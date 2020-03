Des changements constants entre les états mentaux marquent une signature de la conscience

Imaginez-vous conduire au travail le long du même itinéraire que vous empruntez chaque jour. Votre esprit vagabonde d’une chose à l’autre: la réunion du personnel l’après-midi, les plans pour le week-end, un cadeau que vous devez acheter pour un ami. Soudain, une voiture vous coupe la route et ces pensées disparaissent immédiatement – toute votre attention se concentre sur la manœuvre du volant pour éviter une collision. Bien que momentanément troublé, vous – et vos pensées – revenez au même schéma d’errance une minute ou deux plus tard.

Au cours de notre vie éveillée, notre flux de conscience passe généralement par de nombreuses alternances de ce type entre l’introspection et l’attention extérieure tout au long de la journée. Il semble que la danse de va-et-vient entre ces états mentaux intérieurs et extérieurs puisse être fondamentale pour le fonctionnement du cerveau. Une nouvelle étude, dirigée par le neuroscientifique Zirui Huang du Center for Consciousness Science de l’Université du Michigan, suggère que l’équilibre changeant entre un réseau responsable de la conscience de l’environnement et un autre responsable de la conscience de soi peut être une caractéristique déterminante de la conscience.

Les preuves proviennent de l’absence de ce modèle d’activité cérébrale chez les personnes rendues insensibles, que ce soit par anesthésie ou par une maladie neuropathologique. En plus de faire progresser notre compréhension de la conscience, le travail pourrait conduire au développement de techniques pour la surveiller, soit avant la chirurgie, soit pendant le traitement des personnes souffrant de troubles de la conscience, comme les patients végétatifs ou «enfermés».

Au cours des deux dernières décennies, les neuroscientifiques ont identifié un réseau de régions cérébrales responsables de divers types d’introspection, de l’errance de l’esprit au souvenir et à la planification. Le concept d’activité cérébrale «de fond» a commencé à attirer l’attention lorsque le neurologue Marcus Raichle et ses collègues de l’Université de Washington à St. Louis ont montré que la consommation d’énergie de l’organe augmentait de moins de 5% lors de l’exécution d’une tâche mentale ciblée, suggérant qu’elle n’est jamais vraiment inactive. . En 2001, Raichle a inventé le terme «mode par défaut» pour décrire cette activité. Des éléments de preuve convergents ont ensuite conduit à l’identification de régions comprenant le réseau en mode par défaut (DMN), qui sous-tend cette cognition auto-dirigée.

L’activité dans le DMN est «anticorrélée» avec l’activité dans le réseau dit d’attention dorsale (DAT): plus l’un des deux réseaux est actif, moins l’autre tend à être actif. L’activité dans le DAT correspond à l’attention dirigée vers l’extérieur, tandis que le DMN sous-tend la conscience de soi. Cet arrangement fournit un compte potentiel de notre expérience consciente en termes d’équilibre réciproque entre deux réseaux de neurones opposés. “Ce n’est pas une chose ou une chose; vous êtes en train de faire pencher la balance », explique Raichle. “Nous glissons d’avant en arrière, mais ils sont tous les deux là dans une certaine mesure.”

Une partie de cette recherche est restée controversée en raison d’une méthode utilisée pour nettoyer le bruit des données de scintigraphie cérébrale qui, selon certains chercheurs, générera toujours des modèles anticorrélés comme artefact du traitement des données. Dans l’étude publiée mercredi dans Science Advances, Huang et ses collègues ont évité le problème en adoptant une approche qui n’utilisait pas cette méthode de traitement. Ils ont plutôt profité des techniques d’apprentissage automatique pour classer les modèles d’activation cérébrale en huit groupes. Deux d’entre eux correspondaient au DMN et au DAT, et six concernaient d’autres réseaux connus sous-jacents aux fonctions cérébrales: le réseau sensoriel et moteur, le réseau visuel, le réseau d’attention ventrale, le réseau frontopariétal et deux réseaux représentant des états d’activation trans-cérébraux et désactivation.

Pour capturer l’activité cérébrale, l’équipe a utilisé une technique appelée imagerie par résonance magnétique fonctionnelle à l’état de repos (rsfMRI). Plutôt que de faire la moyenne de l’activité sur de longues périodes, ce qui est généralement fait lors de l’utilisation de l’IRMf rsf pour estimer à quel point les régions sont bien connectées, les chercheurs ont voulu étudier comment l’activation cérébrale d’instant en instant se déroule au fil du temps.

Ils ont montré que l’organe passe rapidement par différents états, correspondant à chacun des huit réseaux, certaines transitions étant plus probables que d’autres – que Huang décrit comme un «circuit temporel». «Notamment, le cerveau passe par des états intermédiaires entre l’activation DMN et DAT plutôt que de basculer instantanément entre ces deux extrêmes, ce qui représente les processus cognitifs de plus haut niveau.

Les chercheurs ont scanné 98 participants, qui étaient toujours immobiles mais conscients ou dans un état de non-réponse. Cette dernière a été causée par une anesthésie au propofol ou à la kétamine ou par une affection neuropathologique connue sous le nom de syndrome d’éveil non réactif – une affection végétative résultant d’une lésion cérébrale. Tous ces états qui ne répondaient pas avaient une chose en commun: le DMN et le DAT étaient «isolés» du flottement constant entre les réseaux du circuit temporel, et ils ne se sont pratiquement jamais activés.

Chaque type de non-réponse variait en termes de mécanismes moléculaires, de circuits neuronaux et d’expériences impliquées (ceux sous anesthésie à la kétamine ont signalé des hallucinations, par exemple). Ces observations pourraient indiquer que l’absence d’activité DMN-DAT est commune à toute forme de conscience diminuée et que sa présence peut être une caractéristique nécessaire de la pleine conscience. “Quoi [the researchers are] Voici ce que je suggère: si vous jouez avec cet équilibre, vous voyez un coût dans la conscience », explique Raichle, qui n’a pas participé à l’étude. “C’est une façon intéressante de cadrer [DMN-DAT activity], et c’est descriptif de notre conscience. Mais cela l’explique-t-il? Je ne suis pas sûr.”

Dans une autre expérience, les chercheurs ont montré que jouer un son augmentait l’activation du réseau d’attention ventrale (qui redirige notre attention vers des stimuli inattendus) et supprimait l’activation du DMN chez les participants conscients mais pas chez ceux qui ne répondaient pas. Une dernière expérience de contrôle a évalué l’activation du réseau dans une base de données d’analyses cérébrales de patients psychiatriques. Les scientifiques n’ont trouvé aucune différence entre ce groupe et les participants conscients en termes d’activité DMN et DAT, montrant que sa perte est spécifique à une réactivité réduite, pas à toute forme de cognition désordonnée.

Il y avait également des différences entre les divers États qui ne répondaient pas. Par exemple, les participants ayant reçu de la kétamine sont entrés plus fréquemment dans des états d’activation et de désactivation croisés. Ce schéma a également été observé sur les scans des patients schizophrènes, ce qui suggère que les schémas hyperactivés peuvent correspondre à des expériences hallucinatoires communes à la fois à la kétamine et à la schizophrénie. «Si tous les processeurs partagent des informations partout dans le cerveau, je suppose que vous risquez de perdre la différence entre vous et l’environnement», explique Huang. “Tout se produit en même temps, et vous avez des distorsions de votre contenu mental.”

Les travaux pourraient potentiellement être utilisés pour développer des mesures de la conscience pour évaluer l’efficacité des traitements des troubles de la conscience ou pour la surveillance en ligne de l’anesthésie. “Une fois que nous constatons la diminution des deux réseaux, nous pensons que les individus ne sont pas conscients de leur environnement”, explique Huang. Des mesures pour évaluer si une personne est consciente ou non pourraient aider les médecins dans le bloc opératoire. Il prévoit ensuite d’étudier les mécanismes neuronaux qui régulent ces transitions dans le circuit temporel comprenant ces réseaux cérébraux – une exploration de ce qui orchestre la dynamique de danse de l’activité consciente.