Des centaines de personnes interrogées sur l’ingestion de désinfectants après le briefing sur le coronavirus Trump

Le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, a déclaré dimanche que son état avait reçu “des centaines” d’appels après que le président Trump eut suggéré lors d’un point de presse que l’ingestion de désinfectants ménagers pourrait être un traitement pour le coronavirus.

Comme les experts et les agences de santé publique ont rapidement mis en garde après le briefing de Trump, l’ingestion de désinfectants peut endommager les organes et être mortelle.

“Je pense que lorsque la désinformation sort, ou que vous dites simplement quelque chose qui vous vient à l’esprit, cela envoie un mauvais message”, a déclaré Hogan sur ABC News.

Le gouverneur républicain a poursuivi: «Nous avons reçu des centaines d’appels à notre hotline d’urgence de notre service de santé pour savoir si c’était le cas – s’il était juste d’ingérer du Clorox ou, vous savez, des produits de nettoyage à l’alcool, si cela allait les aider à se battre le virus. Nous avons donc dû lancer cet avertissement pour nous assurer que les gens ne faisaient pas quelque chose comme ça qui tuerait des gens. » L’ancre George Stephanopoulos a demandé à Hogan comment il expliquerait les commentaires de Trump.

“Je ne peux pas vraiment l’expliquer, George,” répondit-il. «Je pense que le président doit se concentrer sur le message, s’en tenir au message et s’assurer que ces conférences de presse sont basées sur des faits. Je pense que d’autres membres de l’administration essaient également de le lui faire comprendre. »

Dans une autre interview, sur CBS News, Hogan a déclaré qu’il était «essentiel» pour un président de «révéler les faits» pendant une crise mondiale. “Malheureusement, certains messages n’ont pas été excellents”, a-t-il ajouté.

Le gouverneur du Michigan, Gretchen Whitmer, démocrate, a également déclaré que son état avait également reçu des appels à la lutte anti-poison après le briefing.

“Quand la personne qui a la position la plus puissante de la planète encourage les gens à penser aux désinfectants – que ce soit sérieux ou non, les gens écoutent”, a-t-elle déclaré sur ABC News. “Et donc, nous avons vu une augmentation du nombre de personnes appelant la lutte anti-poison, et donc je pense qu’il est vraiment important que chacun d’entre nous disposant d’une plateforme diffuse des informations médicalement exactes”, a ajouté Whitmer.

L’histoire continue

Lors du briefing de la Maison Blanche jeudi, Trump a proposé un certain nombre de traitements potentiels pour le virus, y compris en apportant «la lumière à l’intérieur du corps, soit à travers la peau, soit d’une autre manière».

«Et puis je vois le désinfectant là où il le fait tomber en une minute, une minute. Et est-il possible de faire quelque chose comme ça, par injection à l’intérieur, ou presque un nettoyage? Parce que, voyez-vous, il pénètre dans les poumons et influe énormément sur les poumons », a déclaré Trump. «Il serait intéressant de vérifier cela. Vous allez devoir recourir à des médecins, mais cela me semble intéressant, alors nous verrons. “

Trump a demandé au Dr Deborah Birx, un chef de file du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche, son avis sur l’utilisation possible de la lumière ultraviolette contre le coronavirus.

«Pas comme traitement», a-t-elle répondu.

Trump a déclaré vendredi qu’il était sarcastique avec ses commentaires, sapant l’affirmation précédente de la Maison Blanche selon laquelle il avait été sorti de son contexte.

Dans une tournure inhabituelle des événements depuis le début des séances d’information sur les coronavirus, Trump n’a pas répondu aux questions lors de la séance d’information de vendredi et n’en a tenu aucune samedi.

_____

Cliquez ici pour les dernières nouvelles et mises à jour sur les coronavirus. Selon les experts, les personnes de plus de 60 ans et celles qui sont immunodéprimées restent les plus à risque. Si vous avez des questions, veuillez vous référer aux guides de ressources du CDC et de l’OMS.

Lire la suite: