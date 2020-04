Des centaines de funérailles déclenchent la réponse du NYPD et l’avertissement du maire

Des centaines de personnes se sont rassemblées à Brooklyn mardi soir pour les funérailles d’un rabbin, déclenchant un avertissement sévère pour le maire de New York et une réponse du NYPD. CBS New York a rapporté que beaucoup pouvaient être vus portant des masques faciaux, mais ils se tenaient près l’un de l’autre.

Le maire Bill de Blasio dit que “le temps des avertissements est passé” après qu’une grande foule a été retrouvée en train de se rassembler pour des funérailles à Brooklyn pendant la pandémie de coronavirus. Des policiers étaient sur les lieux pour aider au contrôle des foules.

Dans un tweet, le maire a écrit: “Nous avons perdu tellement de choses ces deux derniers mois et je comprends l’instinct de se rassembler pour pleurer. Mais de grands rassemblements ne feront que faire plus de morts et plus de familles en deuil. Nous ne le permettrons pas. Je ont demandé au NYPD d’avoir une norme pour toute cette ville: la tolérance zéro. “

Quelque chose d’absolument inacceptable s’est produit dans la tonite de Williamsburg: un grand rassemblement funéraire au milieu de cette pandémie. Quand j’ai entendu, j’y suis allé moi-même pour m’assurer que la foule était dispersée. Et ce que j’ai vu NE SERA PAS toléré tant que nous combattons le Coronavirus

– Le maire Bill de Blasio (@NYCMayor) 29 avril 2020

De Blasio a ajouté: “Mon message à la communauté juive, et à toutes les communautés, est aussi simple: le temps des avertissements est passé. J’ai demandé au NYPD de procéder immédiatement à la convocation ou même à l’arrestation de ceux qui se rassemblent en grands groupes. arrêter cette maladie et sauver des vies. Point. “

Nous avons tellement perdu ces deux derniers mois + Je comprends l’instinct de se rassembler pour pleurer. Mais les grands rassemblements ne feront que faire plus de morts et plus de familles en deuil. Nous ne le permettrons pas. J’ai demandé au NYPD d’avoir une norme pour toute cette ville: la tolérance zéro.

– Le maire Bill de Blasio (@NYCMayor) 29 avril 2020

Aucune arrestation n’a été effectuée, a rapporté CBS New York.

Freddi Goldstein, l’attaché de presse du maire, a qualifié le grand rassemblement “d’absolument inacceptable”.

“Je compatis [sic] avec le désir de pleurer ceux que nous avons perdus, mais c’est absolument inacceptable “, a-t-elle tweeté.

L’histoire continue

Je sympathise avec le désir de pleurer ceux que nous avons perdus, mais cela est absolument inacceptable. Le maire est sur les lieux et le NYPD rompt cela. https://t.co/xBvcICVRSX

– Freddi Goldstein (@FreddiGoldstein) 29 avril 2020

Les tweets de De Blasio ont suscité l’indignation du conseiller municipal Chaim Deutsch, qui a accusé le maire de distinguer une seule communauté ethnique, de stéréotyper et d’inviter l’antisémitisme.

Quoi ??? Ce doit être une blague. Le maire de New York a-t-il vraiment simplement identifié une communauté ethnique spécifique (une communauté qui a été la cible de l’augmentation des crimes de haine dans sa ville) comme étant non conforme ?? Est-il allé récemment dans un parc? (Qu’est-ce que je dis – bien sûr qu’il l’a!) Https://t.co/LYKnUZm2Mc

– Conseiller Deutsch (@ChaimDeutsch) 29 avril 2020

Des centaines de personnes se rassemblent pour des funérailles à Brooklyn, violant les règles de distanciation sociale

Comment les personnes sur le spectre de l’autisme gèrent les perturbations routinières forcées par une pandémie

MTV lance un redémarrage “Punk’d” sur Quibi avec Chance the Rapper