Des employés du secteur américain de la santé scandalisés par le manque de matériel de protection

Par John Shiffman, Marisa Taylor et Joseph Tanfani

9 mars (.) – Alors que les cas de coronavirus se répandaient dans le monde, les agents de santé chargés de contrôler les passagers arrivant aux aéroports américains étaient de plus en plus alarmés: beaucoup travaillaient sans les masques les plus efficaces pour éviter tomber malade eux-mêmes.

Les inspecteurs des Centers for Disease Control and Prevention aux États-Unis ont demandé cette semaine à leurs superviseurs de modifier les protocoles officiels et d’exiger des masques plus solides, selon un document interne examiné par ..

Vendredi soir, ils ont appris que leurs pires craintes étaient devenues réalité: deux inspecteurs, qui travaillent tous les deux à l’aéroport international de Los Angeles (LAX), avaient été testés positifs pour le virus.

“Triste nouvelle”, a écrit vendredi soir un haut responsable du CDC à ses collègues au sujet des deux travailleurs. L’e-mail indique que les deux employés seront en quarantaine jusqu’au 17 mars.

“Gardons nos collègues LAX dans nos pensées.”

La nouvelle n’a pas surpris certains contrôleurs CDC.

“Il était inévitable que cela se produise”, a déclaré un médecin vétéran du CDC qui participe au dépistage et a parlé à condition que son identité ne soit pas divulguée. “Ils nous assurent que nous sommes en sécurité. Si nous étions en sécurité, les contrôleurs ne seraient pas malades.”

Les tensions au sein du CDC, une agence qui conseille les systèmes de santé du pays sur la façon de protéger les personnes contre le virus, mettent en évidence les difficultés rencontrées par les travailleurs du secteur, un défi pour le gouvernement de Donald Trump.

Le 26 février, Trump a décrit le risque de coronavirus comme «très faible». Cependant, des cas ont été signalés dans plus de la moitié des 50 États des États-Unis et 19 personnes sont décédées.

Aux États-Unis, les médecins, les infirmières, le personnel d’intervention d’urgence et les travailleurs du secteur se disent de plus en plus inquiets car ils considèrent le matériel de protection et la préparation inappropriés pour les travailleurs des tranchées.

Beaucoup se plaignent de la mauvaise formation et communication sur le lieu de travail, ainsi que de l’équipement et du personnel insuffisants.

Au CDC, la porte-parole Kristen Nordlund a déclaré que les inspecteurs médicaux des aéroports reçoivent l’équipement de protection dont ils ont besoin, en fonction de leurs fonctions.

Le CDC recommande que les examinateurs dits “secondaires”, qui rencontrent des passagers qui ont voyagé dans certains pays, comme la Chine, portent un masque chirurgical, des gants et une protection oculaire, selon Nordlund.

Il est conseillé aux inspecteurs secondaires de rester à environ deux mètres des passagers qui observent et ne portent pas les masques les plus résistants, le N95, également connu sous le nom de respirateurs, car ils ne sont pas exposés aux voyageurs symptomatiques, a-t-il déclaré.

Les masques N95 sont conçus pour protéger les examinateurs contre les petits agents pathogènes tels que les coronavirus, qui peuvent pénétrer plus profondément dans les poumons.

Selon la Food and Drug Administration des États-Unis, les masques chirurgicaux ne sont pas conçus pour bloquer les très petites particules, telles que celles transmises par la toux et les éternuements, et n’offrent pas une protection complète en ne s’ajustant pas aussi fermement.

Nordlund a déclaré que le guide du CDC exige que les examinateurs qui rencontrent des personnes présentant des signes évidents de maladie portent des respirateurs N95 et d’autres équipements de protection.

Mais les personnes infectées par le coronavirus ne présentent pas nécessairement des symptômes évidents de maladie.

“Les masques chirurgicaux ne nous protégeront pas contre le virus, ils nous protégeront seulement contre l’infection de quelqu’un d’autre”, a déclaré l’employé du CDC qui participe aux filtres de dépistage. “Nous voulons savoir pourquoi nous ne pouvons pas porter de masques N-95. C’est fou.”

“Vous pouvez également mettre un mouchoir sur votre visage”, a ajouté le responsable.

La porte-parole du CDC, Nordlund, a envoyé des questions spécifiques sur les contrôleurs LAX, y compris le type de protection faciale qu’ils portaient au travail, au département de la Sécurité intérieure.

Cette agence n’a pas pu être contactée immédiatement pour commenter les masques des travailleurs.

Pendant ce temps, des dizaines de médecins et autres employés de l’aéroport de Los Angeles qui auraient été en contact avec les personnes concernées ont été mis en quarantaine jusqu’au 17 mars, a déclaré à . l’employé du CDC.

Dimanche matin, environ douze heures après la première publication de cette nouvelle, le CDC a publié un nouveau guide pour les examinateurs secondaires, affirmant que les respirateurs N95 sont “désormais facultatifs”.

Le département américain de la Santé et des Services sociaux n’a pas répondu aux préoccupations spécifiques de sécurité soulevées par les agents de santé du pays.

Cependant, une porte-parole du département a déclaré que l’administration travaille avec des entreprises qui fabriquent ces matériaux, notamment des masques N95, “afin que nous puissions rapidement organiser des contrats d’achat de fournitures et protéger la population américaine”.

Robert Kadlec, secrétaire adjoint de la Santé et des Services sociaux pour la préparation et la réponse, a déclaré jeudi lors d’une comparution au Sénat que le plan de protection des agents de santé de première ligne consistait historiquement à se concentrer sur la grippe normale, qui peut Évitez avec des vaccins ou traités avec des antiviraux.

Le coronavirus n’est pas un type de grippe.

Ne pas préparer plus de respirateurs pour une épidémie telle que le coronavirus était un “petit glissement et a des implications importantes pour aujourd’hui”, a témoigné Kadlec.

Ce chef a déclaré que le gouvernement venait d’autoriser l’achat de 500 millions de respirateurs, qu’il s’attend à recevoir dans les 6 à 12 prochains mois. “Le chiffre va donc augmenter”, a-t-il déclaré. Plus tôt, les responsables avaient déclaré avoir 13 millions de dollars en main.

La pénurie d’équipements médicaux, y compris les masques N95, met en danger les agents de santé dans le monde, a déclaré l’OMS le 3 mars, qui a appelé les gouvernements à agir rapidement pour augmenter les fournitures et arrêter la spéculation et thésaurisation

Les inspecteurs des CDC dans les aéroports font partie du personnel de santé à risque. Cependant, un expert en santé qui a participé à la réponse du gouvernement a déclaré que le problème était plus répandu.

Les premiers intervenants, tant étatiques que locaux, les pompiers, le personnel des services médicaux d’urgence et la police, expriment la même alarme.

“Nous connaissons le niveau d’expérience et de formation dont les personnes que nous mettons en première ligne ont besoin, mais nous ne sommes même pas près de l’avoir”, a déclaré l’expert, qui n’était pas autorisé à commenter officiellement.

PRÉPARÉ SUR PAPIER

Jeudi, le syndicat National Nurses United (NNU) a publié une enquête nationale auprès des infirmières dans laquelle il a conclu que moins de la moitié des personnes interrogées ont déclaré que leur entreprise les avait informés de la manière de reconnaître et de répondre à d’éventuels cas de coronavirus.

Moins d’un cinquième ont déclaré que leurs patrons avaient un protocole pour s’occuper des employés ayant une exposition suspecte ou confirmée, et moins d’un tiers ont dit qu’ils avaient suffisamment d’équipement de protection à portée de main au travail au cas où les cas augmenteraient, selon l’ONU

“Ils ont tout cela écrit, mais ensuite nous allons parler à nos infirmières dans ces établissements et absolument rien de tout cela n’est mis en œuvre”, a déclaré Jane Thomason, hygiéniste industrielle en chef à la National Nurses United Health and Safety Division. “Nous constatons que la plupart des entreprises ne sont pas prêtes.”

Le NNU a demandé à la United States Occupational Safety and Health Administration (OSHA) d’adopter une norme d’urgence temporaire pour exiger la protection des agents de santé en cas d’épidémie de maladie infectieuse.

Dans le monde, il y a maintenant plus de 110 000 cas confirmés de coronavirus dans 105 pays, avec près de 3 800 décès, la plupart toujours en Chine, rapporte l’OMS. Mais le nombre relativement restreint de cas aux États-Unis jusqu’à présent met déjà à l’épreuve les limites des préparatifs du pays.

Dans l’État de Washington, avec environ 70 cas à ce jour, l’augmentation rapide des cas suspects a débordé les protections établies dans les hôpitaux et les centres de santé.

Un médecin d’un important groupe hospitalier a écrit par e-mail à ses collègues professionnels à travers le pays que son personnel épuisait rapidement les fournitures d’équipement de protection et rencontrait des difficultés pour équiper correctement les travailleurs de masques.

“Ce n’est pas durable”, a-t-il dit.

Le courriel du 3 mars, partagé avec . par un destinataire à la condition que le nom et l’affiliation du médecin ne soient pas divulgués, a déclaré que le grand nombre de cas n’avait pas prévu de retirer temporairement les travailleurs qui avaient été potentiellement exposé au virus.

Le médecin a mentionné à titre d’exemple que le traitement de seulement deux patients entraînait l’exposition potentielle de 350 personnes. Au lieu de garder les travailleurs chez eux, le médecin a déclaré qu’ils étaient autorisés à travailler et les a surveillés pour détecter les symptômes.

“Cela fait quatre longues journées”, écrit-il.

(Informations éditoriales supplémentaires à Washington, D.C; édité par Julie Marquis; traduit par Tomás Cobos)