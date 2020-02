Des criminels condamnés font partie du FAES, l’équipe de Nicolás Maduro qui terrorise le Venezuela

Depuis que Nicolás Maduro a fondé la Force d’action spéciale de la police nationale du Venezuela il y a deux ans et demi, l’équipe a acquis une réputation redoutable dans les bidonvilles du Venezuela.

Des responsables de la force ont été accusés d’avoir torturé et exécuté des exécutions sommaires par des groupes de défense des droits de l’homme, des politiciens de l’opposition et des citoyens ordinaires.

En novembre dernier, . a publié une enquête sur 20 décès attribués à la force, connue sous le nom de FAES, dans lequel les versions officielles des fusillades en tant qu’actes de légitime défense contredisent celles des témoins, des preuves vidéo, des certificats de décès, des rapports d’autopsie et d’autres documents. La force a été liée à des centaines de morts depuis sa création en 2017.

Cependant, malgré sa notoriété, le groupe FAES est très réservé et est connu pour ses masques noirs et ses uniformes à écussons de crâne, mais sans porter d’étiquettes avec leurs noms. Les officiers restent souvent anonymes même après avoir versé du sang.

Maintenant un procès impliquant la force de la FAES dans la mort de deux hommes en mars dernier révèle un autre fait peu connu que . est le premier à proposer publiquement: certains officiers sont des criminels reconnus coupables.

Selon des centaines de documents réservés soumis par les procureurs dans l’affaire, au moins deux officiers poursuivis pour avoir participé aux décès ont purgé des peines de prison avant de rejoindre le FAES.

Les documents, qui comprennent des autopsies, des rapports balistiques, des témoignages d’officiers et des dossiers du personnel, montrent également qu’au moins trois membres du même groupe, qui ne sont pas poursuivis pour l’opération meurtrière, ont un casier judiciaire.

La présence de criminels dans le FAES est illégale et contraire à la politique de la police nationale. Une loi de 2009 interdit aux Vénézuéliens condamnés pénalement de travailler comme agents. Les règles du groupe et les documents de recrutement stipulent que les officiers ne devraient pas avoir de casier judiciaire et devraient avoir une “bonne moralité”.

José Domínguez, chef national de la force FAES, a déclaré à . dans un bref échange de SMS que les membres de la force doivent suivre des “processus sélectifs” et une “formation spéciale”. Il n’a pas répondu aux questions sur le casier judiciaire de certains officiers de police du groupe FAES ni à une demande de discuter des conclusions en personne ou par téléphone.

Le ministère de l’Intérieur, qui supervise la police, et le ministère de l’Information, responsable des communications gouvernementales, n’ont pas renvoyé les appels et les courriels de . détaillant leurs conclusions.

La La présence de condamnés dans les rangs du FAES jette un nouvel éclairage sur une force de sécurité largement considérée par les Vénézuéliens comme un mécanisme de contrôle social de Maduro, dont le gouvernement est assailli par le déclin économique, la faim, l’insécurité généralisée, les sanctions internationales et l’isolement.

Défendu par le chef Chavista comme un nouveau moyen de lutter contre l’augmentation de la criminalité et de la violence, le groupe FAES est devenu aussi redouté que les criminels qu’il était destiné à combattre, surtout dans les bidonvilles, où les difficultés animent l’instabilité politique.

Les gens familiers avec l’unité FAES disent que les administrateurs de groupe sont plus préoccupés par la force et la peur que par la justice.

“Ils ont vu la nécessité d’embaucher des gens qui n’ont pas peur de commettre des crimes, d’entrer dans une maison sans mandat de perquisition et de tuer», A déclaré Nora Echavez, ancienne procureure en chef à Miranda, l’État où l’affaire judiciaire en cours sera entendue. “Un criminel le fait facilement parce qu’il l’a déjà fait la première fois”, a-t-il ajouté.

. n’a pas pu déterminer exactement combien d’anciens détenus pourraient travailler dans les rangs des forces du FAES à travers le pays. Le gouvernement ne rend pas publics les dossiers du personnel et même pas le nombre de membres, estimé par les policiers, est d’environ 1 500 officiers.

Le mystère entourant la force, y compris le manque de transparence sur ses officiers, est fondamental dans son manuel.

“FAES préfère l’anonymat», A déclaré Javier Gorriño, criminologue et commissaire de police municipale à El Hatillo, un quartier de Caracas, qui a interagi avec la force. “Un masque donne plus de terreur quand vous ne savez pas qui est derrière.”

Le cas qui suit à Guarenas, une ville située à environ 39 kilomètres à l’est de Caracas, est l’un des rares où l’identité et les antécédents des officiers du FAES ont été révélés.

Les deux morts là-bas étaient liés aux forces de sécurité. L’un était un officier de police municipal de Caracas et l’autre était un ancien membre de la même force dans la capitale vénézuélienne. Aucun des deux n’était affilié à la force FAES ni à aucun de ses officiers.

Les personnes familières avec l’affaire pensent que la seule raison pour laquelle leur décès a conduit à une enquête plus approfondie est probablement les liens entre les victimes et la police. Les cas de milliers d’autres Vénézuéliens décédés aux mains de la police, prétendument après avoir résisté à une arrestation, ne font généralement pas l’objet d’une enquête..

Alexis Lira, un ancien policier transformé en avocat dont le frère a été l’une des victimes à Guarenas, explique que la plupart des familles de personnes tuées par des policiers manquent de ressources et de moyens pour contester les versions des opérations du groupe FAES.

“La plupart des victimes doivent l’accepter», A déclaré Lira, qui passe maintenant une grande partie de ses journées à travailler avec les procureurs pour rechercher la responsabilité de la mort de son frère. “Moi non“

Son frère Fernando était un ancien policier de 39 ans devenu graphiste. L’ami de Lira, Eligio Duarte, un fonctionnaire municipal de 41 ans à Caracas est également décédé. Aucun n’avait de casier judiciaire.

Ils sont décédés le 6 mars 2019, lorsque un groupe d’officiers du FAES leur a tiré dessus après une brève poursuite en voiture. Dans une déclaration aux enquêteurs de la police, le superviseur de la force qui a dirigé l’opération a déclaré que les hommes avaient d’abord tiré sur leurs agents.

La réponse de la police a été “dans un état de proportionnalité”, a déclaré le superviseur dans sa déclaration. Cependant, bientôt des preuves ont émergé autrement.

Des preuves médico-légales ont montré que ni Lira ni Duarte, qui s’étaient rendus à Guarenas pour récupérer de l’argent en raison de la petite amie du premier, n’avaient tiré avec une arme à feu.

Les deux hommes ont été abattus d’en haut, selon des rapports d’autopsie, ce qui sape l’affirmation de la force FAES selon laquelle ils auraient été touchés lors d’une fusillade.

Dans une présentation judiciaire qui a conduit à l’imputation des accusations d’homicide au superviseur du FAES et à six officiers, un procureur de la République a écrit: “Les faits n’ont pas été soulevés de la manière dont les policiers ont l’intention de montrer”.

«IL N’Y A AUCUNE PLACE DANS UNE FORCE DE POLICE»

Guarenas est le type d’endroit violent qui aurait pu bénéficier d’une nouvelle force nationale de lutte contre le crime. Avec environ 200 000 habitants, cette communauté de l’État de Miranda, à l’est de la capitale, a taux de criminalité qui ont historiquement dépassé la moyenne du Venezuela.

Certains gangs, expulsés de Caracas ces dernières années, se sont déplacés vers les collines qui entourent Guarenas et s’étendent le long de la côte caraïbe. Les forces de police ici et ailleurs à Miranda sont considérées comme corrompues depuis longtemps.

Après que les prix du pétrole ont chuté en 2014, entraînant la chute du Venezuela en récession, Maduro a suivi des politiques qui ont aggravé les problèmes du pays. Près de 5 millions de personnes ont migré, soit environ 15% de la population du pays.

Des soldats, des policiers et d’autres agents de sécurité publique ont participé à cet exode.. Avec des salaires équivalant à quelques dollars par mois dans l’économie hyperinflationniste du Venezuela, il reste peu d’incitations à attirer des candidats qualifiés pour les remplacer.

À Miranda, les effectifs ont décliné si rapidement que les chefs de police ont commencé à abaisser les normes pour les recrues, ont déclaré à . six anciens officiers familiers de la région.

Certaines des personnes embauchées avaient un casier judiciaire. La police de la région a accru sa réputation de soudoyer, de commettre des extorsions et des enlèvements, ainsi que d’utiliser des tactiques telles que le chantage aux citoyens pour prendre leurs biens ou arrêter des camions et piller leur cargaison.

“Il y avait des fonctionnaires qui n’auraient dû faire partie d’aucune force de police”, a déclaré Luis Martinez, un officier de police à la retraite qui travaillait dans la région.

Le crime a grimpé. Le taux d’homicides, qui a augmenté dans tout le Venezuela, a augmenté particulièrement rapidement à Miranda.

Sur 100 meurtres pour 100000 habitants au début de la décennie, le taux pour 2017 à Miranda a grimpé à 153, selon l’Observatoire vénézuélien de la violence, un groupe de recherche basé à Caracas. Le chiffre était le deuxième plus élevé du pays et environ 30 fois le taux à cette époque aux États-Unis.

Lorsque Maduro a annoncé la création du FAES en juillet 2017, son gouvernement a chargé les administrateurs de la police locale de Ils recruteront des officiers pour la nouvelle force. Les priorités comprenaient la loyauté envers le parti socialiste au pouvoir et la volonté d’utiliser des tactiques agressives Dans les quartiers criminels du pays, plus d’une douzaine de personnes connaissent ces efforts.

En avril 2018, la police nationale a lancé l’unité FAES dans la région, gérée depuis Zamora, une municipalité voisine. La force a établi son quartier général derrière un hôpital local, à côté de la morgue. Un crâne grossièrement dessiné orne un mur de plâtre blanchi à la chaux à côté de l’entrée.

Un ancien chef des opérations de police à Zamora, Oliver Álvarez, a pris le commandement. Il a construit une unité de 120 officiers, dont beaucoup venaient des forces locales et proches, selon les contrats de travail de l’escouade examinés par .. Álvarez n’a pas pu être joint pour commenter.

Parmi les nouveaux officiers du FAES figurait Richard Sanchez, un de ceux qui ont été tués à Guarenas. Sanchez, maintenant âgé de 34 ans, était inculpé en 2004 pour vol et voies de fait, selon les archives judiciaires. . n’a pas pu déterminer s’il avait été reconnu coupable de ces accusations. En 2014, il a été reconnu coupable de vol qualifié et a purgé deux ans et demi de prison, selon des documents judiciaires. . n’a pas pu communiquer avec Sánchez.

Son avocat, Miguel Peña, représente également tous les six autres agents, sauf un, poursuivis dans l’affaire Guarenas. Peña a déclaré à . que les accusés sont détenus au siège du groupe FAES à Caracas, mais qu’ils font toujours officiellement partie de la force. Il a confirmé la condamnation antérieure de Sánchez, mais a déclaré que ses clients dans cette affaire avaient agi en état de légitime défense. “Je ne dis pas que ce sont des saints”, a-t-il déclaré lors d’une interview. “Il y a eu une confrontation et ils ont dû se défendre.”

Une autre recrue locale de la force FAES a été José Oliveros, un officier qui avait gravi les échelons de la police de Miranda malgré une condamnation antérieure pour complicité de meurtre. Selon les archives judiciaires, Oliveros, maintenant âgé de 37 ans, avait accompagné des hommes lorsque l’un d’eux a abattu un homme après une altercation de 2009.

Après avoir purgé un an d’une peine de cinq ans, Oliveros a été nommé directeur adjoint d’une petite force de police près de Guarenas en 2017, selon les documents qui annoncent sa nomination à un poste. Il est devenu chef d’un autre poste de police en 2018 puis chef d’un autre l’année dernière, même après avoir rejoint les rangs du groupe FAES.

Contacté par téléphone, Oliveros a déclaré qu’il demanderait à ses supérieurs la permission de parler à .. Il n’a pas répondu aux tentatives supplémentaires de le contacter. Son avocat, Julio Ortega, a refusé de parler de cette histoire.

“NOUS MOURRONS TOUS”

Les deux morts à Guarenas ont fait suite à une transaction ratée en devises, selon les transcriptions des témoignages des personnes impliquées aux procureurs et enquêteurs de la police. On ne sait pas pourquoi les responsables du groupe FAES se sont impliqués ou pourquoi l’épisode est devenu violent.

Le matin du 2 mars, María González a reçu un message texte dans son appartement à Caracas qu’elle a partagé avec Lira, le pillage.

Le couple était ensemble depuis 10 ans et dirigeait une entreprise d’impression de t-shirts. Le message proposait une transaction de base que de nombreux Vénézuéliens cherchent à éviter que leur revenu ne soit érodé par l’hyperinflation. En convertissant votre devise locale en dollars, vous conservez la valeur à long terme de vos gains.

Jhonathan Coraspe, un ancien collègue de González de Guarenas, a déclaré à la femme qu’un ami avait 500 $ qu’il voulait échanger contre des bolivars, la monnaie du Venezuela. Dans les textes, revus par . et corroborés par González lors des interviews, elle a accepté la transaction.

Le jour même, transféré 1,68 million de bolivars, à peu près l’équivalent des 500 dollars à l’époque, sur un compte qui, selon Coraspe, appartenait à l’ami Rubén Alarcón. Gonzalez a conduit une demi-heure à Guarenas pour récupérer les dollars.

. n’a pas pu contacter Coraspe. Après les deux décès à Guarenas, Coraspe a témoigné devant les enquêteurs de la police et les procureurs, mais depuis, il s’est caché, selon les avocats impliqués dans l’affaire. Alarcón, l’ami de Coraspe, n’a pas répondu aux appels téléphoniques ni aux SMS de . pour discuter de l’incident.

À Guarenas, Alarcón n’est pas apparu dans la pharmacie où Coraspe a dit qu’il rencontrerait González pour livrer les dollars. “Je vous faisais confiance”, a écrit Coraspe. “Je suis chimpanzé (je me sens mal)”, a-t-il répondu, et a accepté de la voir plus tard. Cette nuit-là, Coraspe s’est rendu à l’appartement de Gonzalez à Caracas. Il a promis d’assurer les 500 dollars.

Selon le témoignage de Coraspe et González, Lira, l’ancien officier de police, et Duarte, l’officier de police municipal et ami qui aurait également été abattu lorsque la transaction aurait été déjouée, se trouvaient dans le département. Coraspe a déclaré aux enquêteurs que les deux hommes l’ont forcé à laisser sa voiture en garantie au cas où il n’aurait jamais livré les 500 $. Gonzalez a déclaré que Coraspe avait volontairement offert l’argent de la Honda Civic 1997.

Ni Duarte ni Lira n’avaient de casier judiciaire, selon un document que la police de Caracas a envoyé aux procureurs pour l’affaire. Cinq anciens collègues ont déclaré à . que les deux hommes étaient des citoyens honnêtes et des policiers.

Le matin du 6 mars, Coraspe a appelé Hugo Martínez, un officier des forces FAES qu’il connaissait de son quartier, selon le témoignage de Coraspe aux procureurs. Il a dit à Martinez que deux hommes avaient volé sa voiture et essayaient de lui extorquer 500 $.

Le lendemain, Martínez a dit à Coraspe de dire à Gonzalez qu’il avait 500 $, mais qu’il n’avait aucun moyen de se rendre à Caracas, a déclaré Coraspe. Coraspe a envoyé un SMS à Gónzalez et lui a dit qu’ils pourraient se rencontrer à Guarenas le lendemain.

Le lendemain matin, le 6 mars, González a envoyé Lira, qui est allé avec Duarte pour récupérer l’argent, a déclaré González aux enquêteurs. Dans des messages texte, a déclaré Coraspe, Lira a accepté de le rencontrer dans une station-service.

Avec Lira à destination de Guarenas, Martínez a appelé son superviseur du FAES, Alexander Uzcátegui, et lui a parlé de l’extorsion présumée, selon les transcriptions des témoignages d’Uzcátegui. Martinez a déclaré à Uzcátegui que Coraspe rencontrerait bientôt les deux hommes de Caracas à la station-service. Uzcátegui a déclaré que lui et un petit groupe de collègues du FAES les “attendraient” là-bas. . n’a pas pu contacter Martínez, Uzcátegui, ni aucun des autres officiers accusés de l’opération.

À 13 heures, Coraspe attendait à la station-service. Lira et Duarte sont arrivés dans une camionnette Toyota Hilux bleue. À proximité, dans deux véhicules, des officiers du FAES ont regardé. Selon le témoignage d’Uzcátegui aux enquêteurs de la police, les hommes dans la camionnette ont sorti une arme à feu et obliGarras Coraspe pour se rendre à son véhicule “sous menace de mort”. Ils sont partis à toute vitesse, a-t-il dit. Son équipe les a pourchassés.

Coraspe, dans ses propres commentaires aux enquêteurs, a déclaré qu’il était entré volontairement dans le camion. Ni Duarte ni Lira ne portaient d’arme, a-t-il dit. Sans hâte, le Des officiers du FAES ont tiré sur le camion Toyota en mouvementat-il ajouté.

Effrayé, Coraspe appuya sur le frein à main. Le camion s’est écrasé sur le côté de la route. “Nous allons tous mourir”, a rappelé Coraspe aux autres hommes. Selon la transcription de son témoignage, Coraspe a ensuite couru vers un véhicule FAES et est entré. Pendant ce temps, les officiers se sont approchés de la camionnette.

Duarte et Lira, a déclaré Coraspe, sont sortis les mains levées. Les ordres du FAES de se jeter par terre ont suivi. Avec les hommes au sol, Coraspe a dit qu’il ne pouvait plus les voir. Il a entendu des coups de feu. Cinq minutes plus tard, les agents du FAES ont retiré Coraspe de son véhicule et lui ont ordonné de se laisser tomber par terre, a-t-il déclaré dans son témoignage. Il a vu Lira et Duarte “allongés comme immobiles”, a déclaré Coraspe aux procureurs. Uzcátegui a déclaré aux enquêteurs que Lira et Duarte avaient tiré sur leur équipe. Ses officiers ont répondu, tirant sur les deux. Après l’incident, a-t-il dit, les policiers ont emmené les hommes à l’hôpital, où un médecin les a déclarés morts.

“CE QUI EST VRAIMENT ARRIVÉ”

À 14h30, Marlon Brito, un détective du Corps des enquêtes scientifiques, criminelles et criminelles, a reçu l’ordre d’un superviseur de se rendre à la morgue, selon son rapport écrit sur l’affaire. Le corps, connu sous le nom de CICPC, effectue un travail médico-légal pour la police nationale. . n’a pas pu contacter Brito pour un commentaire.

À la morgue, à côté de l’hôpital, Brito a vu deux corps.

Avec une carte d’identité nationale qui était dans le corps de Duarte, Brito a identifié le corps de l’officier de Caracas. Le corps de Lira serait identifié plus tard par les mots anglais “FREEDOM” et “History” tatoués sur son avant-bras gauche.

Duarte a subi deux blessures par balle à la poitrine, a écrit Brito dans son rapport. Lira avait deux blessures à la poitrine et une balle dans l’estomac. Les autopsies ont confirmé les blessures signalées par Brito. De la morgue, Brito s’est rendu sur les lieux de l’accident et des coups de feu. Uzcátegui, le superviseur, montait la garde avec 15 autres officiers du FAES, selon le rapport de Brito.

La camionnette Hilux était criblée de balles, a écrit Brito. Les photos de la scène examinées par . montrent également les perforations. Des projectiles usés couvraient la zone et deux canons gisaient sur le sol.

Les officiers ont déclaré à Brito que les armes appartenaient aux deux suspects qui avaient été abattus. En quelques jours, l’autopsie et les rapports médico-légaux réfuteraient la version des membres du FAES.

Les résultats de l’autopsie, préparés par une autre agence gouvernementale, ont conclu le 19 mars que les deux hommes avaient été abattus d’en haut. Des rapports, examinés par . et également inclus dans des documents judiciaires, indiquent que des balles ont transpercé Duarte “de haut en bas”. Lira a été abattue “de haut en bas”.

Duarte Nuno Vieira, professeur de médecine légale et de droit médical à l’Université de Coimbra, au Portugal, a examiné les résultats de l’autopsie à la demande de .. “Les rapports d’autopsie”, a-t-il dit, “correspondent davantage à un contexte d’exécution sommaire”.

Dans son rapport médico-légal, le CICPC a conclu que les mains de Lira et Duarte n’avaient pas de traces d’antimoine, de baryum ou de plomb, révélant des produits chimiques expulsés par la plupart des armes. Un médecin légiste en Espagne qui a examiné les résultats pour . a déclaré que le rapport était concluant.

“Ils n’ont fait aucune photo”, a expliqué Francisco Gallego, directeur de l’Institut technique des études balistiques de Madrid. Le rapport du CICPC indique que le rapport médico-légal et le témoignage ont placé les sept officiers sur les lieux.

Uzcátegui, le superviseur, a tiré des balles de 9 mm qui ont tué Duarte, selon le rapport. La spécificité était possible parce que les balles, traquées par la médecine légale à l’arme d’Uzcátegui, sont restées dans le corps de Duarte, selon l’autopsie. Bien que les balles qui ont tué Lira aient traversé les blessures, la balistique du rapport a indiqué que trois des six autres officiers impliqués dans l’affaire avaient tiré des armes.

Meyfer Díaz, une recrue de 23 ans qui a rejoint la force seulement deux mois avant l’événement, a tiré une mitrailleuse Heckler & Koch MP5. Un mois avant l’opération, Díaz a posté une photo de lui sur Facebook avec l’équipe FAES. “Tuez-le pendant un petit moment”, écrit-il, “rien ne m’affecte”.

Sanchez, l’officier qui a purgé une peine de prison pour vol, a tiré quatre fois avec son pistolet Tanfoglio. Les enquêteurs ont suivi quatorze autres rondes sur les lieux jusqu’à Oliveros, l’officier qui était complice du meurtre.

Les rapports balistiques et un dossier d’armes du FAES contenus dans le dossier des procureurs, tous deux examinés par ., montrent que les tours proviennent d’un Heckler & Koch MP5 affecté à Oliveros. Le registre des armes montre que Oliveros n’a jamais rendu la mitraillette à l’arsenal de la force FAES.

Lors d’une audience en juillet, Ortega, l’avocat d’Oliveros, a fait valoir que son client n’avait pas l’arme le jour des meurtres.

Dans son témoignage devant les procureurs, Coraspe, dont l’appel téléphonique a déclenché l’épisode, a déclaré qu’après la mort de Guarenas, les responsables du FAES lui avaient dit de dire aux enquêteurs “ce qui s’est passé était une confrontation”. Au lieu de cela, il a déclaré: “J’ai dit aux officiels tout ce qui s’est réellement passé”.

Les accusés doivent comparaître devant le tribunal en mars. Le procès devrait durer des mois. Les avocats des procureurs n’ont pas répondu aux demandes de . de discuter de l’affaire.

Alexis Lira, le frère du graphiste, visite le tribunal et les procureurs chaque semaine pour s’assurer que l’affaire progresse. Gonzalez, la petite amie de Fernando Lira et bénéficiaire attendu des 500 $ manquants, s’est progressivement affaiblie après la mort de Lira en raison de sa longue lutte contre l’hypertension pulmonaire. . l’a interviewée à plusieurs reprises fin 2019. Le 3 janvier, Gonzalez est décédée d’une insuffisance cardiaque. “Elle était notre partenaire dans cette bataille”, a expliqué Jeanette Padrón, médecin, amie et couple de Duarte, l’autre homme tué. “La mort de Fernando l’a brisée.”

(Par Sarah Kinosian et Angus Berwick / .)