Des êtres plus intelligents que les humains habitent la galaxie

Publié à l’origine en juillet 1943

«Si, comme cela semble probable, la végétation existe sur Mars, la vie s’est développée sur deux des trois planètes de notre système où elle a la moindre chance de le faire. Avec cela comme guide, il semble maintenant probable que le nombre total de mondes habités au sein de la Galaxie soit considérable. Penser à des milliers, voire plus, semble maintenant beaucoup plus raisonnable que de supposer que notre planète seule est la demeure de la vie et de la raison. Quelles peuvent être les formes de vie sur ces nombreux mondes est une question devant laquelle même l’esprit le plus spéculatif peut céder. L’imagination, en l’absence de plus de connaissances sur la nature de la vie que nous n’en possédons actuellement, n’est pas à la hauteur de la tâche. Il n’y a cependant aucune raison de ne pas supposer que, dans des conditions favorables, des organismes peuvent avoir évolué qui égalent ou dépassent l’homme en raison et en connaissance de la nature. Et, espérons-le, en harmonie entre eux! »

—Américain scientifique, juillet 1943

