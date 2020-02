Des entrepreneurs qui comptent sur la technologie pour dynamiser les zones rurales | Entreprend

Les zones rurales espagnoles, malgré la menace de dépeuplement, ont des entrepreneurs qui rencontrent des difficultés, s’appuient sur la technologie pour construire des projets avec lesquels booster leur environnement, tels que les entrepreneurs Beli Casillas, Beatriz Sánchez et Alexandra Ferri, Lauréats du concours d’entrepreneurs en milieu rural «Extraordinaire».

“La femme de l’environnement rural semble être oubliée, elle-même n’est pas valorisée ou croit qu’elle peut entreprendre à un plus grand niveau”, a déclaré à EFE Beli Casillas, fondatrice de la société Micotime, qui de la municipalité de Cortes de la Malaga Frontera offre une grande variété de services liés au monde des champignons.

Biologiste de formation, Casillas a décidé d’entreprendre son projet une fois que la crise économique l’a sortie de l’entreprise où elle travaillait. Avec son entreprise, il développe des projets techniques sur la biodiversité ou la production de champignons pour les administrations, travaille dans le micotourisme et enseigne des ateliers de cuisine ou de culture de champignons.

Casillas a remporté le premier prix «extraordinaire» de Zona de Facebook, avec lequel le réseau social souhaite aider les femmes entrepreneurs des zones rurales à se former.

Dynamiser l’économie locale Depuis Contiquera, une ville de la région d’El Bierzo (León), Beatriz Sánchez vend des coiffes et des accessoires de mode depuis moins d’un an avec sa signature “ Touched by an angel ”, un autre des projets choisis par Facebook au sein de cette initiative

«L’artisanat a été mon passe-temps tout au long de ma vie, quand je suis allé à l’université, j’ai arrêté, puis j’ai continué à faire des choses pour moi-même. J’ai travaillé comme ingénieur, et quand j’ai manqué de travail, j’ai décidé d’entreprendre, a-t-il déclaré à EFEemprende.

“Je cherche à stimuler l’économie ici, que le matériel provienne d’El Bierzo”, a déclaré Sanchez, qui espère transformer cette passion en un dévouement à plein temps.

Visibilité pour les entrepreneurs ruraux

Le troisième lauréat de cette initiative est le promoteur du portail des hôtels de yoga ‘Yoguihotel’ Alexandra Ferri, qui de Ontinyent (Valence) a lancé ce site Web dans lequel il sélectionne des hôtels qui proposent des activités de yoga, de relaxation et de massage dans un environnement naturel. et avec des aliments biologiques et végétaliens.

Le manque de soutien à entreprendre dans les zones rurales est l’un des aspects qui semble le plus différentiel par rapport à ceux qui créent une entreprise dans une grande ville.

“A Madrid, il y a beaucoup d’endroits où aller, dans les zones rurales de temps en temps les municipalités prennent des programmes de soutien, mais vous ne pouvez pas comparer”, a déclaré Ferri, qui estime que des programmes comme celui-ci permettent “de donner de la visibilité aux entrepreneurs rural. “

Ces trois projets ont été lauréats d’un groupe de dix finalistes du programme ‘Extraordinary’, qui fait partie de l’initiative ‘Women 360’ que Zona de Facebook démarre avec la Cybervolunteers Foundation, avec laquelle elle organise des ateliers de formation en face à face distance pour aider à la transformation numérique des femmes entrepreneures dans les zones rurales, dont 1 500 femmes ont déjà bénéficié.

“Les plafonds en verre sont encore plus bas dans le monde rural, nous pensons donc que des programmes tels que Extraordinary, destinés à la formation aux compétences numériques des entrepreneurs en milieu rural sont très nécessaires”, a déclaré le responsable des affaires publiques de Facebook Espagne. et le Portugal, Gonçalo Diniz.

Les trois lauréats ont été imposés lors d’une session en face-à-face à Madrid au cours de laquelle ils ont présenté leur projet à des experts de Facebook, des cybervolontaires, de la Fédération des associations de femmes rurales (Fademur), de la Fondation PwC et du directeur adjoint de la dynamisation de l’environnement. Ministère rural de l’agriculture, des pêches et de l’alimentation, Carolina Gutiérrez.