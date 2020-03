Des familles hispaniques ont bénéficié de la nourriture en Géorgie

Must Ministries of Georgia a livré une grande variété d’aliments. Les familles hispaniques font face à cette pandémie en appliquant des mesures de prévention. Guadalupe Ortiz, cliente et coordinatrice des bénévoles pour Must Ministries, demande de l’aide pour continuer les dons.

Au milieu de la propagation du coronavirus, des familles hispaniques de Géorgie des États-Unis ont été aidées à faire face à la pandémie chez elles.

Cette fois, l’organisation Georgia Must Ministries a frappé les familles hispaniques pour leur fournir gratuitement une grande variété de nourriture dans le cadre de leur travail social et humanitaire.

Must Ministries est une organisation caritative qui répond aux besoins des personnes âgées en Géorgie et, face à l’urgence nationale, n’a pas hésité à offrir un coup de main aux familles hispaniques.

Photo / Capture MH

À cet égard, Guadalupe Ortiz, coordinatrice des clients et des bénévoles de Must Ministries, a déclaré que les dons n’étaient pas suffisants, par conséquent, ils ont besoin de dons de nourriture pour que d’autres familles hispaniques reçoivent ce soutien au milieu de l’urgence nationale due à la pandémie.

L’aide de Must Ministries n’était pas attendue

Des moments de joie ont été montrés par les familles hispaniques lorsqu’elles ont reçu cette aide modeste mais gratifiante de Must Ministries.

Ce fut le cas de Mme Flor González, l’une des bénéficiaires, qui a remercié l’organisation d’avoir mené cette initiative, mais en même temps, a révélé comment elle fait face à l’isolement afin de ne pas être infectée par le coronavirus.

Photo / Capture MH

Il dit qu’il essaie de garder la distance d’un mètre avec une autre personne et qu’il ne sort pas beaucoup dans la rue, même s’il manque de sortir avec la famille.

Pour sa part, Elizabeth Sánchez, après avoir reçu sa contribution nutritionnelle, a souligné les mesures de sécurité qu’ils promeuvent au sein de son domicile pour prévenir la propagation de la maladie.

Elle a déclaré qu’elle se lavait les mains tous les jours et essayait également de ne rien toucher avec ses mains, elle est très prudente dans cette partie.

Photo / Capture MH

Il a également indiqué qu’il avait pris la possibilité d’utiliser les escaliers pour monter jusqu’à son appartement au cinquième étage et de suspendre l’utilisation de l’ascenseur jusqu’à nouvel ordre, afin d’éviter toute source de contagion.

Une autre des familles hispaniques qui ont reçu de l’aide sociale était Mme Edith Rangel, qui a en même temps souligné que la chose la plus recommandable pour faire face à la pandémie était de continuer avec les recommandations préventives et de rester à la maison.

