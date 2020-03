Des échantillons d’Apollo Rock réchauffent le débat sur la formation de la lune

Bien que la lune soit notre voisin céleste le plus proche et le plus familier, la question de savoir comment elle s’est formée est étonnamment instable et controversée. Les scientifiques s’accordent à dire qu’il y a environ 4,5 milliards d’années, un grand objet appelé Theia a percuté la Terre, une idée connue sous le nom d’hypothèse d’impact géant. Ce qui s’est passé ensuite fait cependant l’objet d’un débat. Certains scientifiques préfèrent un modèle «classique», où l’impact a créé beaucoup de débris qui se sont progressivement regroupés dans la lune, tandis que la Terre était restée intacte. D’autres préfèrent des modèles plus radicaux, tels que la Terre et Theia se vaporisant et produisant un anneau en forme de beignet de débris surchauffés appelé synestia qui a finalement formé notre planète et son satellite naturel. Mais «aucun [of the theories] a atteint un niveau de consensus dans la communauté », note Jay Melosh de l’Université Purdue.

Une nouvelle étude publiée dans Nature Geoscience pourrait résoudre certains des problèmes. Erick Cano de l’Université du Nouveau-Mexique et ses collègues ont examiné des échantillons de la surface lunaire collectés par les missions Apollo et ont découvert que plus vous vous enfoncez sous cette surface, plus la lune est différente de la Terre. . Ce résultat suggère que la lune et notre planète ne sont pas aussi identiques en composition qu’on le pensait, ce qui exclut potentiellement le modèle synestia, qui suppose que ce dernier corps et Theiamix ont soigneusement mélangé leur matériau avant de se séparer de la Terre et de son satellite. Les résultats peuvent renvoyer aux modèles plus classiques de la formation de la lune. «Les gens se battent à ce sujet depuis 60 ans», explique Mark Thiemens de l’Université de Californie à San Diego, qui était l’un des examinateurs du journal. “Le fait que vous puissiez identifier une partie de la lune avec l’impacteur, c’est vraiment un gros problème.”

L’une des principales façons de comparer les compositions de la Terre et de la Lune est de mesurer les isotopes de l’oxygène – c’est-à-dire les atomes d’oxygène de masse différente – qui sont présents dans les échantillons. On pense que les objets qui se sont formés à différents endroits du système solaire ont des quantités variables de ces isotopes. Des études précédentes ont montré que les isotopes de la Lune sont assez similaires à ceux de la Terre, si vous calculez la moyenne des échantillons prélevés sur chaque corps. Cette observation suggère soit qu’il y a eu beaucoup de mélange Terre-Théia, soit que Théia s’est formée dans une position similaire dans le système solaire comme notre planète. Si Theia s’est formé à un endroit différent, ou s’il y a eu un mélange minimal après la collision, les isotopes devraient varier plus largement.

Mais plutôt que de faire la moyenne des échantillons, l’équipe de Cano a examiné l’origine de chacun sur la Lune et a découvert des différences notables. Les chercheurs ont découvert que bien que les isotopes de l’oxygène près de la surface soient similaires à ceux de la Terre, ceux plus bas étaient différents. «Les valeurs identiques des isotopes de l’oxygène étaient une énigme pour l’hypothèse de l’impact géant, car ces modèles prédisent que la lune devrait être principalement faite de matériau provenant de l’impacteur», explique Cano. “Ce que nous avons constaté, c’est qu’il y a en fait une variation des valeurs des isotopes de l’oxygène, selon les différents types de roches.”

Les résultats suggèrent que les restes de Theia ont été stockés profondément dans le manteau lunaire après l’impact. À la surface, pendant ce temps, une atmosphère de roche silicatée vaporisée résultant de cet impact a progressivement envahi la lune, la contaminant avec des matériaux de la Terre. «Il pleuvait sur la lune en fusion. Cependant, il n’était pas complètement mélangé à l’océan magma lunaire », explique Cano. “C’est pourquoi nous pensons que les échantillons les plus profonds [regions] ont le moins de contamination. “

Melosh dit que les résultats pourraient avoir de sérieuses implications pour le débat sur la formation de la lune. «L’implication globale de ce résultat est qu’il peut exclure, ou du moins jeter des doutes, sur le modèle synestia», dit-il. Pourtant, Sarah Stewart de l’Université de Californie à Davis – qui, avec son collègue Simon Lock, a proposé le modèle synestia en 2018 – affirme que les résultats ne rejettent pas complètement sa théorie pour l’instant. Des questions importantes concernant la formation de la lune demeurent, notamment pourquoi les isotopes de l’oxygène de la Terre semblent plus semblables à ceux de Theia que d’autres endroits, comme Mars. «Nous sommes toujours aux prises avec le problème de faire la lune avec un objet qui devait être très proche de la Terre ou beaucoup de mélange pendant l’événement», dit-elle. “Combien exactement [mixing] est toujours une question ouverte. “

Les nouveaux résultats, cependant, montrent qu’il reste encore beaucoup à apprendre sur la composition de la lune, et il faudra peut-être un certain temps avant que les scientifiques ne s’accordent sur une théorie unique quant à la formation du satellite. «Beaucoup de gens sont vraiment intéressés à savoir comment cela a été fait», explique Thiemens. Mais si un pistolet fumant pour Theia existe sous la surface, il pourrait nous aider à déterminer enfin d’où vient cet impacteur et comment il a conduit à la création de notre voisin céleste.