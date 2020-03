Des équipes de cyclistes à Abu Dhabi reçoivent l’ordre de maintenir la quarantaine à l’hôtel jusqu’au 14 mars

DUBAI, 4 mars (.) – Les équipes de cyclisme confinées dans un hôtel de luxe à Abu Dhabi ont été invitées par les autorités sanitaires locales à rester en quarantaine jusqu’au 14 mars pour des préoccupations concernant le coronavirus, ont déclaré mercredi plusieurs membres de l’équipe. .

Les autorités ont ordonné la fermeture du Crown Plaza sur l’île de Yas et de l’hôtel W voisin après que deux Italiens qui ont participé la semaine dernière au Tour des Émirats arabes unis (EAU) ont été identifiés comme suspectés d’être infectés par le coronavirus.

Les membres des équipes françaises Cofidis et Groupama-FDJ, ainsi que le russe Gazprom – qui touche 18 cyclistes – sont confinés au quatrième étage du Crowne Plaza depuis jeudi.

Le ministère de la Santé a déclaré mardi que six nouveaux cas liés au test de cyclisme avaient été découverts. Ils ont été identifiés comme venant de Russie, d’Italie, d’Allemagne et de Colombie, mais il n’était pas clair s’ils étaient confinés à leurs hôtels.

“Tous nos courtiers et notre personnel aux EAU ont été négatifs pour Covid-19. Cependant, il y a eu plusieurs résultats positifs – qui n’affectent pas notre équipe – au sein de notre hôtel”, a déclaré FDJ dans un communiqué.

“En conséquence, nous avons été informés par le président de l’UCI (Union Cycliste Internationale) que nos 12 salariés doivent respecter une période de quarantaine jusqu’au 14 mars 2020”, a-t-il ajouté.

FDJ a encore quatre coureurs à l’hôtel – le Français Arnaud Demare et David Gaudu, le Néerlandais Ramon Sinkeldam et le Lituanien Ignatas Konovalovas -, deux directeurs sportifs, trois assistants, deux mécaniciens et un médecin.

Un entraîneur de l’équipe de France, Cofidis, a menacé de faire une grève de la faim mardi si les autorités ne permettaient pas à son équipe de quitter le pays.

(Rapport d’Aziz El Yaakoubi; rapport complémentaire de Julien Pretot à Paris; édité en espagnol par Carlos Serrano)