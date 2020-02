Des experts de la sécurité nationale réclament l’élimination des émissions de gaz à effet de serre

Les experts de la sécurité nationale ont appelé à l’élimination de toutes les émissions de gaz à effet de serre dans un rapport hier qui met en garde contre une catastrophe internationale si les températures mondiales continuent d’augmenter sur leur trajectoire actuelle.

Le rapport du Center for Climate and Security, un groupe de réflexion indépendant, décrit des scénarios familiers d’intensification des conflits alors que le changement climatique diminue l’approvisionnement en nourriture et en eau, déplaçant des millions de personnes.

Mais le rapport, rédigé par une équipe d’experts et d’anciens diplomates et chefs militaires américains, prend la décision audacieuse de dire que l’atténuation des risques du changement climatique “nécessite de réduire et d’éliminer rapidement les émissions mondiales de gaz à effet de serre”.

“Nous appelons le monde à atteindre des émissions mondiales nettes nulles dès que possible d’une manière ambitieuse, sûre, équitable et bien gouvernée afin d’éviter des avenirs de sécurité graves et catastrophiques”, indique le rapport sans recommander des voies d’accès à son objectif.

Les réductions d’émissions que les nations ont promises dans l’accord de Paris sur le climat de 2015 “ne sont pas à la mesure de contenir la menace”, indique le rapport, notant que les températures mondiales augmenteraient d’environ 2,5 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels d’ici 2100.

Le rapport exhorte également à «protéger le climat» des infrastructures et institutions mondiales pour renforcer la résilience au changement climatique qui est actuellement en cours.

“Nous devons commencer à prendre ces menaces beaucoup plus au sérieux que nous”, a déclaré hier Kate Guy, un des principaux auteurs du rapport. «Même à des niveaux de réchauffement faibles et à court terme, les menaces et les impacts sont très, très graves. Aucune région du monde n’est épargnée, même à des niveaux de réchauffement faibles. »

Le rapport décrit les effets probables de deux scénarios climatiques. Le premier implique des températures moyennes mondiales augmentant de 1 à 2 C au-dessus des niveaux préindustriels d’ici 2050. Le deuxième scénario implique des températures moyennes mondiales augmentant de 2 à 4 C d’ici 2100.

Le principal effet mondial de ce dernier scénario est le déplacement de personnes des régions d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie centrale qui deviennent inhabitables en raison de la chaleur extraordinaire et de la concurrence sur des ressources en eau limitées. Un afflux de migrants vers l’Europe et la Russie entraînerait «une rupture de la cohésion politique, institutionnelle et sécuritaire régionale», indique le rapport.

“Nous allons avoir des espaces invivables où les gens vivent déjà”, a déclaré John Conger, directeur du Center for Climate and Security et ancien contrôleur du département de la Défense. “Alors que les gens manquent d’eau, que les gens souffrent d’insécurité alimentaire, que les gens connaissent des températures où vous ne pouvez pas être à l’extérieur sans air conditionné, il y aura de nouveaux espaces invivables, et vous devrez vous déplacer ailleurs.”

En Amérique du Nord, le réchauffement climatique extrême provoquera des tempêtes et des incendies de forêt plus extrêmes et pourrait générer «des divisions croissantes au sein de la société, y compris des opinions ethnonationalistes, antidémocratiques et isolationnistes croissantes», indique le rapport.

Le Centre non partisan pour le climat et la sécurité a été fondé en 2010 par deux chercheurs sur le climat. Son conseil consultatif comprend d’anciens responsables américains, des diplomates et des officiers supérieurs de l’armée, parmi lesquels le général à la retraite du Corps des Marines Anthony Zinni, un ancien commandant du Commandement central américain basé au Moyen-Orient que l’administration Trump a utilisé en 2017 pour arbitrer un différend entre le golfe Persique nations.

Un auteur de l’étude, Richard Kauzlarich, a déclaré lors du briefing d’hier qu’il s’inquiétait des conséquences de l’élimination progressive des émissions de gaz à effet de serre.

«Un milliard de personnes n’ont pas d’électricité. Comment ces gens parviennent-ils à atteindre leur objectif d’avoir simplement l’électricité? » a déclaré Kauzlarich, un diplomate vétéran à la retraite et officier supérieur du renseignement sous le président George W. Bush.

Les pays producteurs de pétrole tels que l’Azerbaïdjan, l’Angola et le Mozambique n’auront “aucun moyen de réaliser la croissance que nous pensions être si importante pour leur développement”, a-t-il déclaré.

«Il y a beaucoup de changements qui vont intensifier les menaces à la sécurité parce que nous commençons à agir», a déclaré Kauzlarich.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.