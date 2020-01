Des experts de l’ONU demandent qu’une enquête saoudienne sur le piratage de Jeff Bezos fasse l’objet d’une enquête

Par Joseph Menn et Hesham Abdul Khalek

SAN FRANCISCO / EL CAIRO, 22 janvier (.) – Des experts de l’ONU ont exigé une enquête immédiate des autorités américaines et d’autres pays sur les allégations selon lesquelles le prince héritier d’Arabie saoudite aurait été impliqué dans un complot visant à pirater le Téléphone du patron d’Amazon, Jeff Bezos.

Les rapporteurs spéciaux de l’ONU, Agnes Callamard et David Kaye, ont déclaré mercredi qu’ils disposaient d’informations indiquant une “possible participation” du prince héritier Mohammed bin Salman à la cyberattaque présumée de 2018.

Les responsables saoudiens ont rejeté les accusations, qu’ils ont cataloguées comme absurdes.

Callamard, rapporteur spécial pour les exécutions extrajudiciaires, et Kaye, rapporteur spécial pour la liberté d’expression, ont déclaré que l’accusation de participation saoudienne “nécessite une enquête immédiate de la part des États-Unis et d’autres autorités compétentes”.

Les experts ont déclaré qu’une analyse médico-légale du piratage présumé, qu’une personne familière avec le sujet avait déclaré avoir été commandée par Bezos, avait conclu que son téléphone avait probablement été piraté via un fichier vidéo malveillant envoyé depuis le compte WhatsApp d’un prince. héritier en avril ou mai 2018.

Les rapporteurs ont déclaré que l’analyse, qu’ils jugeaient crédible, a révélé que dans les quelques heures suivant la réception de la vidéo, il y avait “un changement anormal et extrême” dans le comportement de l’appareil, avec un niveau de données sortantes du téléphone multiplié par près de 300.

Les accusations pourraient endommager davantage les relations entre le magnat de la technologie milliardaire Bezos et le royaume saoudien. De plus, cela peut nuire à la réputation du royaume contre les puissances et les investisseurs étrangers.

La cyberattaque présumée a eu lieu quelques mois avant l’assassinat en 2018 du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, féroce critique du gouvernement saoudien et chroniqueur au Washington Post, propriété de Bezos.

Le prince Mohammed bin Salman a déclaré l’année dernière que le meurtre avait été commis par des agents malhonnêtes et qu’il ne l’avait pas ordonné.

Le ministre des Affaires étrangères de l’Arabie saoudite, le prince Faisal bin Farhan Al Saud, a rejeté les allégations selon lesquelles un prince aurait été impliqué dans tout piratage téléphonique de Bezos.

“Je pense que c’est absurde, c’est exactement le bon mot”, a-t-il déclaré à . dans une interview à Davos. “L’idée que le prince héritier piraterait le téléphone de Jeff Bezos est absolument idiote.”

