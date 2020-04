Des experts défendent l’OMS: “Faut-il jouer” sauvez-vous qui peut “?”

Un «taureau du passé», tout le monde sait généralement comment il aurait dû agir. C’est l’une des phrases que les experts répètent le plus lors de l’évaluation de la gestion dupandémie de covid-19 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’organisme auquel les États-Unis retireront leur financement par décision du président Donald Trump. “C’est une question politique: il n’y a aucune preuve scientifique suggérant que l’OMS n’a pas fait ce qu’elle était censée faire”, souligne le chef des maladies infectieuses de l’hôpital Vall d’Hebron (Barcelone), Benito Almirante.

“QUI dès le premier instantavait une attitude active lors de l’identification du problème et de mettre sur la table l’extension possible à d’autres pays. Il a fallu du temps pour décréter une pandémie, et il y a eu des discussions. Mais en termes de mesures préventives, il a été très proactif “, explique Almirante. Le porte-parole de la Société espagnole de santé publique et d’administration de la santé (Sespas), Ildefonso Hernández, rappelle également que l’OMS n’a pas de pouvoir exécutif, mais plutôt une recommandation. Suivez ou non leur les conseils dépendent de chaque pays, les États-Unis ne l’ont pas toujours fait.

“QUIaverti dès le premier instant que le coronavirus était quelque chose de pertinence internationale“, influence Hernández. Il pose la loupe sur une autre réalité: l ‘” abandon “du point de vue financier, ces dernières années, par divers pays, qui a conduit aux capacités de l’OMS (” ressources techniciens et scientifiques “) ont été” épuisés “.

Lapandémie de grippe A en 2009Il était le plus similaire à l’actuel de covid-19. “Les mesures d’aujourd’hui sont beaucoup plus importantes; les mesures, plus intenses et rigoureuses”, rappelle Almirante. À cette époque, l’OMS a permis à la grippe de se propager à travers la planète pour l’immunité. “Il avait raison, mais cela n’aurait pas pu l’être. La gestion de cette époque est beaucoup plus discutable que maintenant. Mais l’opinion est toujours plus facile après que les choses se produisent”, ajoute-t-il.

Et aussiIl y avait des voix qui disaient qu’il était exagéré avec la grippe A. “Cependant, l’OMS a facilité la coordination entre les différents acteurs. Nous ne manquions pas de données. Ils disent que la population a été très effrayée par la grippe, ce sont sûrement les mêmes qui disent maintenant qu’ils ont agi tard”, explique Hernández.

La crise d’Ebola

Les experts aussisouvenez-vous de l’épidémie d’Ebola en 2014 en Guinée (Afrique), qui a produit une seule contagion sur le sol espagnol, celle d’une infirmière auxiliaire à l’hôpital Carlos III de Madrid. “Il était alors beaucoup plus facile de prendre des décisions parce queétaient des pays ayant des antécédents de la maladie. Les États touchés étaient très peu nombreux. Et en Afrique, il est plus facile de garder les territoires confinés “, explique Almirante.” Toujours avec Ebola, la difficulté de la coordination mondiale a été démontrée “, explique Hernández.

Dans le cas desyndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), virus né en Chine et quifait 800 morts dans le monde entre 2002 et 2003, les spécialistes défendent que la gestion de l’OMS était également bonne. «Il y a eu une petite éclosion au Canada, mais elle était très limitée à la Chine. Avec du recul, je pense que l’organisme était efficace parce que la maladie a disparu», explique Almirante.

Ils demandent également la prudence et considèrent“prématuré” critique le rôle de l’OMS à la pointe du coronavirus. Si vous le faites, cela devrait être plus tard, lorsque vous aurez plus de données. “Et sinon, quel est le substitut de l’OMS? Est-ce que chaque pays devrait jouer” sauvez-vous qui peut “?”, S’interroge Hernández.

