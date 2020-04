Des experts allemands appellent à la discipline alors que les données virales envoient des signaux mitigés

Berlin (.) – Des experts médicaux allemands ont averti le public de rester discipliné mardi après que les données officielles aient offert une image mitigée de la bataille contre le nouveau coronavirus depuis que la plus grande économie d’Europe a commencé un assouplissement prudent des mesures de verrouillage.

“Continuons à rester chez nous autant que possible, continuons à observer les restrictions et gardons une distance de 1,5 mètre les uns des autres”, a déclaré Lothar Wieler, président de l’Institut Robert Koch (RKI) pour le contrôle des maladies.

“Nous devons tous veiller à ne pas nous retrouver avec plus d’infections”, a-t-il déclaré, ajoutant que la réponse de l’Allemagne au virus avait jusqu’à présent été un “succès” qui devait être “défendu”.

L’Allemagne a connu des jours d’intenses débats médiatiques et politiques après que la chancelière Angela Merkel a mis en garde les États fédéraux allemands contre le desserrage trop rapide de leurs fermetures.

Les derniers chiffres de RKI ont envoyé des signaux mitigés mardi, certains chiffres clés augmentant tandis que d’autres baissaient.

Le taux de reproduction ou d’infection très surveillé est remonté à environ 1,0 contre 0,7 à la mi-avril, ce qui signifie que chaque personne infectée se transmet le virus.

Les ministres et les virologues ont martelé à la maison l’importance de faire passer le nombre en dessous de 1.0.

Pourtant, Wieler a insisté mardi sur le fait que le taux d’infection ne doit pas être sorti de son contexte et “ne doit être considéré qu’à côté d’autres chiffres”.

“Un autre chiffre important est le nombre de nouvelles infections par jour”, a-t-il dit, un nombre qui était tombé à un peu plus de 1 000 cette semaine, ayant été deux ou quatre fois plus élevé au cours des semaines passées.

La baisse du nombre de nouvelles infections signifie que les responsables sont désormais en mesure de procéder à nouveau à la recherche des contacts, ce qui avait été abandonné en mars lorsque les cas augmentaient trop rapidement.

En revanche, le taux de mortalité par maladie augmente de jour en jour.

Mardi, il avait atteint 3,8%, selon les chiffres de RKI, qui reste bien en deçà de certains pays voisins comme la France.

Les dernières données ont montré 156 337 cas en Allemagne et 5 913 décès.

L’histoire continue

– Puzzle de nombres –

La hausse des taux d’infection et de mortalité pourrait poser un casse-tête aux autorités, car une population irritée par les mesures de verrouillage commence à peine à jouir de certaines libertés retrouvées et un premier front uni dans la politique et les médias s’effondre.

Plus tôt en avril, le ministre de la Santé, Jens Spahn, a déclaré la pandémie “sous contrôle” en Allemagne, car Merkel et les premiers ministres des États ont convenu que les petits magasins pourraient ouvrir à partir de la semaine dernière et certains élèves retourneraient à l’école à partir de lundi prochain.

Pendant ce temps, certaines grandes entreprises comme le géant automobile Volkswagen ont redémarré la production ces derniers jours.

Désormais, les données les moins encourageantes circuleront dans les délibérations de la chancelière avec les dirigeants régionaux jeudi, avant un nouveau cycle de décisions de verrouillage le 6 mai.

Jusqu’à présent, la réunion du 6 mai devait apporter un nouvel assouplissement des restrictions.

Les appels de Merkel à ne pas précipiter le déroulement du verrouillage de peur d’aggraver à nouveau la propagation du virus ont été rejetés ou même critiqués comme autoritaires par certaines voix dans les médias et l’opposition.

“Même si nous supposons qu’une personne en infecte 1,1 autre, nous atteindrons les limites de ce que notre système de santé et nos lits de soins intensifs peuvent gérer en octobre”, a-t-elle averti ce mois-ci.

“Si nous supposons un taux de 1,2 … nous atteindrions la limite du système de santé en juillet. Et avec un taux de 1,3 – cela ne semble pas beaucoup – nous y arriverions déjà en juin”, a-t-elle ajouté.