Des exosquelettes brillants peuvent aider à camoufler les coléoptères des prédateurs

L’irisation scintille à travers de nombreuses branches du

arbre de vie, des colibris à gorge rubis éblouissants aux brillants, métalliques

coléoptères. Bien que la coloration ostentatoire puisse séduire les amis, les scientifiques l’avaient supposée

a également attiré des prédateurs. Mais de nouvelles preuves suggèrent un avantage inattendu de

irisation – camouflage.

Coléoptères asiatiques (Sternocera aequisignata)

vanter d’exosquelettes brillamment irisés, et le fait que les hommes et les

les femelles partagent ce trait suggère son importance en dehors de l’accouplement. Pour voir si

l’irisation a affecté si les coléoptères ont été détectés par des oiseaux affamés, le comportement

l’écologiste Karin Kjernsmo à l’Université de Bristol en Angleterre et ses collègues

épingles à ailes de coléoptère irisé farcies de vers de farine aux feuilles de la forêt le long

avec des couleurs non irisées colorées artificiellement en bleu, vert, violet, arc-en-ciel ou noir.

Les 886 cibles – irisées et mates – représentaient le spectre des couleurs

la coque irisée, permettant aux chercheurs de démêler les effets de

couleurs individuelles de l’éclat toujours changeant de l’irisation.

Les boîtiers à ailes du scarabée bijou asiatique inclinés de différentes manières montrent la diversité des couleurs que l’irisation peut produire. La plupart des couleurs animales sont produites par des pigments, mais l’irisation est structurelle. Les couches microscopiques interfèrent avec la façon dont une surface réfléchit la lumière et peuvent générer différentes couleurs en fonction de l’angle de vue. Kjernsmo

Après deux jours, l’irisé

Les «coléoptères» étaient moins susceptibles d’avoir été attaqués par des oiseaux que toutes les autres couleurs, sauf le noir, selon les chercheurs

23 janvier dans Current Biology. Les oiseaux ont «tué» 85% du violet et

cibles bleues, mais moins de 60 pour cent des cibles irisées, dit Kjernsmo.

“Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais imaginez quelle différence cela ferait

au cours du temps évolutif. “

On ne sait pas si les oiseaux ont du mal à voir l’irisation

ou l’évitaient, par exemple s’ils l’associaient à des proies venimeuses. Mais

Kjernsmo suggère que les couleurs changeant rapidement pourraient perturber la normale

processus de formation d’images.

Les humains se sont révélés pires que les oiseaux pour détecter

coléoptères irisés. Dans une deuxième expérience, 36 personnes ont parcouru un chemin forestier

tout en essayant de repérer à la fois les cas iridescent et terne de coléoptère apposés sur les feuilles

à la vue. Les humains ont identifié en moyenne près de 80% du bleu mat et

cas violets, mais seulement 17 pour cent des cas irisés – suggérant à la

les chercheurs que l’irisation peut fonctionner comme camouflage.