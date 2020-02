Des entrepreneurs hispaniques, “plus forts et plus optimistes” à propos de leur entreprise aux États-Unis | Économie

Les entrepreneurs hispaniques se sentent «plus forts et plus optimistes» quant à l’avenir de leur entreprise aux États-Unis, en mettant l’accent sur le commerce numérique, a déclaré à Efe le directeur régional de Bank of America, John Gomez.

L’optimisme ne se limite pas seulement à cette année, mais s’étend à la prochaine décennie, selon l’approche hispanique du rapport sur les propriétaires de petites entreprises publié par la banque mardi à Chicago, qui comprend les opinions de 1323 entrepreneurs latino-américains à travers le monde. Pays.