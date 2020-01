Des experts mettent en garde contre une éventuelle propagation mondiale durable du nouveau coronavirus

Certains experts en maladies infectieuses avertissent qu’il pourrait ne plus être possible de contenir le nouveau coronavirus circulant en Chine. Ne pas y mettre fin pourrait voir le virus se propager de manière soutenue dans le monde et même peut-être rejoindre les rangs des virus respiratoires qui infectent régulièrement les gens.

“Plus nous en apprenons à ce sujet, plus grande est la possibilité que la transmission ne puisse pas être contrôlée par des mesures de santé publique”, a déclaré le Dr Allison McGeer, spécialiste des maladies infectieuses à Toronto qui a contracté le SRAS en 2003 et qui a aidé l’Arabie L’Arabie contrôle plusieurs flambées de MERS en milieu hospitalier.

Si tel est le cas, a-t-elle dit, “nous vivons avec un nouveau virus humain, et nous allons découvrir s’il se propage dans le monde entier.” McGeer l’a averti parce que la véritable gravité de l’épidémie n’est pas encore on sait, il est impossible de prédire quel serait l’impact de cette propagation, même si elle a noté que cela poserait probablement des défis importants aux établissements de santé.

L’évaluation pessimiste provient à la fois de chercheurs étudiant la dynamique de l’épidémie – la vitesse à laquelle les cas augmentent et émergent de Chine – et d’experts en maladies infectieuses qui analysent les premières études publiées décrivant les cas pour voir si des outils de santé publique tels que l’isolement et la mise en quarantaine pourrait être aussi efficace dans cette éclosion que dans l’épidémie de SRAS de 2003.

Et les avertissements surviennent alors que les États-Unis ont signalé au cours du week-end trouver trois autres cas, les troisième, quatrième et cinquième du pays. Deux ont été diagnostiqués en Californie. L’un est un voyageur de Wuhan, où la flambée aurait commencé, qui a été diagnostiqué dans le comté d’Orange. L’autre est quelqu’un qui a visité Wuhan et qui a été diagnostiqué dans le comté de Los Angeles. Le cinquième cas a été diagnostiqué en Arizona et est étudiant à l’Arizona State University; la personne s’était également rendue à Wuhan.

Les infections confirmées en Chine ont grimpé à près de 2750 et le nombre de morts est passé à 80.

Le ministre chinois de la Santé, Ma Xiaowei, a averti dimanche que le virus semblait devenir plus transmissible et que le pays – qui a pris des mesures sans précédent draconiennes pour contrôler le virus – entrait dans une “étape cruciale”.

Les actions de la Chine – qui comprennent l’arrêt des vols et des trains de certaines villes touchées et la mise en quarantaine de dizaines de millions de personnes – pourraient ne pas suffire à arrêter le virus, ont déclaré des experts.

“Malgré les efforts énormes et admirables en Chine et dans le monde, nous devons planifier la possibilité de contenir cette épidémie n’est pas possible”, a déclaré Neil Ferguson, une épidémiologie des maladies infectieuses à l’Imperial College de Londres, qui a publié une série de modèles études sur l’épidémie.

Il peut y avoir jusqu’à 100 000 cas déjà en Chine, a déclaré Ferguson au journal The Guardian dimanche, ajoutant que le modèle suggère que le nombre pourrait être compris entre 30 000 et 200 000 cas. “Presque certainement des dizaines de milliers de personnes sont infectées”, a-t-il déclaré au journal britannique.

La Fondation Bill et Melinda Gates a annoncé dimanche qu’elle verserait 10 millions de dollars à la riposte au virus. La moitié de l’argent sera remise à des groupes chinois pour les aider dans les efforts de confinement. L’autre moitié sera donnée au Centre africain de contrôle des maladies pour financer ses efforts afin d’aider les pays africains à se préparer à faire face à la nouvelle infection.

Dimanche également, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a tweeté qu’il se rendait à Pékin pour rencontrer les autorités chinoises afin d’offrir son soutien et d’en savoir plus sur l’épidémie.

Jusqu’à présent, l’OMS n’a pas déclaré que l’épidémie était une urgence sanitaire mondiale, bien que Tedros, comme il le sait, ait déclaré que la propagation du nouveau virus est une crise pour la Chine et un risque pour les pays au-delà. L’OMS a refusé de qualifier la flambée d’urgence sanitaire mondiale de portée internationale sur les conseils d’un groupe d’experts qui s’est réuni mercredi et jeudi, bien que ces experts étaient divisés sur l’opportunité de déclarer une USPPI.

Cette épidémie est causée par un virus – actuellement connu sous le nom de 2019-nCoV – qui appartient à la même famille que les virus qui ont provoqué l’épidémie de SRAS et qui provoquent des poussées sporadiques de cas de MERS dans la péninsule arabique.

Le virus du SRAS a provoqué une flambée explosive à la fin de 2002 et au début de 2003, infectant plus de 8 000 personnes dans le monde et en tuant près de 800 avant d’être maîtrisé. Le MERS n’a jamais provoqué une épidémie mondiale durable, bien qu’un certain nombre de grandes épidémies en milieu hospitalier – dont une en Corée du Sud déclenchée par un homme d’affaires qui a contracté le virus au Moyen-Orient – aient été enregistrées.

L’une des ruptures les plus chanceuses du monde avec l’épidémie de SRAS a été le fait que le virus ne s’est pas transmis avant que les gens ne développent des symptômes.

Avec certaines maladies, comme la grippe et la rougeole, les personnes infectées mais qui ne se sentent pas encore malades – les personnes qui vont toujours au travail ou à l’école, prennent les transports en commun, font du shopping dans les centres commerciaux ou vont au cinéma – peuvent transmettre les virus à d’autres personnes. .

Des outils comme la quarantaine et l’isolement, qui étaient essentiels pour contrôler le SRAS, sont peu susceptibles d’arrêter la propagation d’un virus qui peut se transmettre pendant la période allant de l’infection aux symptômes, selon les experts.

La Dre Nancy Messonnier, directrice du National Center for Immunization and Respiratory Diseases au Centers for Disease Control and Prevention, a déclaré que l’agence sait que la transmission du virus aux États-Unis pourrait être à l’horizon.

«Nous nous penchons très en avant. Et nous avons franchi toutes les étapes avec une attitude agressive envers tout ce que nous pouvons faire aux États-Unis », a-t-elle déclaré à STAT. «Et pourtant, ceux d’entre nous qui existent depuis assez longtemps savent que tout ce que nous faisons pourrait ne pas être suffisant pour empêcher que cela ne se propage aux États-Unis.»

À ce jour, au moins 14 pays et territoires en dehors de la Chine continentale ont signalé près de 60 cas. Aucun cas de propagation non contrôlée de ces cas importés à d’autres n’a encore été signalé.

“Aux heures où je me sens optimiste, je pense au fait qu’aucun des autres pays, y compris les États-Unis, n’a vu de chaînes de transmission durables importantes”, a déclaré Messonnier. “Mais cela ne veut pas dire que ça ne vient pas.”

Il semble également que le temps d’incubation – le temps entre l’infection et le développement des symptômes – puisse être un peu plus court que celui du SRAS, a déclaré McGeer, citant un article publié vendredi décrivant la transmission au sein d’une famille à Hong Kong. Avec le SRAS, la plupart des gens ont développé des symptômes environ quatre ou cinq jours après l’infection, a-t-elle déclaré.

Une courte période d’incubation donne aux autorités sanitaires moins de temps pour retrouver et mettre en quarantaine les personnes qui ont été exposées au virus et qui sont en passe de devenir infectieuses.

Les scientifiques qui ont étudié les séquences génétiques de virus en provenance de Chine et de quelques autres pays qui ont enregistré des cas ont calculé ce que l’on appelle le taux de reproduction de cette épidémie – le nombre de personnes, en moyenne, que chaque cas infectera.

Une flambée avec un nombre reproductif inférieur à 1 disparaîtra. Mais un certain nombre de groupes ont calculé un taux de reproduction pour cette épidémie actuelle – connue sous le terme R-néant ou R0 – dans la plage de 2 à 3 ou au-delà.

Trevor Bedford, un biologiste informatique au Fred Hutchinson Cancer Research Center à Seattle, a suggéré que les estimations donnent à réfléchir et indiquent une propagation continue.

“S’il n’est pas contenu sous peu, je pense que nous envisageons une pandémie”, a déclaré Bedford, bien qu’il ait averti qu’il était impossible de savoir à ce stade à quel point ce type d’événement serait grave.

Le Dr Tom Inglesby, directeur du Center for Health Security de la Johns Hopkins School of Public Health, a exhorté les pays à commencer à planifier la lutte contre la propagation mondiale du nouveau virus. De tels plans doivent inclure des efforts beaucoup plus agressifs pour développer un vaccin que ceux déjà annoncés, a-t-il suggéré.

“Je ne fais pas de prédiction que cela va se produire”, a déclaré Inglesby, bien qu’il ait noté la modélisation mathématique, les déclarations des autorités chinoises et la forte augmentation du nombre d’infections qui plaident en faveur de ce résultat possible. “Je pense que sur la base de ces informations limitées, il est important pour nous de commencer à planifier la possibilité que cela ne soit pas contenu.”

Republié avec l’autorisation de STAT. Cet article a été initialement publié le 26 janvier 2020