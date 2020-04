Des étrangers envisagent la possibilité d’un chaos en Corée du Nord

TOKYO (AP) – L’effondrement de la Corée du Nord est prédit – à tort – depuis des décennies.

Certains ont dit que cela se produirait après la fin des combats lors de la guerre de Corée en 1953. D’autres pensaient que ce serait pendant une famine des années 1990 ou lorsque le fondateur national Kim Il Sung est décédé en 1994. Et lorsque la mort de son fils, Kim Jong Il, a poussé un peu -connu 20-quelque chose au pouvoir en 2011 certains ont estimé que la fin était proche.

Il n’est donc pas surprenant que des rumeurs récentes selon lesquelles le leader Kim Jong Un est gravement malade ont conduit à des torts similaires.

La Corée du Sud estime que Kim est en vie et en contrôle, et la plupart des analystes conviennent que même s’il ne l’était pas, la puissante sœur de Kim, Kim Yo Jong, prendrait probablement le contrôle, éventuellement avec l’aide de certains responsables.

De nombreux experts estiment que la Corée du Nord traverserait la transition comme elle a connu tous les bouleversements.

Et si ce n’était pas le cas? Voici un aperçu de la façon dont d’autres nations pourraient faire face à une catastrophe en Corée du Nord.

LES ÉTATS UNIS

Si le gouvernement de Pyongyang devait s’effondrer, un plan d’urgence américano-sud-coréen appelé OPLAN 5029 entrerait en jeu.

Le plan vise à sécuriser la frontière et les armes nucléaires de la Corée du Nord si le gouvernement ne peut pas fonctionner ou si le contrôle de ces armes devient incertain.

«La question à un million de dollars est: quand invoquez-vous l’OPLAN et sur quels indicateurs vous appuyez-vous pour le faire? Parce que l’opération de «sécurisation du pays» d’un pays peut ressembler à l’autre nation comme un «plan d’invasion». Et alors tout l’enfer peut se déchaîner », a déclaré Vipin Narang, spécialiste nucléaire en Corée du Nord au MIT.

La plus grande préoccupation des États-Unis est que les stocks nucléaires de la Corée du Nord sont utilisés, volés ou vendus.

“Si les États-Unis n’ont pas l’intention d’entrer, de sécuriser et de récupérer les armes nucléaires nord-coréennes – dans la mesure où nous savons où elles se trouvent – alors nous ne faisons pas notre travail”, a déclaré Ralph Cossa, président émérite du groupe de réflexion du Forum du Pacifique à Hawaii. “Au-delà de cela, il est peu logique que les États-Unis et / ou la Corée du Sud s’impliquent dans des luttes de pouvoir nord-coréennes.”

Le danger d’un faux pas américain lors d’un effondrement serait énorme. Parmi les problèmes potentiels, il y aurait la coordination avec l’armée sud-coréenne à un moment où les troupes chinoises opéreraient probablement également dans le Nord et financeraient d’immenses efforts militaires et humanitaires.

Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a déclaré récemment, lorsqu’on lui a posé des questions sur la santé de Kim, que Washington continuerait de poursuivre une dénucléarisation complète, “indépendamment de ce qui se passe à l’intérieur de la Corée du Nord en ce qui concerne leur leadership”.

CHINE

La Chine est la principale source d’aide et de soutien diplomatique du Nord et considère que la stabilité politique de son voisin appauvri est cruciale pour sa propre sécurité.

Bien que la Chine ait accepté les sanctions des Nations Unies pour les programmes d’armement du Nord, elle se méfie de tout ce qui pourrait effondrer l’économie ou renverser le parti au pouvoir et déclencher potentiellement un conflit à sa frontière et un flot de réfugiés qui traversent.

Ces dernières années, la Chine a renforcé ses défenses frontalières avec le Nord. Mais de nombreuses personnes vivant du côté chinois de la frontière sont d’origine coréenne, ce qui accroît les craintes d’instabilité ou même de perte territoriale si la frontière était ouverte.

La plus grande préoccupation de la Chine, cependant, serait la perspective de troupes américaines et sud-coréennes opérant le long de sa frontière, une inquiétude qui a poussé la Chine à entrer dans la guerre de Corée il y a 70 ans.

Un changement de leadership en Corée du Nord, cependant, est peu susceptible d’apporter des changements majeurs à la relation, a déclaré Lu Chao, professeur à la Liaoning Academy of Social Sciences en Chine.

CORÉE DU SUD

Hormis les plans conjoints avec l’armée américaine, les préparatifs internes sud-coréens pour un effondrement nord-coréen auraient trait à la façon de protéger un afflux de réfugiés et de mettre en place un quartier général administratif d’urgence dans le Nord.

Selon une fuite des câbles diplomatiques américains, le conseiller présidentiel sud-coréen Kim Sung-hwan a déclaré à un diplomate américain de haut niveau en 2009 que la constitution sud-coréenne stipule que la Corée du Nord fait partie du territoire sud-coréen et que «certains chercheurs pensent que si le Nord s’effondre, un certain type «d’entité intérimaire» devra être créé pour assurer la gouvernance locale et contrôler les déplacements des citoyens nord-coréens. »

Interrogé récemment sur les plans d’urgence, le ministère sud-coréen de l’Unification a déclaré qu’il “se prépare à toutes les possibilités”.

Un gros problème est que, contrairement à la Chine, la Corée du Sud ne peut pas mobiliser le grand nombre de soldats nécessaires pour stabiliser la Corée du Nord.

“Si le régime nord-coréen est au bord de l’effondrement, la Chine enverra très probablement des troupes à son allié et établira un régime pro-Pékin dans le pays”, a déclaré le journal sud-coréen JoongAng Ilbo dans un éditorial récent. “Séoul doit faire de son mieux pour minimiser l’intervention de la Chine dans le Nord sur la base d’une alliance solide avec” Washington.

Le correspondant d’AP Hyung-jin Kim à Séoul a contribué à ce rapport.

Foster Klug, directeur des nouvelles d’AP pour les Corées, le Japon et le Pacifique Sud, fait des reportages sur la Corée du Nord et l’Asie depuis 2005.