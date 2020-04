Des dizaines de milliers de personnes descendent sur les plages au milieu de la canicule de Californie

Les sauveteurs de Huntington et de Newport Beach, en Californie, affirment que plus de 50000 personnes ont afflué sur leurs plages vendredi, et plus sont attendues samedi lorsque les températures dépasseront 90 degrés Fahrenheit, rapporte CBS Los Angeles.

“Il fait chaud, et nous voyons la foule augmenter, doublant chaque jour”, a déclaré le chef du bataillon des sauveteurs de Newport Beach, Brian O’Rourke. “Hier, nous avions environ 20 000 personnes. Aujourd’hui, je m’attendrais à presque le double.”

Le comté d’Orange est le seul comté de la région où les plages restent ouvertes, car les comtés du nord et du sud ont fermé leurs espaces publics dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a temporairement fermé certains des parcs et des plages de l’État au public, et a fermé l’accès aux véhicules dans les 280 parcs d’État. Les gens ne sont pas contraints d’aller sur les plages qui restent ouvertes en vertu de l’ordre de séjour à domicile des États émis en mars.

Les sauveteurs et les forces de l’ordre sont présents sur les plages pour s’assurer que les gens gardent leurs distances. Les sauveteurs de Huntington et de Newport ont déclaré à CBS LA que la plupart des gens avaient maintenu leur distance et s’étalaient le long du sable.

Temps chaud: Plusieurs milliers de baigneurs sont attendus à Newport sur la plage aujourd’hui. Gardez à l’esprit que les stationnements de plage sont FERMÉS. Les sauveteurs veulent que les visiteurs suivent le mandat de distanciation sociale de gov @cbsla #cbsla #newportbeach pic.twitter.com/pp9uBWQO9X

– michele gile (@CBSmichelegile) 24 avril 2020

Les piscines publiques, les parkings de plage, les jetées et les sentiers de promenade et de vélo le long de l’océan et les aires de pique-nique sont fermés dans plusieurs villes du comté d’Orange.

À San Clemente, en Californie, une autre ville au bord de l’océan dans le comté d’Orange, des responsables ont rempli un skatepark populaire avec 37 tonnes de sable la semaine dernière pour décourager les patineurs de l’utiliser, rapporte CBS LA. La ville avait fermé tous ses parcs et installations le 1er avril conformément à l’ordre de séjour à la maison de la Californie, mais les responsables de la ville ont déclaré qu’ils avaient encore vu des gens visiter le skatepark.

L’histoire continue

Matinée “Sunday Morning”: “Dream For You”, de “Sing Street”

Cuomo dit que certaines parties du nord de l’État de New York pourraient ouvrir dès le 15 mai

Les Américains se tournent vers l’intérieur pour traverser des temps difficiles