Des enfants cavaliers défient la hauteur à “Llamingada” pour défendre les zones humides de l’Équateur

LLANGANATES, Equateur, 9 février (.) – Depuis l’aube et au milieu du froid caractéristique des landes équatoriennes, une vingtaine d’enfants s’apprêtent à démontrer leurs compétences de cavaliers dans une course unique de lamas.

Dayana Toapanta, l’une des compétitrices les plus expérimentées de la “Llamingada”, a décidé de revenir cette année après s’être remise d’une dure chute lors d’une des nombreuses courses auxquelles elle a participé au cours de ses 10 ans.

“Cela me donne beaucoup d’émotion et mon cœur dit que je peux gagner ou non. J’ai beaucoup de bonheur car cette vocation est très polie”, a expliqué Toapanta, tout en ornant l’animal de rubans verts dans la communauté de Sacha, dans la province de Cotopaxi, au sud. de Quito.

Les lamas, typiques des landes andines et pouvant vivre jusqu’à 15 ans, sont appréciés par les indigènes en raison de leur facilité de vieillissement et parce qu’ils constituent un excellent et économique moyen de transporter leurs produits de la montagne à la route.

Pour l’autorité environnementale, ces camélidés sont un allié dans la conservation des zones humides et des landes par les caractéristiques de leurs pattes, ils favorisent donc leur reproduction et leur reproduction dans les communautés.

“La flamme a un impact environnemental moindre parce que sa jambe a la forme d’un coussin et cela n’affecte pas le compactage des terres dans la lande, contrairement au bétail, qui endommage l’écosystème”, a déclaré Diego Bastidas, directeur de zone du ministère de l’Environnement. , à ..

La course a lieu chaque année dans le parc de Llanganates, l’une des zones humides les plus importantes de la planète – couvrant quelque 220 000 hectares – pour sensibiliser les communautés autochtones à l’importance de leurs soins.

Les premiers rayons du soleil illuminent les montagnes et les cavaliers, âgés de 4 à 12 ans, vêtus de ponchos et de vestes (pantalons chauds à monter), commencent à se concentrer sur la Laguna de Anteojos, une scène naturelle de la compétition traditionnelle d’environ 4000 mètres D’hauteur.

Chaque enfant arrive accompagné de sa flamme, qu’ils ont baptisée d’un nom spécial.

Depuis que l’animal arrive dans une maison de la communauté, les enfants sont chargés de s’occuper d’eux et de les apprivoiser pour leur dur labeur sur le terrain et les compétitions. Cela crée un lien spécial, selon les gardes du parc qui font du travail communautaire dans la région.

“Jaimito me rend heureux, mais Pichirilo (son autre flamme) me cause des problèmes parce qu’il est gâté”, a déclaré Toapanta, qui partage ses tâches entre étudier, prendre soin de ses quatre lamas et rêver d’être avocat.

“Jaimito est mon ami”, a-t-il ajouté avant de gagner la course en l’honneur des zones humides.

Le parc Llanganates abrite quelque 300 lagunes et forêts de brume. En 2008, il a été déclaré site Ramsar en raison de son importance en tant qu’habitat pour la sauvagine.

(Édité par Javier Leira)