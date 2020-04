Des centaines de personnes se portent volontaires pour être infectées par le coronavirus

Momentum se construit pour accélérer le développement de vaccins contre les coronavirus en infectant intentionnellement de jeunes volontaires sains avec le virus. Un effort local a attiré près de 1 500 volontaires potentiels pour l’approche controversée, connue sous le nom d’essai de défi humain.

L’effort, appelé 1Day Sooner, n’est pas affilié à des groupes ou des sociétés développant ou finançant des vaccins contre les coronavirus. Mais le co-fondateur Josh Morrison espère montrer qu’il existe un large soutien pour les essais de provocation humaine, qui ont le potentiel de délivrer un vaccin efficace contre les coronavirus plus rapidement que les essais standard.

Les essais de vaccins typiques prennent beaucoup de temps car des milliers de personnes reçoivent soit un vaccin, soit un placebo, et les chercheurs recherchent qui est infecté au cours de leur vie quotidienne. Une étude de provocation pourrait en théorie être beaucoup plus rapide: un groupe beaucoup plus restreint de volontaires recevrait un vaccin candidat et serait ensuite infecté intentionnellement par le virus, pour juger de l’efficacité de la vaccination.

«Nous voulons recruter autant de personnes que possible qui souhaitent le faire, et les pré-qualifier comme susceptibles de pouvoir participer à des tests de provocation s’ils se produisent», explique Morrison, qui est également le directeur exécutif du plaidoyer pour le don d’organes. groupe Waitlist Zero. «Dans le même temps, nous pensons que les décisions de politique publique concernant les procès en contestation seront mieux informées si elles mettent en avant la voix des personnes intéressées à participer à de tels procès.»

Morrison dit que les personnes qui se sont inscrites pour participer à un essai de provocation ont tendance à être jeunes et vivent dans des zones urbaines, et sont très motivées à faire quelque chose de constructif pour lutter contre la pandémie de coronavirus. “Beaucoup notent qu’ils reconnaissent le risque mais croient que les avantages de l’accélération du vaccin sont si énormes que cela en vaut la peine pour eux”, dit-il.

Des études de provocation ont été menées auparavant pour des maladies comme la grippe et le paludisme. Une équipe dirigée par le bioéthicien Nir Eyal de l’Université Rutgers au Nouveau-Brunswick, dans le New Jersey, a soutenu qu’un essai de provocation humaine pouvait être mené en toute sécurité et de manière éthique, dans un article du Journal of Infectious Diseases du mois dernier.

L’approche gagne également un certain soutien politique. Cette semaine, 35 membres du Congrès américain, dirigés par Bill Foster (démocrate, Illinois) et Donna Shalala (démocrate, Floride), ont appelé le directeur du Département de la santé et des services sociaux Alex Azar à envisager des essais de provocation humaine des vaccins contre les coronavirus.

Charlie Weller, chef du programme de vaccins chez Wellcome, un bailleur de fonds de recherche biomédicale à Londres, a déclaré que l’organisme de bienfaisance a commencé à discuter de l’éthique et de la logistique d’un essai de défi humain pour un vaccin contre le coronavirus. Mais elle dit qu’il n’est pas clair si un tel essai pourrait réellement accélérer le développement d’un vaccin. Les chercheurs doivent d’abord déterminer comment exposer les humains au virus de la manière la plus sûre possible, et examiner comment et même si de telles études peuvent être menées de manière éthique. “Je pense qu’il y a du potentiel”, ajoute Weller, “mais nous avons tellement de questions à résoudre pour comprendre si cela peut aider dans les délais dont nous disposons.”

Cet article est reproduit avec permission et a été publié pour la première fois le 22 avril 2020.

