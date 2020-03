Des crapauds tueurs menacent la vie en Floride (PHOTOS)

Curieux: des crapauds tueurs menacent la vie en Floride. En plus de COVID-19, les résidents de Floride doivent faire face à un autre fléau. Les crapauds tueurs d’animaux se sont répandus dans tout l’État.

Si la menace et la panique déclenchées par COVID-19 ne suffisaient pas, les résidents de Floride doivent faire face à un autre front de peste … visqueux et plutôt laid.

Les crapauds tueurs envahissent cet état depuis le début de 2020. Ce n’est pas qu’ils soient laids, cela dépend du goût de chacun. En fait, ils ne sont pas plus laids ou plus jolis que les autres crapauds.

Mais ceux-ci sont toxiques et mortels pour les animaux de compagnie. Ce sont les crapauds Bufo.

Il s’agit d’une autre espèce envahissante de l’écosystème de la Floride. Et non seulement c’est une menace pour les animaux de compagnie, mais cela fait aussi des ravages sur la faune indigène.

Ils sont également connus sous le nom de crapauds de canne. Ce qui arrive à ces animaux, c’est qu’ils suintent une substance laiteuse et toxique appelée bufotoxine, qui est mortelle pour les chats et les chiens s’ils mordent, sentent ou lèchent ces crapauds géants.

Selon la Florida Wildlife Conservation and Fisheries Commission, la toxine peut également être dangereuse pour l’homme, et les gens devraient porter des gants et un équipement de protection lors de l’élimination des crapauds.

Plus de 600 observations de crapauds de canne ont été confirmées en Floride dès février 2020, selon une base de données et une carte du Center for Invasive Species and Ecosystem Health de l’Université de Géorgie.

Nos crapauds tueurs, ou crapauds de canne, sont originaires d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale et ont d’abord été amenés en Floride pour lutter contre les ravageurs dans les champs de canne à sucre dans les années 1930, selon l’Université de Floride.

Mais, comme pour beaucoup de choses, la solution est devenue un problème au fil du temps. Ce qui devrait être une population contrôlée de ces animaux a entraîné des fuites et des rejets du commerce d’animaux de compagnie dans les années 1950 et 1960.

Résultat? Des crapauds de canne sont maintenant signalés dans le centre et le sud de la Floride, généralement au sud du couloir I-4. Cependant, selon la carte de l’Université de Géorgie, des observations ont été signalées aussi loin au nord que Gainesville.

Ce problème des crapauds tueurs n’est ni nouveau ni unique. De nombreux ravageurs d’espèces non indigènes sont incorporés dans l’environnement comme animaux de compagnie abandonnés.

Ainsi, le FWC, vous demande de les contacter si vous avez un animal exotique que vous ne pouvez plus garder. Ne la relâchez pas en pensant que vous faites quelque chose de bien pour elle, vous causerez un problème possible comme celui qui existe maintenant avec Bufo Toad!

Contactez le programme d’amnistie pour animaux exotiques FWC pour ramener votre animal dans un endroit approprié.

Revenons à notre crapaud tueur.

Nous savons que nos chiens et chats sont ludiques et curieux. Ainsi, il est fort probable que s’ils rencontrent un crapaud de canne, ils essaient de le mordre ou de le lécher.

Si votre animal de compagnie entre en contact avec l’un de ces crapauds toxiques, il pourrait tomber gravement malade et mourir en seulement 15 minutes sans traitement.

Maintenant, nous avons votre attention?