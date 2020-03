Des études en temps quasi réel recherchent des mesures comportementales essentielles à l’arrêt du coronavirus

Alors que le nouveau coronavirus, ou SARS-CoV-2, se propage rapidement à travers le monde, les gouvernements mettent en œuvre des mesures strictes pour limiter ses effets dévastateurs. Selon les derniers décomptes, il y a plus de 220 000 cas confirmés dans le monde – et beaucoup d’autres ne seront probablement pas détectés. Pour endiguer la propagation, les nations scellent les frontières, ferment les écoles et les entreprises et encouragent la distanciation sociale. Certains pays enferment des résidents chez eux.

L’étendue de la propagation du virus dépendra également des actions des individus, dont beaucoup peuvent ne présenter aucun symptôme d’infection – ce qui signifie qu’un facteur crucial qui déterminera l’efficacité des nouvelles règles et réglementations sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, est le la façon dont les gens se comportent. “Beaucoup de défis auxquels nous sommes confrontés en ce moment sont des problèmes de comportement”, explique Jon Jachimowicz, professeur de comportement organisationnel à la Harvard Business School.

Les psychologues, les économistes et les neuroscientifiques du monde entier ont travaillé à une vitesse vertigineuse pour identifier des solutions fondées sur des preuves à ces défis comportementaux. Certains chercheurs ont exploré le vaste corpus de la littérature existante sur les sciences du comportement pour trouver des informations utiles pour les décideurs et le public. Plus tôt ce mois-ci, Pete Lunn, un économiste comportemental qui dirige l’unité de recherche comportementale de l’Institut de recherche économique et sociale en Irlande, et son équipe ont procédé à un examen rapide des articles scientifiques. «Lorsque cette crise a commencé à éclater, il est devenu évident pour moi que la documentation que nous avions était clairement très pertinente», dit-il. «Nous avons fini par examiner plus de 120 articles scientifiques en une semaine environ.»

Pour Lunn, le message clé qui est ressorti de l’examen – qui a été rapporté dans un document de travail la semaine dernière – concernait l’action collective. La bonne nouvelle est qu’il existe des preuves issues de recherches antérieures selon lesquelles de nombreuses personnes agiront de manière contraire à leur intérêt supérieur pour le plus grand bien. Le document souligne également trois facteurs qui rendraient un tel comportement altruiste plus probable: une communication claire, un sentiment d’appartenance à la communauté et une forme de punition – la désapprobation sociale, par exemple – pour ceux qui enfreignent les règles. Certains pays ont déjà introduit des sanctions, telles que des amendes ou même des peines de prison, pour imposer des blocages ou des quarantaines.

Immédiatement après la publication du document, l’équipe l’a envoyé au ministère irlandais de la Santé. “Nous avons fait circuler le document, et il a été inclus dans leur stratégie de communication dans les deux jours”, explique Lunn. Maintenant, les chercheurs travaillent en collaboration avec ce département pour mener des études comportementales afin d’examiner comment les gens réagissent aux messages du gouvernement sur la pandémie. Lunn espère publier les résultats de ces travaux au cours des prochaines semaines.

D’autres scientifiques se démènent également pour mener des études en temps quasi réel à mesure que la crise COVID-19 se déroule. Jachimowicz, par exemple, fait partie d’une équipe mondiale qui essaie d’identifier les moyens les plus efficaces d’encourager les individus à agir de manière à lutter contre le coronavirus. Le groupe s’est réuni la semaine dernière lorsque Federico Raimondi, chef de l’unité de politique comportementale du gouvernement municipal de Rome, a lancé un appel à l’aide. Selon Raimondi, dans les 24 heures, des chercheurs de plusieurs pays, dont l’Australie, l’Italie, le Royaume-Uni et les États-Unis, s’étaient réunis dans un groupe WhatsApp pour élaborer un plan. Grâce à une série d’échanges rapides («Je me réveillais le matin avec 500 messages», explique Jachimowicz), l’équipe a conçu une expérience en ligne, recruté 2 379 participants, collecté et analysé les données et publié les résultats en ligne, le tout dans la période d’une semaine.

Dans l’étude, les participants italiens, qui ont été recrutés via deux plateformes en ligne, ont été assignés au hasard pour recevoir l’un des huit messages les encourageant à pratiquer la distanciation sociale: sept étaient des interventions qui appliquaient des concepts tels que le pouvoir des experts (citant des médecins ou l’Association médicale italienne) , les normes sociales (soulignant que la grande majorité des Italiens considèrent la situation comme extrêmement grave) ou les appels prosociaux (dire aux gens de rester à la maison pour le bien des autres). Et l’une était une condition de contrôle qui disait simplement: «Restez à la maison». Les sujets ont ensuite été invités à répondre à une série de questions sur leurs attitudes vis-à-vis de l’épidémie et comment ils prévoyaient de réagir.

Bien que l’expérience n’ait pas identifié de différences notables entre les différentes approches – dans toutes les conditions, la grande majorité des personnes ont déclaré qu’elles resteraient à la maison – les résultats suggéraient qu’il y avait des distinctions dans qui était susceptible de répondre aux messages. Les moins de 50 ans étaient moins susceptibles de rester à la maison ou de révéler qu’ils étaient infectés. Et les hommes étaient moins enclins à partager les informations qu’ils avaient reçues au sein de leurs réseaux sociaux. L’équipe a maintenant lancé une deuxième série de tests avec un plus grand échantillon. Selon Jachimowicz, l’une des principales questions que les chercheurs exploreront est de savoir comment trouver des interventions qui fonctionneront spécifiquement pour les jeunes. Et mercredi, ils ont lancé des études parallèles en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

«C’est une étude tellement cool», explique Kate Faasse, psychologue de la santé à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud en Australie et membre du groupe d’étude italien. “Il est étonnant que nous ayons la capacité de collaborer dans ces grands groupes sans quitter nos foyers et de générer ces connaissances si rapidement.” Faasse et ses collègues ont mené des enquêtes en ligne pour déterminer si les connaissances et les perceptions des personnes à propos de l’épidémie peuvent prédire la probabilité qu’elles s’engagent dans la distanciation sociale et d’autres comportements de santé recommandés. L’équipe a récemment terminé la collecte de données à partir d’un échantillon australien et travaille actuellement sur une étude en cours avec des participants aux États-Unis.

Plusieurs autres groupes ont des recherches similaires en cours. Molly Crockett, neuroscientifique à l’Université de Yale, a rapidement mobilisé son groupe pour lancer une étude testant l’efficacité de différents types d’interventions de «messagerie morale» qui sont basées sur les travaux de son laboratoire sur la moralité humaine. Elle et ses collègues ont constaté, par exemple, que les gens sont plus disposés à faire de petits sacrifices pour le bien des autres que pour eux-mêmes – ce qui suggère qu’un message qui met l’accent sur les avantages d’une action pour les autres pourrait être plus convaincant que de mettre en évidence les dommages potentiels pour un individu. L’équipe de Crockett analyse actuellement les données d’un échantillon américain et elle est en conversation avec une organisation appelée Apolitical, qui aide à connecter les fonctionnaires et les décideurs du monde entier. “Nous espérons qu’une fois que nous aurons des résultats, nous nous sentirons en confiance, [we can] les diffuser largement », dit-elle.

Les chercheurs ont également évalué les méthodes de lutte contre la désinformation sur les médias sociaux et le rôle de la démographie dans la propagation et les taux de mortalité associés au COVID-19. Une étude préimprimée récemment publiée révèle que deux facteurs qui contribuent à l’effet dévastateur du coronavirus en Italie – où le nombre de décès est proche de 3000 sont l’âge de la population du pays (le deuxième plus vieux sur terre) et le niveau élevé d’interaction entre les jeunes et vieux là-bas.

En raison de l’urgence de la situation, ces études se déroulent toutes à un rythme incroyablement rapide. La vitesse s’accompagne de limites, telles que le fait d’empêcher certains des freins et contrepoids qui seraient généralement mis en place avant le partage des informations scientifiques, a déclaré Lunn: “Nous devons probablement prendre plus de confiance que nous ne le ferions normalement”, ajoute-t-il. “Si vous avez un bon résultat, vous pouvez sauver des vies en le sortant rapidement. [But] Je pense qu’il est important que nous diffusions les bons messages en tant que scientifiques. “

Alors que la pandémie de COVID-19 continue de se dérouler, de nombreux autres projets de sciences du comportement devraient voir le jour. Vendredi, le Psychological Science Accelerator (PSA), un réseau qui comprend plus de 700 chercheurs dans 70 pays, a lancé un appel à «des propositions d’étude rapides et percutantes sur COVID-19», et il a reçu plus de 50 soumissions mardi. Selon le directeur du PSA, le psychologue Chris Chartier, le groupe espère évaluer les propositions et lancer des projets d’ici la semaine prochaine. «L’idée est de diffuser les preuves aussi en temps réel que possible», dit-il. “Nous espérons publier régulièrement des mises à jour et fournir des informations en temps opportun aux personnes qui pourraient l’utiliser.”

En savoir plus sur l’épidémie de coronavirus ici.

.