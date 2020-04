Des dirigeants juifs, chrétiens et musulmans prient à Jérusalem contre la pandémie

Des chefs religieux juifs, chrétiens, musulmans et druzes (une minorité religieuse qui habitent principalement la Syrie, le Liban, la Jordanie et Israël), ont prié ensemble à Jérusalem aujourd’hui.

Ils l’ont fait afin de contribuer à la lutte contre la pandémie, en plus de demander «santé et unité».

«Cette terrible nouvelle réalité a affecté toute l’humanité, quelle que soit la religion, le sexe ou la race. Sur la base d’une véritable foi dans la solidarité, nous appelons tous les citoyens du monde à unir leurs forces et à prier ensemble pour la santé et l’unité ».

Certains portant des robes, d’autres en costumes et d’autres longues robes noires, avec différents types, tailles et couleurs de chapeaux, plusieurs avec la bouche et le nez recouverts d’un masque, certains encore, d’autres se penchant d’avant en arrière, lisant ensemble, dans différentes langues et séparés sur deux mètres, la même prière.

Quels sont les dirigeants qui se sont rencontrés?

À l’hôtel King David à Jérusalem, avec les murs de la vieille ville derrière eux, les dirigeants présents étaient:

Rabbins israéliens Itzhak Yosef et David Lau, patriarche grec-orthodoxe Theophilus III, administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, Pierbattista Pizzaballa, imams Sheikh Gamal the Ubra et Sheikh Agel Al-Atrash, chef spirituel druze Sheikh Mowafaq Tarif .

La cérémonie, qui s’est déroulée à huis clos en raison de restrictions liées aux coronavirus, a été retransmise en direct dans le monde entier via Internet.

“Jusqu’à présent, votre piété nous a aidés et votre solidarité ne nous a pas abandonnés, alors nous vous demandons et vous supplions de nous guérir, Seigneur, et nous serons guéris, sauvez-nous et nous serons sauvés, parce que vous êtes notre gloire.”

Ce sont les mots contenus dans l’un des fragments de la prière, qui a également prié pour la prospérité et l’éradication totale de la pandémie de la planète.

Avec des informations de l’EFE.

