Des échantillons de coronavirus en provenance de Chine ne sont pas essentiels au vaccin

Alors que le coronavirus continue de dévaster les États-Unis, le secrétaire d’État Mike Pompeo a intensifié la pression rhétorique sur la Chine cette semaine, accusant le pays de s’opposer aux efforts internationaux pour développer un vaccin et des traitements.

La campagne de pression survient alors que les États-Unis et la Chine mènent une guerre de l’information sur les origines et le blâme pour COVID-19, et se précipitent pour développer un vaccin. Mais certains experts médicaux interrogés par CBS News remettent en question certaines des allégations de l’administration quant à savoir si le manque de transparence de la Chine empêche réellement le monde de développer un vaccin. Dans une série d’entretiens, Pompeo a dérobé une liste d’accusations contre Pékin, notamment qu’il avait délibérément détruit des échantillons précoces du virus plutôt que de les partager avec le monde.

“Il a dissimulé le danger de la maladie. Il n’a pas signalé de transmission interhumaine soutenue pendant un mois avant que ce ne soit dans toutes les provinces de Chine”, a-t-il déclaré mercredi aux journalistes du département d’Etat. “Il a censuré ceux qui ont essayé d’avertir le monde, il a ordonné l’arrêt des tests de nouveaux échantillons et détruit les échantillons existants.”

“Nous avons besoin que nos scientifiques, nos universitaires, nos épidémiologistes aient tous accès aux données, à un échantillon du virus”, a déclaré Pompeo à Christian Broadcasting Network vendredi. “Ce sont toutes des choses qui comptent pour que nous puissions résoudre ce problème, remettre notre pays au travail et sauver des vies.”

Des chercheurs chinois à Shanghai ont d’abord partagé la séquence génétique de SARS-COV-2, le virus qui cause COVID-19, le site Web du National Center for Biotechnology Information le 5 janvier. Selon le département d’État américain, la Chine a ensuite partagé avec l’OMS une séquence génétique prélevé sur un patient du 4 janvier infecté par le virus, publié le 12 janvier par la Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID).

Un haut responsable du département d’État a déclaré à CBS News que la divulgation ne suffisait pas. “Il est essentiel d’obtenir des échantillons de virus vivants pour comprendre comment le virus a évolué et comment développer des thérapies et des vaccins efficaces et sûrs.”

Le responsable a également déclaré que la production d’un vaccin uniquement en utilisant une séquence génétique “introduit le risque de mutations et la possibilité que le virus reproduit (à partir duquel développer un vaccin) ne reflète pas le virus circulant dans la population”.

Mais les experts médicaux disent à CBS News qu’ils sont sceptiques quant à la nécessité à ce stade d’échantillons viraux précoces pour développer un vaccin et des traitements. “Le fait qu’il n’y ait pas de véritable flacon de virus répliquant n’est pas un problème, tant que vous avez cette séquence de ce qui était dans ce tube”, a déclaré le Dr Andy Pekosz de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Il a expliqué qu’il n’y avait aucun problème à suivre l’évolution du virus. “Il y a maintenant des centaines et des centaines de séquences de virus à ce stade précoce de la Chine qui ont été rendues disponibles.”

Les médecins du monde entier partagent depuis les séquences mutées du coronavirus en ligne.

“Sur la base de ce que j’ai vu dans les bases de données, il y a une très bonne quantité de données qui nous aident à faire avancer non seulement le travail sur les vaccins, mais aussi à comprendre comment le virus se propage d’un pays à l’autre.”

“Si nous avions eu plus de données au début du mois de janvier, cela aurait été utile et aurait pu faire la différence”, a déclaré le Dr David Agus, collaborateur médical de CBS News. “Mais maintenant, cela ne fait plus de différence.”

“Est-ce une façon de dire” la Chine est mauvaise, parce qu’ils ne nous donnent pas l’échantillon viral “? Bien sûr”, a déclaré Agus à propos des avantages politiques intérieurs d’un tel discours public. “Mais scientifiquement, je ne peux pas penser à une raison, parce que nous avons tellement de données sur le virus à partir de ce moment-là jusqu’à maintenant partagées par tant de pays.”

L’épidémiologiste Dre Jonna Mazet de l’UC Davis School of Veterinary Medicine a eu une évaluation similaire. “Je ne pense pas qu’il soit essentiel que les premiers échantillons – s’ils existent – soient partagés à ce stade, car il existe de nombreux virus dans presque tous les pays à partir desquels échantillonner les vaccins et le développement thérapeutique”, a-t-elle déclaré.

Elle a reconnu que des échantillons de virus précoces aideraient à clarifier la chronologie et l’emplacement des premiers cas d’infection, la contamination de l’environnement par le virus, l’hôte animal d’origine et le virus se propageant à l’homme. Mais elle a ajouté: “Ce n’est probablement pas si important à ce stade.”

Le moment où la Chine a divulgué le virus, en particulier sa transmission interhumaine, est un problème clé dans le différend en cours concernant le financement américain de l’Organisation mondiale de la santé. Le Dr Scott Gottlieb, ancien commissaire de la FDA, a déclaré que si la Chine avait été plus transparente avec ce qu’elle savait du virus plus tôt dans l’épidémie, cela aurait pu faire une différence dans les capacités de tests de diagnostic.

“La Chine n’a pas partagé les souches virales et l’OMS. Aurait dû les y faire”, a-t-il déclaré sur Face the Nation le 12 avril. “S’ils les avaient partagées très tôt, nous aurions pu développer un test de diagnostic plus tôt, validé plus tôt. . “

Un autre point de litige avec la Chine a été de déterminer si la source de la première souche du virus était vraiment un marché humide à Wuhan, une transmission naturelle de l’animal à l’homme, ou le résultat d’un accident de laboratoire.

Mazet a collaboré pendant une décennie avec le virologue chinois basé à Wuhan, le Dr Shi Zhengli, sur le projet “ PREDICT ” financé par l’USAID, un programme de recherche épidémiologique qui développait un système d’alerte pandémique pour les maladies infectieuses, y compris pour les coronavirus. Shi a mené des recherches approfondies sur les coronavirus de chauve-souris, y compris la découverte de la souche connue la plus proche du virus derrière les SAR. Le programme a été interrompu par l’administration Trump en septembre 2019. Des médecins chinois ont signalé les premiers cas de COVID-19 à Wuhan, dans la province du Hubei, en décembre.

Mazet a déclaré que Shi – surnommée «femme chauve-souris» par ses collègues – a depuis été accusée d’avoir propagé accidentellement le virus depuis son laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan. Shi a déclaré à Scientific American en mars qu’elle avait vérifié et était soulagée de confirmer que le coronavirus à l’origine de COVID-19 ne faisait pas partie de sa collection. Les efforts de CBS News pour contacter Shi ont été infructueux.

De l’avis de Mazet, les échecs de la Chine n’étaient pas la sécurité du laboratoire, mais une “réponse lente aux signes d’alerte précoce et ne pas accélérer tous les systèmes de santé, y compris les tests, tout de suite”.

L’administration Trump n’est pas la seule à critiquer la réaction initiale de la Chine. L’Australie demande une enquête internationale portant sur les origines du virus en Chine et sur sa gestion par l’Organisation mondiale de la santé. En janvier, l’OMS a salué la transparence de la Chine dans la lutte contre le virus et a répété les affirmations chinoises selon lesquelles il n’y avait pas de transmission interhumaine.

À la mi-février, l’OMS a déclaré que 25 de ses enquêteurs avaient été autorisés à pénétrer en Chine pour étudier le virus. Selon le rapport de l’OMS, cette équipe a reçu des échantillons de poumons et d’autres tissus d’une victime chinoise du virus âgée de 50 ans.

CBS News a demandé aux U.S.Santé and Human Services si cela aurait été l’occasion de prélever un échantillon de virus. Le Dr Cliff Lane, l’un des deux seuls Américains lors de cette visite de l’OMS, a déclaré dans un communiqué: “Je ne suis pas au courant que des échantillons soient partagés lors de la visite de l’OMS”. Il a en outre décrit le rapport de l’OMS comme décrivant une autopsie et non “un échange de matériel”.

Un porte-parole du HHS a également confirmé que les États-Unis n’avaient toujours reçu aucun échantillon de virus depuis cette visite de l’OMS en février.

L’ambassadeur de Chine aux États-Unis, Cui Tiankai, a déclaré dans une interview cette semaine: “Nous avons partagé tout ce que nous avons appris avec l’OMS et les communautés médicales d’autres pays, y compris les États-Unis”. Il a également déclaré qu’il y avait une communication continue entre le CDC américain et le CDC chinois.

La déclaration de Pompeo mercredi selon laquelle la Chine avait détruit des échantillons était la première fois qu’un haut responsable américain portait cette accusation au dossier. Des rapports non vérifiés circulent en ligne depuis des semaines.

Mazet a déclaré à CBS News qu’elle n’était pas au courant de ce qui était arrivé aux premiers échantillons de virus prélevés sur des patients en Chine. Dans tous les cas, a-t-elle expliqué, les échantillons de virus cliniques prélevés sur des corps infectés ne sont pas faciles à conserver et ne sont donc pas idéaux pour développer un vaccin.

Elle a ajouté que l’intérêt des scientifiques des maladies infectieuses collectant des virus dangereux sur le terrain est de mieux se préparer à une crise comme celle-ci. “Dans la recherche, nous prenons soin de prélever des échantillons supplémentaires et de les conserver de manière à les rendre utiles plus tard, mais cela se produit rarement dans un contexte clinique, en particulier au début d’une épidémie d’origine inconnue. C’est autre chose qui peut être corrigé avec pré-planification pour Disease-X. ”

Dans l’intervalle, ce différend en cours sur ce que le Parti communiste chinois ou tout gouvernement devrait partager au sujet d’une épidémie se poursuivra alors que les pays du monde entier continuent de se libérer de l’impact de ce mystérieux virus mortel.

