemblés ce samedi pour nettoyer les plages rasées de la Catalogne, où des tonnes de plastiques et de déchets sont entassés, et tentent de retrouver leur normalité dès que possible après les ravages causés par la tempête, la plus dévastatrice de la dernière années

Les plus de 500 municipalités catalanes touchées par la tempête ont encore frappé ce samedi de graves dégâts, qui dans de nombreux cas, prendront des mois à réparer, mais avec l’énergie de centaines de personnes qui ont choisi de fermer les épaules.