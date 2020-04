Des chercheurs affirment que l’éruption du Kilauea a déclenché des précipitations, mais d’autres restent sceptiques

Le 30 avril 2018, le cratère Pu’u ‘Ō’ō sur le volcan Kilauea à Hawaï s’est soudainement effondré, marquant le point de départ de sa plus grande éruption depuis au moins 200 ans. Le lac de lave à l’intérieur d’un autre cratère s’est vidé dans le sol. Environ 60 000 tremblements de terre ont frappé la région. De nouvelles fissures se sont creusées le long des pentes du volcan et ont déversé environ un milliard de mètres cubes de lave dans les rues et les quartiers – assez pour détruire 716 habitations et construire 875 acres de nouvelles terres. Mais qu’est-ce qui a déclenché les troubles? Une nouvelle étude controversée propose un coupable improbable: les précipitations.

James Farquharson et Falk Amelung, tous deux volcanologues de l’Université de Miami, ont analysé la quantité de précipitations à frapper Hawaii dans les mois précédant l’éruption de 2018 et ont constaté qu’elle était environ 2,5 fois plus élevée que la moyenne. Cette augmentation pourrait simplement être une étrange coïncidence. Mais après avoir construit des modèles informatiques pour déterminer comment un tel assaut de pluie a affecté le système Kilauea, le duo a calculé que l’eau qui s’était infiltrée dans le sol exerçait une pression plus élevée sur la roche environnante que celle observée au cours des 50 dernières années. Cette pression, disent-ils, aurait pu fracturer la roche près d’une chambre souterraine de magma, créant de nouvelles voies pour que la roche fondue remonte à la surface – et déclenchant ainsi l’éruption la plus destructrice du volcan dans l’histoire enregistrée.

À tout le moins, affirment les chercheurs, les précipitations auraient pu mettre les choses en marche, poussant un volcan qui était amorcé pour une éruption sur le bord. Les résultats de leurs travaux, publiés mercredi dans Nature, n’ont pas encore convaincu d’autres experts. «Je suis sceptique, mais ce n’est pas une idée sans mérite», explique Michael Manga, géophysicien à l’Université de Californie à Berkeley, qui a examiné l’étude pour Nature mais n’a pas été impliqué dans le travail.

Pour qu’une éruption se produise, le magma doit se libérer de sa chambre et atteindre la surface. Cet événement peut se produire lorsque la pression à l’intérieur de la chambre devient si forte qu’elle brise les parois rocheuses ou lorsqu’un mécanisme secondaire le fait. Parce que Farquharson et Amelung ne voient aucune preuve que la pression à l’intérieur de la chambre magmatique de Kilauea a augmenté juste avant l’éruption de 2018, ils soutiennent qu’un tel mécanisme secondaire – dans ce cas, les eaux souterraines – doit avoir été le facteur décisif. Ils disent que leur modèle soutient cette hypothèse, tout comme l’histoire des précipitations: lorsque Farquharson et Amelung ont analysé toutes les éruptions signalées de Kilauea depuis 1790, les chercheurs ont constaté qu’elles avaient tendance à se produire au moment le plus humide de l’année.

L’eau, après tout, est plus puissante qu’elle n’y paraît. L’année dernière, une étude a suggéré qu’une vague printanière d’eau de fonte avait provoqué un essaim de tremblements de terre près de la caldeira de Long Valley en Californie. La même corrélation a été suggérée au mont Rainier de l’État de Washington et au supervolcan du parc national de Yellowstone. Bien que les pluies n’aient jamais été condamnées dans le cas d’une éruption volcanique, des contraintes plus faibles, même celles de la force de marée de la lune, ont été accusées d’avoir poussé les volcans sur le bord.

Mais d’autres experts ne sont pas d’accord pour dire que la pluie à elle seule a déclenché l’éruption d’avril 2018. Michael Poland, géophysicien de l’US Geological Survey, qui a beaucoup travaillé sur Kilauea et n’était pas impliqué dans la nouvelle étude, note qu’environ deux semaines avant l’effondrement du cratère Pu’u ‘Ō’ō et l’éruption a commencé sérieusement, le cratère avait gonflé si radicalement que l’Observatoire du volcan hawaïen a émis un avertissement qu’un nouvel évent pourrait être déchiré sur le flanc du volcan. Magma se déplaçait probablement dans le système, provoquant une augmentation de la pression vers une éruption. Ainsi, même si les précipitations auraient pu donner l’impulsion finale au déclenchement de l’éruption, soutient la Pologne, ce n’était probablement pas le seul coupable. Manga est d’accord. “Si les précipitations ont joué un rôle”, dit-il, “tout au plus, cela a changé le calendrier détaillé d’un système prêt à changer.” La différence d’opinion réside en grande partie dans les changements produits avant l’éruption. La Pologne note que la pressurisation peut être observée à travers le système, mais Farquharson et Amelung disent que les mesures d’inflation étaient si petites et localisées que les données ne remettent pas en cause leur hypothèse selon laquelle les précipitations ont été le seul catalyseur.

La Pologne signale également d’autres points de friction possibles pour l’idée que la pluie a même aidé à déclencher l’éruption. Quand lui et ses collègues de l’USGS ont examiné les données pluviométriques accessibles au public, dit-il, ils n’ont pas vu le même pic que la nouvelle étude indiquait. L’année 2018 «a été humide – sans aucun doute à ce sujet», dit la Pologne, mais il y a eu d’autres périodes au cours des deux dernières décennies qui ont été encore plus humides. (Farquharson et Amelung disent qu’ils n’ont pas vu les enregistrements de l’USGS et ne peuvent pas commenter cette observation.) De plus, la Pologne soutient que même si la pluie est tombée en torrents, elle pourrait ne pas être entrée dans la zone de rift (fissures linéaires à la surface du volcan ), car cette zone est souvent barricadée par des digues de magma durci qui sont solidifiées et imperméables – une caractéristique que le nouveau modèle ne comprend pas. Farquharson reconnaît ces limites: “Il est juste de critiquer la modélisation comme étant simpliste”, dit-il. Pourtant, il considère toujours que c’est un point de départ précieux pour comprendre ce qui a alimenté l’éruption. Manga reconnaît que le modèle des auteurs traite raisonnablement ce problème. Il note cependant que, comme la zone de rift était déjà chaude, toute pluie qui s’est infiltrée aurait pu se vaporiser avant de pouvoir exercer une pression importante sur le système.

Pour répondre définitivement à la question du rôle des précipitations, selon Manga, les scientifiques devront d’abord mieux surveiller les eaux souterraines près de Kilauea et d’autres volcans actifs. S’ils peuvent trouver une connexion claire, il pourrait être judicieux d’augmenter les niveaux d’alerte aux volcans en fonction des indications des bulletins météorologiques. Mais avec les informations actuelles en main, Manga soutient que les précipitations à elles seules ne méritent pas un tel changement de politique – en partie parce que ces niveaux d’alerte ont de graves ramifications. Tout comme la règle de se mettre en place pendant la pandémie de COVID-19 a eu d’énormes conséquences économiques, dit-il, l’augmentation du niveau d’alerte sur un volcan peut avoir des effets locaux importants. “Si vous dites aux gens que le volcan pourrait éclater, alors le tourisme peut se tarir et les résidents locaux seront stressés”, dit Manga, ajoutant que les réponses officielles “devraient être fondées sur des données fiables et robustes, en raison des conséquences humaines et économiques”.