Des chercheurs se précipitent pour tester le vaccin contre le coronavirus chez l’homme

Alors qu’ils se précipitent pour tester un vaccin expérimental contre le coronavirus, les chercheurs n’attendent pas de voir à quel point il prévient l’infection chez les animaux avant de l’essayer chez l’homme, en rupture avec le protocole habituel.

“Je ne pense pas que prouver cela dans un modèle animal soit sur le chemin critique pour obtenir ceci à un essai clinique”, a déclaré Tal Zaks, directeur médical de Moderna, une biotechnologie basée à Cambridge, Massachusetts qui a produit un Covid- 19 candidats vaccins à une vitesse record. Il a déclaré à STAT que les scientifiques des National Institutes of Health «travaillent en parallèle sur la recherche non clinique». Pendant ce temps, l’essai clinique a commencé à recruter des participants sains au cours de la première semaine de mars.

Ce n’est pas ainsi que les tests de vaccination se déroulent normalement. Les régulateurs exigent qu’un fabricant montre qu’un produit est sûr avant qu’il ne pénètre dans les humains, et bien qu’il ne soit pas inscrit dans la loi, les chercheurs vérifient presque toujours qu’une nouvelle concoction est efficace chez les animaux de laboratoire avant de mettre les volontaires humains en danger potentiel.

“C’est très inhabituel”, a expliqué Akiko Iwasaki, un microbiologiste de l’Université de Yale qui étudie la réponse immunitaire aux virus. «Cela reflète l’urgence de développer des vaccins pour contrer la pandémie de Covid-19.»

Pour certains, le balayage de l’épidémie est suffisamment urgent pour justifier de travailler simultanément sur des étapes qui devraient normalement se faire de manière séquentielle. Pour d’autres, le brouillage de l’ordre de la recette semble moralement discutable, car il pourrait y avoir des dangers inconnus et on ne sait pas à quel point cette formulation particulière est efficace.

«Le calendrier vaccinal traditionnel est de 15 à 20 ans. Ce ne serait pas acceptable ici », a déclaré Mark Feinberg, président-directeur général de l’International AIDS Vaccine Initiative, dont le travail en tant que responsable de la santé publique et des sciences chez Merck Vaccines a joué un rôle déterminant dans le développement de la vaccination contre Ebola. “Lorsque vous entendez des prévisions selon lesquelles il faudrait au mieux un an ou un an et demi pour avoir un vaccin disponible … il n’y a aucun moyen de se rapprocher de ces délais à moins que nous adoptions de nouvelles approches.”

Il sait qu’il est important de voir dans quelle mesure un nouveau vaccin peut arrêter l’infection chez les animaux, mais pour lui, étant donné l’urgence actuelle, il est logique de commencer les tests de sécurité humaine avant la fin de ces études. “Personnellement, je pense que ce n’est pas seulement approprié; Je pense que c’est la seule option que nous avons », a poursuivi Feinberg.

Pourtant, les éthiciens ne sont pas si sûrs que les avantages éventuels de précipiter ce vaccin non prouvé dans les essais cliniques l’emporteront sur les risques. «Les épidémies et les urgences nationales créent souvent des pressions pour suspendre les droits, les normes et / ou les règles normales de conduite éthique. Souvent, notre décision de le faire semble imprudente rétrospectivement », a écrit Jonathan Kimmelman, directeur de l’unité d’éthique biomédicale de l’Université McGill, dans un courriel à STAT.

La question est compliquée par la nouveauté de la science en jeu. La technologie qui a permis à Moderna de fabriquer un vaccin expérimental si rapidement n’a pas donné lieu à une seule vaccination qui a été commercialisée jusqu’à présent. C’est une idée à la mode: au lieu d’injecter aux gens un pathogène affaibli ou des protéines de la surface d’un pathogène, afin que notre corps apprenne à combattre de telles infections à l’avenir, les scientifiques parient sur une sorte de piratage génétique, un laboratoire … concoction faite qui amène le corps à produire ses propres morceaux de type virus qu’il va ensuite s’entraîner à combattre.

Au centre de tout cela se trouve une molécule appelée ARN messager, ou ARNm. À l’intérieur de nous, sa fonction normale est de transmettre les instructions contenues dans notre ADN aux usines de fabrication de protéines cellulaires qui les exécutent. Dans la recette de Moderna, l’ARNm est synthétique, programmé dans le but d’amener notre machinerie interne à produire certaines protéines de type coronavirus – les protéines mêmes que l’agent pathogène utilise pour pénétrer dans nos cellules. Une fois que ces particules de virus factices faites maison sont là, la pensée va, notre corps apprendra à reconnaître et à assommer la vraie chose.

Le plus grand avantage de la méthode est sa vitesse. Le virus à l’origine de l’épidémie qui a commencé à Wuhan, en Chine, a été identifié le 7 janvier. Moins d’une semaine plus tard, le 13 janvier, des chercheurs de Moderna et du NIH avaient proposé une séquence pour un vaccin contre l’ARNm et, comme la société l’a écrit dans les documents gouvernementaux, «nous nous sommes mobilisés pour la fabrication clinique». Le 24 février, l’équipe expédiait des flacons d’une usine de Norwood, dans le Massachusetts, à l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, à Bethesda, dans le Maryland, pour un essai clinique prévu afin de tester sa sécurité.

Bien que parrainée par le NIAID, la première expérience sur l’homme se déroule à Seattle, au Kaiser Permanente Washington Health Research Institute. Les chercheurs ont commencé à recruter des volontaires sains début mars. Leur plan est d’inscrire 45 personnes entre 18 et 55 ans, qui recevront deux injections du vaccin expérimental de Moderna, à environ un mois d’intervalle. Pour leurs problèmes, les participants recevront 100 $ pour chaque visite d’étude en personne, pour un total de 1 100 $.

Cela ne signifie pas que les scientifiques ont complètement dépassé les tests sur les animaux. Les virologues du NIAID ont essayé le nouveau vaccin sur des souris de laboratoire ordinaires, a déclaré l’institut à STAT par e-mail, le même jour que l’essai a commencé à recruter des participants. Barney Graham, directeur du centre de recherche sur les vaccins du NIAID, a ajouté plus tard que ces souris présentaient le même type de réponse immunitaire générée par un vaccin similaire à l’ARNm contre le MERS, un autre coronavirus. “Ce niveau de réponse immunitaire était suffisant pour protéger les souris contre l’infection par le MERS CoV”, a écrit Graham.

Le problème est que votre souris de laboratoire moyenne ne semble pas sensible au nouveau virus. Bien que le bogue derrière Covid-19 n’ait aucun problème à coopter des molécules sur les cellules humaines pour pénétrer à l’intérieur et commencer à se multiplier, il n’est pas si bon pour se verrouiller sur l’équivalent de la souris. Bien que Graham puisse dire que la réponse produite chez les souris de tous les jours ressemble à celle qui a aidé les souris à combattre le virus dans leur corps lorsqu’elles sont infectées par le MERS, il ne peut pas encore dire la même chose pour le nouveau coronavirus, car les souris sensibles à ce pathogène ne sont pas pas encore prêt.

Ces rongeurs sensibles aux agents pathogènes ont été spécialement conçus à la suite d’une autre épidémie de coronavirus: le SRAS, au début des années 2000. Pour les rendre plus faciles à infecter, les scientifiques ont orné leurs cellules de la molécule humaine qui permet à certains coronavirus de s’y glisser. Mais lorsque la recherche sur les coronavirus a ralenti entre les épidémies, les scientifiques n’ont pas pu justifier les dépenses liées à la conservation d’un grand nombre d’entre eux; Ainsi, bien que ces souris semblent également sensibles au nouveau virus, il n’y en a pas actuellement suffisamment pour que les expériences commencent.

“Ces souris aux États-Unis sont élevées pour que la colonie puisse être agrandie”, a expliqué Graham, ajoutant, “qu’elles seront disponibles pour des expériences dans les prochaines semaines.”

Les chercheurs n’ont pas dit franchement qu’ils commenceraient à doser les humains avant d’avoir des résultats montrant à quel point le vaccin fonctionne chez les animaux sensibles au virus, mais lorsqu’on leur a demandé s’ils le feraient, Graham a répondu: «La sécurité et l’intégrité du produit sont les critères principaux pour commencer un essai de phase 1 et l’ARNm ont maintenant été utilisés dans plusieurs essais cliniques et se sont révélés sûrs et bien tolérés. »

Kaiser Permanente n’a pas répondu à la demande de STAT pour le formulaire de consentement éclairé que les participants à l’essai signent, qui est censé décrire les risques auxquels ils seront confrontés et, comme Moderna, a renvoyé toutes les questions sur les tests précliniques pour ce vaccin au NIAID.

Pour Holly Fernandez Lynch, professeur adjoint d’éthique médicale à l’Université de Pennsylvanie, commencer des expériences sur l’homme avant de terminer tous les tests sur animaux habituels soulève d’abord une question sérieuse. “Nous ne serons peut-être pas en mesure de minimiser les risques autant que nous l’espérions, car nous avons la pression du temps de l’épidémie”, a-t-elle déclaré. “Les risques restants sont-ils acceptables par rapport aux avantages de la recherche?”

Les avantages potentiels sont d’avoir un vaccin contre Covid-19 prêt pour une utilisation générale dès que possible. Cela n’arrivera pas avant un an au moins. Cette chronologie, a poursuivi Lynch, est «incroyablement rapide», mais elle ne sera probablement pas assez rapide pour aider à ralentir l’épidémie actuelle.

Si cette recherche signifiait qu’un vaccin pourrait être prêt d’ici juin, a-t-elle dit, les gens seraient probablement tous d’accord malgré les recoins. “Si nous parlons de notre vaccination en juin 2021 plutôt qu’en mars 2021, c’est un scénario beaucoup plus incertain”, a-t-elle déclaré. “Nous ne devons pas nous leurrer en pensant que sauter des étapes va mettre un vaccin entre nos mains la semaine prochaine ou le mois prochain.”

Même si les chercheurs décident qu’il vaut la peine d’aller de l’avant et de tester l’innocuité d’un nouveau vaccin chez l’homme tout en essayant de déterminer s’il fonctionne pour prévenir les infections chez les animaux sensibles, ils doivent être prêts à arrêter l’essai chez l’homme si les résultats ne semblent pas bons chez la souris. , a déclaré Karen Maschke, universitaire au Hastings Center, un groupe de réflexion non partisan à Garrison, New York, et rédacteur en chef de la revue Ethics & Human Research – que ce soit parce qu’il y a de mauvais effets secondaires ou simplement parce que la vaccination ne fonctionne pas. travail.

“Il n’y a aucune raison de mettre des personnes en danger dans une étude s’il n’y a pas d’efficacité”, dit-elle, “même si c’est juste le fardeau d’être dans une étude. Vous n’encouragez pas les gens à participer à une étude si l’intervention ne va pas aider. “

Là encore, a-t-elle souligné, les études sur les animaux sont souvent de mauvais prédicteurs de ce qui sera efficace chez les humains.

Moderna reconnaît elle-même que la tâche est ardue et cet effort pourrait ne pas réussir. «Nous n’avons jamais testé notre capacité de réponse rapide et nous ne pourrons peut-être pas produire un vaccin qui traite avec succès le virus en temps opportun, voire pas du tout», a écrit la société dans un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission.

Ce que l’entreprise ne dit pas, c’est qu’elle n’a pas encore mis un seul produit sur le marché, même en dehors des périodes d’urgence. La majorité des vaccins candidats échouent. Si contre toute attente, ce projet précipité fonctionne, alors la société doit faire très attention à surveiller ce qui arrive aux personnes qui l’obtiennent, a déclaré Arthur Caplan, responsable de l’éthique médicale à la Grossman School of Medicine de l’Université de New York. “Plus vous l’accélérez … plus vous avez d’obligation de suivre ce qui se passe lorsque vous le sortez dans le monde réel.”

Il ne considère pas qu’il soit intrinsèquement contraire à l’éthique que des études d’efficacité animale et des études de sécurité humaine se déroulent en même temps, bien qu’il ait déclaré que les sceptiques des vaccins pourraient l’utiliser comme fourrage.

Pour les fabricants de vaccins, cependant, Covid-19 pourrait tout simplement être un test pour d’autres épidémies à venir. Comme le dit Feinberg, de l’International AIDS Vaccine Initiative, «C’est un monde où nous allons voir des maladies infectieuses que nous n’avons jamais vues auparavant, et nous devons nous perfectionner rapidement pour développer des vaccins contre eux.»

Damian Garde a contribué au reportage.

Republié avec l’autorisation de STAT. Cet article a été initialement publié le 11 mars 2020

